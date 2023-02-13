الإثنين, فبراير 13, 2023
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رياضة

4 أندية تنسحب من الدوري التركي بسبب الزلزال

الاتحاد التركي يقبل طلبات انسحاب 4 أندية من الدوري التركي الممتاز بسبب الزلزال

كتب فارس أبو شيحة
انسحاب 4 أندية من الدوري التركي الممتاز watanserb.com
انسحاب 4 أندية من الدوري التركي الممتاز
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وطن- أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، الأحد، قبول طلب انسحاب 4 أندية من الدوري التركي لهذا الموسم، على خلفية كارثة الزلزال الذي ارتقى على إثره أكثر من 20 ألف شخص حتى الآن.

وقرر الاتحاد التركي لكرة القدم، قبول طلبات انسحاب أندية من بطولة الدوري التركي للدرجة الأولى الممتازة، وهم هاتاي سبور وغازي عنتاب وأضنة سبور، ويني مالاتيا سبور. بعد الزالزل المدمر الذي ضرب 10 ولايات جنوب شرق تركيا.

انسحاب 4 أندية من الدوري التركي الممتاز

كما وأرفق الاتحاد التركي لكرة القدم، بنود قرارات انسحاب الأندية من منافسات الدوري التركي الممتاز، بعد الاجتماع الذي عقده الأحد، على النحو الآتي:

(1) قبول طلبات الانسحاب للأندية من الدوري، حيث أن هذه الأندية ستخسر (3-0)، في المسابقات المتبقية، اعتباراً من ال6 من شهر فبراير الجاري. وستفوز الفرق المنافسة بذات النتيجة (3-0).

(2) فتح باب الانتقالات للاعبين الأجانب المسجلين في الأندية التي طلبت الانسحاب من الدوري، من أجل الانتقال إلى أندية أخرى.

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(3) يدفع الاتحاد التركي مستحقات الفترة المتبقية من الموسم للفرق المنسحبة من جميع المسابقات لهذا الموسم.

(5) سيقوم الاتحاد التركي بالتعاون مع أندية الدوري الممتاز، تقديم ألف حاوية للمناطق المتضررة من الزلزال، إلى جانب استلام 59 مليون ليرة تركية من حقوق البث لموسم 2022-2023 لتمويل هذا المشروع.

(6) سيتم توزيع حقوق البث والبطولة والنقاط وحصة الجوائز. مع نهاية الموسم، كما سيتم تقديم مبالغ مجموعة البث للأندية التي انسحبت من الدوري بالتساوي.

(7) تخفيض عائدات البث إلى 5 ملايين ليرة تركية، لكل بشيكتاش وفنربخشة وغلطة سراي وطرابزون سبور، و3 ملايين ليرة آخرى لكل أندية الدوري الممتاز. كما ويستثنى ذلك الأندية المنسحبة هذا الموسم.

الدوري التركي
الدوري التركي

منافسات الدوري التركي الممتاز

وكان الاتحاد التركي لكرة القدم، قد علق كافة النشاطات الرياضية، في وقت سابق. حتى إشعار آخر، على خلفية كارثة الزلزال المدمر جنوب البلاد.

فيما لم يكشف الاتحاد التركي لكرة القدم عن موعد استئناف منافسات الدوري التركي الممتاز. والأنشطة الرياضية الأخرى حتى الآن، وسط تقارير تتحدث عن استئنافه في ال17 من شهر فبراير الجاري.

ويعتلي فريق غلطة سراي صدارة جدول ترتيب الدوري التركي 2022-2023. برصيد 54 نقطة، كما وبفارق 9 نقاط عن الوصيف فنربخشة صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

المصدروطن + الاتحاد التركي لكرة القدم
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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