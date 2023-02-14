الثلاثاء, فبراير 14, 2023
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حياتنا

بيكيه يتحدث لأول مرة عن شاكيرا وكلارا شيا: “أنا مجرد دمية”! (فيديو)

يستمر انفصال جيرارد بيكيه وشاكيرا في إضافة فصول لهذه القصة التي لا نهاية لها

كتب رفيف عبدالله
بيكيه يتحدث لأول مرة عن شاكيرا وكلارا شيا ويعترف:
بيكيه وعشيقته الحالية كلارا شيا
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وطن– العلاقة بين كلارا شيا مارتي وجيرارد بيكيه ليست خفية على أحد.  ولكن حتى الآن لم نر لاعب برشلونة السابق يطلق على المرأة التي تعتبر شريرة القصة بين شاكيرا ووالد أطفالها “صديقته”.

أنا مجرد دمية

كشف جيرارد بيكيه في بث مباشر مع إيباي يانوس أن لديه صديقة وهي كلارا شيا. لكن هذا لم يكن كل شيء.

اعترف لاعب كرة القدم السابق أيضًا أن شريكته الحالية هي من تختار ملابسه ، ولم يكن لديه مشكلة في الكشف عنها.

وأكد بيكيه أنه غير مهتم باتجاهات الموضة.

بعد أن سأله صانع البث الإسباني إيباي يانوس عما إذا كان يقرأ مجلات الموضة للبقاء على اطلاع دائم بالاتجاهات الجديدة ، انفجر بيكيه في الضحك.

مصممة أزياء بيكيه

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وأشار بيكيه إلى أنه في “الحقيقة أنني لا أفعل ذلك”.

قال بيكيه: “الحقيقة هي أنني أذهب مع صديقتي إلى المتجر وهي تشتري لي الملابس، كما تعلم؟ أنا مجرد دمية”.

وعلق على تصريحاته مقدمو البرنامج التلفزيوني الإسباني “Aruseros” قائلين إن شيا “أصبحت مصممة أزياءه”.

بيكيه أثناء اللقاء

في هذه الأثناء ، تساءل ألفونسو أروس عما إذا كانت شاكيرا ، شريكة بيكيه السابقة ، هي أيضًا مصممة أزياءه في الماضي. بحسب ما نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

الأكثر شهرة

وسأل جون نيليس جيرارد بيكيه عن الشخص الأكثر شهرة بين جهات اتصاله.

وقال نيليس إنه سيكون من المنطقي أن يكون أصدقاءه المشاهير هم لاعبو كرة قدم أو شخصيات من مختلف المجالات.

لكن إجابة بيكيه كانت مفاجئة حين قال:”ربما.. أود أن أقول شاكيرا. كانت شريكتي ، يمكن أن تكون هي. أفكر في المتابعين عبر انستجرام… إذا كان شخصًا لا علاقة له بكرة القدم. إذا كان الأمر يتعلق بكرة القدم ، فإن كريستيانو ، هو الأكثر متابعة في العالم. هل لديك رقم كريستيانو رونالدو؟”.

فصول لا تنتهي

هذا ويستمر انفصال جيرارد بيكيه وشاكيرا في إضافة فصول لهذه القصة التي لا نهاية لها.

في البداية انفصلا ، ثم أطلقت المغنية الكولومبية عدة أغانٍ تهاجم خلالها لاعب كرة القدم السابق.

في وقت لاحق ، وضعت شاكيرا دمية ساحرة على شرفة منزلها تنظر إلى منزل عائلة بيكيه.

كما قامت شاكيرا ببناء جدار خرساني حتى لا يراها والدا بيكيه.

وكان تعليق بيكيه على كون شاكيرا أكثر المتابعين في قائمة جهات الاتصال الخاصة به شهرة، كسراً لصمته لأول مرة عن شريكته السابقة.

ميسي الأفضل

من ناحية أخرى ، سُئل بيكيه عن كأس العالم التي فاز بها زملاؤه السابقون ليو ميسي.

وأجاب: “الأشهر القليلة الماضية كانت صعبة بالنسبة لي ، كنت بحاجة للانفصال والذهاب في إجازة لبضعة أيام. لم أشاهد أي مباراة ، فقط المباراة النهائية ، وليس المباراة بأكملها ، وما زلت لم أتحدث معه (ميسي) بعد الفوز بكأس العالم “.

وحين سئل عن أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، أجاب بيكيه: “أعتقد أنه من حيث الموهبة ، ميسي هو رقم واحد.  لكن صحيح أن كريستيانو رونالدو قد عمل بجد للمنافسة والقتال من أجل هذا المركز الأول (ليكون رقم واحد). إذا كان علي الاختيار ، فسأبقى مع ميسي “.

المصدرماركا - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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