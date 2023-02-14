أنشيلوتي يحسم أمره بشأن تولي تدريب السيليساو

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وطن- حسم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أمره بشأن تولي تدريب منتخب البرازيل وقرب رحيله عن الفريق الملكي.

وقال مدرب ريال مدريد أنشيلوتي، في تصريح نشرته صحيفة (ماركا) الإسبانية، ” لن أغادر ريال مدريد حتى يطردوني”.

أنشيلوتي يحسم أمر تولي تدريب منتخب البرازيل

كما وأردف المدرب أنشيلوتي، ” أنا سعيد لأنني جزء من تاريخ نادي ريال مدريد”.

وسيلتقي فريق ريال مدريد (الملكي)، بعد التتويج بكأس العالم للأندية للمرة ال5 في تاريخه، عقب الفوز الثمين على الهلال السعودي بخماسية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف نهائي البطولة. أمام إلتشي في منافسات الدوري الإسباني، الأربعاء.

من جهته، رد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بشأن الأنباء المتداولة حول تعاقده مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. لتولي مهمة التدريب خلفاً للبرازيلي تيتي، “هذه معلومات كاذبة”.

🚨 خوسيه فيليكس دياز (ماركا) | هدف كارلو أنشيلوتي إكمال عقده بالكامل مع ريال مدريد أي حتى صيف 2024 وإذا استطاع الاستمرار في قيادة الفريق لمدة أطول فلن يتردد. – المدرب يعرف رغبة الإتحاد البرازيلي في التعاقد معه لكنه لم يتواصل مع أحد إحترامًا لعقده الحالي مع النادي الأبيض. pic.twitter.com/NHKUrmtRek — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) February 12, 2023

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كما وينتهي عقد الإيطالي أنشيلوتي مع نادي ريال مدريد (الملكي) في صيف عام 2024.

الاتحاد البرازيلي لكرة القدم

وأضاف الاتحاد البرازيلي في بيان رسمي نشره، بشأن تعاقده مع المدرب الجديد، ” يتم التعامل مع مسألة المدرب الجديد بشفافية، كما وسيتم الإعلان عن المدرب في الوقت المناسب”.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informa que não procede a notícia divulgada nesta sexta-feira (10/02) de que o técnico do Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti, é o novo treinador da Seleção Brasileira.https://t.co/aSvKot3X63 pic.twitter.com/PZhxPJ0tF6 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) February 10, 2023

ولا يزال منتخب البرازيل (السيليساو)، الأكثر تتويجاً بكأس العالم ل5 مرات في تاريخ البطولة العالمية، بعد ترك المدرب البرازيلي تيتي منصب تولي تدريب منتخب بلاده. عقب الخروج من دور ربع نهائي مونديال قطر 2022 أمام كرواتيا بركلات الترجيح.

المرشحين لتولي تدريب منتخب البرازيل

وذكرت تقارير صحفية، العديد من الأسماء المرشحة لتولي تدريب منتخب البرازيل (السيليساو)، خلال الفترة الماضية، لعل أبرز تلك الأسماء الإسبانيين لويس إنريكي وبيب غوارديولا. والفرنسي زين الدين زيدان، والبرتغالي جوزيه مورينيو وغيرهم.