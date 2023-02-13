4 أندية تنسحب من الدوري التركي بسبب الزلزال

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وطن- أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، الأحد، قبول طلب انسحاب 4 أندية من الدوري التركي لهذا الموسم، على خلفية كارثة الزلزال الذي ارتقى على إثره أكثر من 20 ألف شخص حتى الآن.

وقرر الاتحاد التركي لكرة القدم، قبول طلبات انسحاب أندية من بطولة الدوري التركي للدرجة الأولى الممتازة، وهم هاتاي سبور وغازي عنتاب وأضنة سبور، ويني مالاتيا سبور. بعد الزالزل المدمر الذي ضرب 10 ولايات جنوب شرق تركيا.

انسحاب 4 أندية من الدوري التركي الممتاز

كما وأرفق الاتحاد التركي لكرة القدم، بنود قرارات انسحاب الأندية من منافسات الدوري التركي الممتاز، بعد الاجتماع الذي عقده الأحد، على النحو الآتي:

(1) قبول طلبات الانسحاب للأندية من الدوري، حيث أن هذه الأندية ستخسر (3-0)، في المسابقات المتبقية، اعتباراً من ال6 من شهر فبراير الجاري. وستفوز الفرق المنافسة بذات النتيجة (3-0).

(2) فتح باب الانتقالات للاعبين الأجانب المسجلين في الأندية التي طلبت الانسحاب من الدوري، من أجل الانتقال إلى أندية أخرى.

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(3) يدفع الاتحاد التركي مستحقات الفترة المتبقية من الموسم للفرق المنسحبة من جميع المسابقات لهذا الموسم.

رسمياً..الاتحاد التركي لكرة القدم، يعلن قبول انسحاب بعض الفرق من مختلف الدوريات لتأثرها بأحداث الزلزال. هاتاي سبور وغازي عنتاب من الدوري الممتاز

ملاطيا سبور وأضنة سبور من الدرجة الأولى

وديار بكر وأضي يمان سبور من الدرجة الثانية

وكهرمان ماراش من الدرجة الثالثة.#استاد_الدوحة pic.twitter.com/keMTwBJk6x — استاد الدوحة (@staddoha) February 12, 2023

(5) سيقوم الاتحاد التركي بالتعاون مع أندية الدوري الممتاز، تقديم ألف حاوية للمناطق المتضررة من الزلزال، إلى جانب استلام 59 مليون ليرة تركية من حقوق البث لموسم 2022-2023 لتمويل هذا المشروع.

(6) سيتم توزيع حقوق البث والبطولة والنقاط وحصة الجوائز. مع نهاية الموسم، كما سيتم تقديم مبالغ مجموعة البث للأندية التي انسحبت من الدوري بالتساوي.

🚨| رسمياً : الاندية التي انسحبت من الدوري التركي 🇹🇷 بسبب الزلزال حتى الآن .. – نادي هاتاي ( دوري مُمتاز )

– نادي غازي عنتاب ( دوري مُمتاز )

– نادي ملاطية (درجة أولى)

– نادي أضنة (درجة أولى)

– نادي ديار بكر (درجة ثانية)

– نادي أديامان (درجة ثانية)

– نادي كهرمان مرعش (درجة ثالثة) pic.twitter.com/oA9zxm051S — الرياضة هي عالمنا (@siow2019) February 13, 2023

(7) تخفيض عائدات البث إلى 5 ملايين ليرة تركية، لكل بشيكتاش وفنربخشة وغلطة سراي وطرابزون سبور، و3 ملايين ليرة آخرى لكل أندية الدوري الممتاز. كما ويستثنى ذلك الأندية المنسحبة هذا الموسم.

منافسات الدوري التركي الممتاز

وكان الاتحاد التركي لكرة القدم، قد علق كافة النشاطات الرياضية، في وقت سابق. حتى إشعار آخر، على خلفية كارثة الزلزال المدمر جنوب البلاد.

🎥شــــاهد | الاتحاد التركي لكرة القدم 🇹🇷 يوافق على طلب بعض الفرق المتضررة من الزلزال الذي ضرب تركيا بالانسحاب من منافسات الدوري، على أن يـعطيها الحق في العودة للمشاركة في المسابقة ذاتـها العام القادم 🎙️ تقرير | ماجد درويش pic.twitter.com/SeKYbO1suu — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) February 12, 2023

فيما لم يكشف الاتحاد التركي لكرة القدم عن موعد استئناف منافسات الدوري التركي الممتاز. والأنشطة الرياضية الأخرى حتى الآن، وسط تقارير تتحدث عن استئنافه في ال17 من شهر فبراير الجاري.

ويعتلي فريق غلطة سراي صدارة جدول ترتيب الدوري التركي 2022-2023. برصيد 54 نقطة، كما وبفارق 9 نقاط عن الوصيف فنربخشة صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة.