الإثنين, فبراير 13, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةتقارير"واشنطن بوست" تكشف خبايا "حلب" ترامب وكوشنر لمحمد بن سلمان
تقارير

“واشنطن بوست” تكشف خبايا “حلب” ترامب وكوشنر لمحمد بن سلمان

حقق ترامب وكوشنر أرباحاً كبيرة من أموال السعودية؛ بعد مساعدة محمد بن سلمان في الصعود إلى السلطة.

كتب أنس السالم
مكاسب ترامب وكوشنر من السعودية watanserb.com
ترامب وكوشنر حققا أرباحاً كبيرة من أموال السعودية
- Advertisement -

وطن – نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، تقريراً حول الفوائد التي جناها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر من السعودية، بعد مساعدتهما في صعود الأمير محمد بن سلمان إلى سدّة الحكم .

مكاسب ترامب وكوشنر من السعودية

وقالت الصحيفة في تقريرها، عن مكاسب ترامب وكوشنر من السعودية إنّهما حققا أرباحاً كبيرة من أموال السعودية؛ بعد مساعدة محمد بن سلمان في الصعود إلى السلطة.

ترامب وكوشنر watanserb.com
ترامب وكوشنر

وأشارت الصحيفة إلى أنّ عندما كان ابن سلمان يبلغ من العمر 31 عاماً؛ كان يتطلع للصعود على العرش، لكن الطريق كان مسدوداً بوجهه، لولا أنه قابل كوشنر البالغ من العمر 35 عاماً، والذي أصبح مفتاح ابن سلمان في صعوده للسلطة.

وجاء في التقرير، أنّ الحكومة السعودية قامت باستثمارات كبيرة في الشركات التي تصب في مصلحة ترامب وكوشنر، بعد أن أقاموا علاقات وثيقة مع ابن سلمان، ودعمه وسط العديد من الأزمات الدولية.

وذكرت أن ترامب وكوشنر حصلا على دعم ابن سلمان من خلال؛ صفقات شراء الأسلحة، وصفقة التطبيع بين إسرائيل ودول الخليج.

وأكدت “واشنطن بوست” أنّ صندوق الاستثمارات العامة الذي يشرف عليه ولي العهد السعودي؛ لا يزال يدعم المشاريع التي تصب في مصلحة ترامب و مستشاريه.

- Advertisement -

ولفتت إلى أنّ رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ رون وايدن؛ كان يحقق في الروابط المالية بين العائلة المالكة السعودية وعائلة ترامب، والتي قد ثير قضايا خطيرة للغاية.

“قلة خبرة كوشنر”

وقالت الصحيفة إنّه عندما أنشأ كوشنر شركته الخاصة؛ عقد اجتماعاً مع 5 مستشارين لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية، وكان 4 منهم غير مؤيدين للاستثمار، لقلة خبرة كوشنر، وأن المملكة ستتحمل معظم المخاطر المالية، لكن في النهاية قام ابن سلمان بإعطاء كوشنر 2 مليار دولار.

كوشنر في السعودية
كوشنر في السعودية

وأضافت “واشنطن بوست” أن كوشنر كان في حاجة إلى خطة لإنقاذ وضعه المالي بقيمة 1.2 مليار دولار، لذا أنشأ شركة أسهم خاصة، برصيد 2 مليار دولار، والتي حصل عليها من صندوق الثروة السيادي الذي يرأسه ابن سلمان.

ومن المتوقع أن تحصل شركة كوشنر على 25 مليون دولار كرسوم إدارية سنوية من الاستثمار السعودي، بالإضافة إلى حصة من الأرباح.

وذكرت الصحيفة انّ المقربين من ابن سلمان؛ شعروا بقلة خبرة كوشنر الدبلوماسية، وعدم إلمامه بتاريخ العلاقات السعودية الأمريكية، على الرغم من ذلك؛ كان مسؤولاً عن إدارة السياسة الخارجية تجاه المملكة.

