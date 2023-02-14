الثلاثاء, فبراير 14, 2023
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رياضة

أنشيلوتي يحسم أمره بشأن تولي تدريب السيليساو

أنشيلوتي ينفي الأنباء المتداولة بشأن تدريب منتخب البرازيل ورحيله عن ريال مدريد

كتب فارس أبو شيحة
أنشيلوتي وتدريب منتخب البرازيل watanserb.com
أنشيلوتي وتدريب منتخب البرازيل
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وطن- حسم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أمره بشأن تولي تدريب منتخب البرازيل وقرب رحيله عن الفريق الملكي.

وقال مدرب ريال مدريد أنشيلوتي، في تصريح نشرته صحيفة (ماركا) الإسبانية، ” لن أغادر ريال مدريد حتى يطردوني”.

أنشيلوتي يحسم أمر تولي تدريب منتخب البرازيل

كما وأردف المدرب أنشيلوتي، ” أنا سعيد لأنني جزء من تاريخ نادي ريال مدريد”.

وسيلتقي فريق ريال مدريد (الملكي)، بعد التتويج بكأس العالم للأندية للمرة ال5 في تاريخه، عقب الفوز الثمين على الهلال السعودي بخماسية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف نهائي البطولة. أمام إلتشي في منافسات الدوري الإسباني، الأربعاء.

من جهته، رد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بشأن الأنباء المتداولة حول تعاقده مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. لتولي مهمة التدريب خلفاً للبرازيلي تيتي، “هذه معلومات كاذبة”.

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كما وينتهي عقد الإيطالي أنشيلوتي مع نادي ريال مدريد (الملكي) في صيف عام 2024.

الاتحاد البرازيلي لكرة القدم

وأضاف الاتحاد البرازيلي في بيان رسمي نشره، بشأن تعاقده مع المدرب الجديد، ” يتم التعامل مع مسألة المدرب الجديد بشفافية، كما وسيتم الإعلان عن المدرب في الوقت المناسب”.

ولا يزال منتخب البرازيل (السيليساو)، الأكثر تتويجاً بكأس العالم ل5 مرات في تاريخ البطولة العالمية، بعد ترك المدرب البرازيلي تيتي منصب تولي تدريب منتخب بلاده. عقب الخروج من دور ربع نهائي مونديال قطر 2022 أمام كرواتيا بركلات الترجيح.

أنشيلوتي
أنشيلوتي

المرشحين لتولي تدريب منتخب البرازيل

وذكرت تقارير صحفية، العديد من الأسماء المرشحة لتولي تدريب منتخب البرازيل (السيليساو)، خلال الفترة الماضية، لعل أبرز تلك الأسماء الإسبانيين لويس إنريكي وبيب غوارديولا. والفرنسي زين الدين زيدان، والبرتغالي جوزيه مورينيو وغيرهم.

المصدروطن + ماركا + الاتحاد البرازيلي لكرة القدم
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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