“واشنطن بوست” تكشف خبايا “حلب” ترامب وكوشنر لمحمد بن سلمان

- Advertisement -

وطن – نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، تقريراً حول الفوائد التي جناها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر من السعودية، بعد مساعدتهما في صعود الأمير محمد بن سلمان إلى سدّة الحكم .

مكاسب ترامب وكوشنر من السعودية

وقالت الصحيفة في تقريرها، عن مكاسب ترامب وكوشنر من السعودية إنّهما حققا أرباحاً كبيرة من أموال السعودية؛ بعد مساعدة محمد بن سلمان في الصعود إلى السلطة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ عندما كان ابن سلمان يبلغ من العمر 31 عاماً؛ كان يتطلع للصعود على العرش، لكن الطريق كان مسدوداً بوجهه، لولا أنه قابل كوشنر البالغ من العمر 35 عاماً، والذي أصبح مفتاح ابن سلمان في صعوده للسلطة.

وجاء في التقرير، أنّ الحكومة السعودية قامت باستثمارات كبيرة في الشركات التي تصب في مصلحة ترامب وكوشنر، بعد أن أقاموا علاقات وثيقة مع ابن سلمان، ودعمه وسط العديد من الأزمات الدولية.

وذكرت أن ترامب وكوشنر حصلا على دعم ابن سلمان من خلال؛ صفقات شراء الأسلحة، وصفقة التطبيع بين إسرائيل ودول الخليج.

وأكدت “واشنطن بوست” أنّ صندوق الاستثمارات العامة الذي يشرف عليه ولي العهد السعودي؛ لا يزال يدعم المشاريع التي تصب في مصلحة ترامب و مستشاريه.

- Advertisement -

ولفتت إلى أنّ رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ رون وايدن؛ كان يحقق في الروابط المالية بين العائلة المالكة السعودية وعائلة ترامب، والتي قد ثير قضايا خطيرة للغاية.

“قلة خبرة كوشنر”

وقالت الصحيفة إنّه عندما أنشأ كوشنر شركته الخاصة؛ عقد اجتماعاً مع 5 مستشارين لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية، وكان 4 منهم غير مؤيدين للاستثمار، لقلة خبرة كوشنر، وأن المملكة ستتحمل معظم المخاطر المالية، لكن في النهاية قام ابن سلمان بإعطاء كوشنر 2 مليار دولار.

وأضافت “واشنطن بوست” أن كوشنر كان في حاجة إلى خطة لإنقاذ وضعه المالي بقيمة 1.2 مليار دولار، لذا أنشأ شركة أسهم خاصة، برصيد 2 مليار دولار، والتي حصل عليها من صندوق الثروة السيادي الذي يرأسه ابن سلمان.

ومن المتوقع أن تحصل شركة كوشنر على 25 مليون دولار كرسوم إدارية سنوية من الاستثمار السعودي، بالإضافة إلى حصة من الأرباح.

وذكرت الصحيفة انّ المقربين من ابن سلمان؛ شعروا بقلة خبرة كوشنر الدبلوماسية، وعدم إلمامه بتاريخ العلاقات السعودية الأمريكية، على الرغم من ذلك؛ كان مسؤولاً عن إدارة السياسة الخارجية تجاه المملكة.

أموال ترامب من صفقاته مع السعودية أصبحت أكثر غموضاً

وقالت أيضاً، إنّه عندما غادر ترامب البيت الأبيض؛ واجه خسائر تجارية غير مسبوقة؛ ثم بدأت ملاعب الغولف الخاصة به باستضافة بطولات LIV Golf المدعومة من السعودية، ثم أبرمت منظمته اتفاقية مع شركة عقارية سعودية، لبناء منتجع جولف بقيمة 4 مليارات دولار في عُمان.

وبينت ان المعلومات حول الأموال التي حصل عليها ترامب من صفقاته مع السعودية؛ أصبحت أكثر غموضاً.

كما كشفت الصحيفة أن كوشنر أراد تحفيز السياسة الأمريكية تجاه ابن سلمان؛ للمساعدة في تحقيق اختراق دبلوماسي بين السعودية وإسرائيل.

وذكرت أن محمد بن سلمان استخدم زيارة ترامب الى السعودية كحافز في انقلابه على ولي العهد السابق محمد ابن نايف.

واشارت إلى تستر ترامب وكوشنر على دور ابن سلمان في اغتيال خاشقجي؛ حيث كانت لحظة محورية منعت سقوط ولي العهد.