أموال ترامب من صفقاته مع السعودية أصبحت أكثر غموضاً

وقالت أيضاً، إنّه عندما غادر ترامب البيت الأبيض؛ واجه خسائر تجارية غير مسبوقة؛ ثم بدأت ملاعب الغولف الخاصة به باستضافة بطولات LIV Golf المدعومة من السعودية، ثم أبرمت منظمته اتفاقية مع شركة عقارية سعودية، لبناء منتجع جولف بقيمة 4 مليارات دولار في عُمان.

وبينت ان المعلومات حول الأموال التي حصل عليها ترامب من صفقاته مع السعودية؛ أصبحت أكثر غموضاً.

كما كشفت الصحيفة أن كوشنر أراد تحفيز السياسة الأمريكية تجاه ابن سلمان؛ للمساعدة في تحقيق اختراق دبلوماسي بين السعودية وإسرائيل.

وذكرت أن محمد بن سلمان استخدم زيارة ترامب الى السعودية كحافز في انقلابه على ولي العهد السابق محمد ابن نايف.

ترامب و محمد بن سلمان watanserb.com
ترامب و محمد بن سلمان

واشارت إلى تستر ترامب وكوشنر على دور ابن سلمان في اغتيال خاشقجي؛ حيث كانت لحظة محورية منعت سقوط ولي العهد.

المصدرواشنطن بوست - وطن - وكالات
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
اقرأ أيضاً
الهدهد

تغريدة صادمة تنذر بتغيرات كبيرة.. هل اقترب سقوط محمد بن سلمان؟

تقارير

محمد بن سلمان عُزل وطُرد من الديوان الملكي لسوء سلوكه .. ABC News تنشر قصة صعوده للسلطة

الهدهد

فشل مشروع نيوم.. ندرة المياه توجه رصاصة الرحمة لمحمد بن سلمان

الهدهد

“ردح رخيص”.. أكاديمي إماراتي يدخل على خط الحرب الإعلامية السعودية المصرية

الهدهد

“أنتم السعوديون دمرتم بلدنا”.. وسم متصدر تعبيراً عن رفض مصري-يمني للتدخل السعودي.. ما القصة

الهدهد

بينهم أطفال.. تقرير صادم يكشف العدد الكبير للإعدامات في السعودية وعلاقتها بمحمد بن سلمان؟

الهدهد

نتنياهو: التطبيع مع هذه الدولة ينهي الصراع العربي الإسرائيلي

الهدهد

حكومة ابن سلمان تنفق المليارات لإنتاج أفلام بوليوود في السعودية (فيديو)

الهدهد

فيديو أول قداس لعيد الميلاد في السعودية برعاية كاملة من محمد بن سلمان

الهدهد

تركي آل الشيخ سيكافئ من يستخرج محمد عبده “الأصلي” من هذه الصورة (شاهد)

الهدهد

ترامب: الله خلق جنسين فقط .. وسنهزم المنحرفين (فيديو)

الهدهد

معارض يزعم زواج محمد بن سلمان من الأميرة هيا طليقة حاكم دبي سرا

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مشاهد أليمة لموت فريق كامل لكرة الطائرة في زلزال تركيا (شاهد)

ممدوح حمزة كشف تفاصيل لقائه بلواء كبير في جهاز أمني عقب عودته لمصر (فيديو)

حاخام إسرائيلي يشمت في ضحايا الزلزال بتركيا وسوريا: “عدالة السماء”

موسوعة غينيس تصحح الخطأ.. بوبي أكبر كلب سنًا على الإطلاق وليس سبايك

سر تغير لون مياه البحر في الإسكندرية بمصر.. أثار الهلع وتم ربطه بالزلزال

السيسي لـ محمد بن زايد على الهواء: “لولا أنت لضاعت مصر” (فيديو)

زلازل مدمرة بالجزيرة العربية وغرق دولة.. توقع صادم لخبير سعودي شهير (فيديو)

ما هي قاعدة 80/20 للجنس؟!.. أخصائية في علم الجنس تجيبنا

خبيرة تكشف..احذر تناول هذا الطعام في وجبة الإفطار

خلال ثوانِِ..طريقة سهلة وفعالة لتقشير فصوص الثوم

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC