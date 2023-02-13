الإثنين, فبراير 13, 2023
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ياسمين عبد العزيز تطلب حقنة فيلر لشفتيها أمام الجميع وشكلها يرعب الجمهور (فيديو)

طالب الجمهور ياسمين أن تبقى على طبيعتها وألا تنجر خلف عمليات التجميل مثل معظم الممثلات

كتب رفيف عبدالله
ياسمين عبدالعزيز تطلب حقنة فيلر لشفتيها أمام الجميع وشكلها يرعب الجمهور (فيديو) watanserb.com
ياسمين عبدالعزيز
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وطن- فاجأت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، متابعيها بظهور صادم، بعد أن أجرت تغييراً جذرياً على شكل شفتيها.

حقنة فيلر

ونشرت ياسمين عبدالعزيز فيديو عبر حسابها على “انستجرام“، ظهرت خلاله بشفاه منتفخة جداً، ثم نادت على مساعدتها وقالت ساخرة: “هبة، الحتة دي نزلت شوي عاوزين حقنة فيلر بسرعة”.

ودخلت ياسمين ومساعدتها في نوبة ضحك، ليتبين لاحقاً أن الممثلة المصرية لم تخضع لتجميع.

ويعود هذا الفيديو إلى كواليس مسلسل “ضرب نار” الذي تشارك بطولته مع زوجها الممثل أحمد العوضي، والمقرر عرضه في رمضان.

مسلسل “َضرب نار”

ويجسد أحمد العوضي في المسلسل شخصية “جابر أبو شديد”، ابن سوهاج الذي يحضر إلى القاهرة ويعمل ميكانيكي سيارات.

وخلال الأحداث يتعرف جابر على مهرة (ياسمين عبد العزيز). وهي فتاة شعبية من شبرا. وتنشأ قصة حب بينهما.

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والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي .

ويشارك الزوجان ياسمين وأحمد في بطولته كل من ماجد المصري، سهير المرشدي، دنيا المصري. هدى الاتربي، أحمد غزى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي.

زلزال سوريا وتركيا

هذا وقد تضامنت ياسمين مع ضحايا زلزال سوريا وتركيا الذي خلف وراءه دماراً كبيراً وضحايا بعشرات الآلاف.

وكتبت ياسمين عبر خاصية “الستوري”، عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، :”اللهم ارحم ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا. وتقبلهم من الشهداء واشفي مرضاهم واربط على قلوب أهاليهم، وألطف بينا يا لطيف”.

وفي سياق مشابه، احتفل أحمد العوضي بعيد ميلاد ياسمين في كواليس تصوير المسلسل قبل أسبوعين.

ونشر فريق عمل مسلسل “ضرب نار” مجموعة من الصور أثناء احتفال العوضي بعيد ميلاد ياسمين الـ43.

التقط طاقم العمل الصور مع الزوجين
العوضي يحتضن زوجته ياسمين

حب بالتوابل

وشهدت علاقة ياسمين والعوضي توتراً خلال الفترة الماضية، انتهت بالصلح بينهما.

وكشفت حينها الفنانة المصرية بدرية طلبة عن كواليس صلحهما بطريقة غير مباشرة.

ونشرت بدرية طلبة للعوضي وياسمين، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، وكتبت: “رسالة لبعض اللي يتعدو على صوابع اليد الواحدة. حضراتكم استعجلتو قوي في اللت والشماتة. وقلتو كلام متملينو ومشغلتوش دماغكم أن الخناقة والغاء المتابعة دا أكبر دليل على إن حياتهم طبيعية. ودا شيء صحي ما هو معلش الحب زى الأكل لو مفيهوش توابل مش حيبقى له طعم”.

وتابعت: “ربنا ما يكتب على حد فراق حبيبه اللي بيخاف عليه وبيحبه من قلبه بصدق وبضمير . مبروك الصلح يا حلوين”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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