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هيا بنت حمزة.. ظهور لافت وهي تغني “يا غايب” لفضل شاكر بالعربي المكسر! (شاهد)

الأميرة هيا بنت حمزة شاركت برفقة زملائها في مؤتمر THIMUN الخامس والخمسين بهولندا

كتب سالم حنفي
هيا بنت حمزة تغني لفضل شاكر watanserb.com
هيا بنت حمزة تغني لفضل شاكر
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وطن- في ظهورها الأول من نوعه، نشر حساب هيا بنت حمزة، المتخصص بنشر صور وفعاليات الأمير حمزة بن الحسين وعائلته منذ وضعه قيد الإقامة الجبرية في مايو/آذار 2022، صورا جديدة وفيديو للأميرة هيا خلال مشاركتها في فعاليات الأسبوع الدولي في المدرسة.

وأظهر الفيديو الذي رصدته “وطن”، ظهور الأميرة هيا بنت حمزة وهي تؤدي أغنية “يا غايب” للفنان اللبناني المطارد من قبل السلطات، فضل شاكر.

ووفقا للفيديو، فقد ظهرت الأميرة هيا بنت حمزة على مسرح المدرسة ويرافقها زميل له يعزف على الجيتار، وأدت الأغنية وسط تفاعل الحضور.

وبحسب الفيديو، فقد ظهر أن الأميرة هيا بنت حمزة لا تتقن الحديث أو الغناء باللغة العربية، حيث ظهرت وهي تغني بلغة عربية “مكسرة” تماما، كما الأجانب.

الأميرة هيا بنت حمزة تحمل العلم الأردني

كما ظهرت الأميرة هيا بنت حمزة في صور أخرى خلال مشاركتها في نفس الفعالية وهي تقف على مسرح حاملة العلم الأردني وسط زملائها الذين حمل كل منهم علم بلادها.

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الأميرة هيا بنت حمزة في المدرسة في حفل افتتاح الأسبوع الدولي اليوم
الأميرة هيا بنت حمزة في المدرسة في حفل افتتاح الأسبوع الدولي اليوم

الأميرةهيا بنت حمزة تشارك أحد أساتذتها لعبة شعبية

وظهرت الأميرة هيا بنت حمزة في مقطع فيديو آخر مع مجموعة من اصدقائها في مدينة لاهاي الهولندية بعد الانتهاء من مشاركتها مؤتمر THIMUN الخامس والخمسين.

وفي هذا الفيديو، ظهرت الأميرة هيا بنت حمزة وهي برفقة أحد مدرسيها الأجانب على ما يبدو وهما يمارسان لعبة شعبية شهيرة في العديد من البلدان العربية وتحمل اسم (طوبة ورقة مقص).

صورة جماعية للأميرة هيا بنت حمزة في ختام مؤتمر THIMUN

كما ظهرت في صور أخرى خلال التقاط صورة جماعية مع زملائها في ختام مؤتمر مؤتمر THIMUN الخامس والخمسين الذي شاركت فيه.

الأميرة هيا بنت حمزة سافرت برفقة 15 من زملائها للمشاركة في المؤتمر

وكانت الأميرة هيا بنت حمزة قد سافرت مع 15 من زملائها في المدرسة إلى لاهاي لحضور مؤتمر THIMUN الخامس والخمسين وهو أول مؤتمر مباشر منذ بداية الوباء.

وانضمت الأميرة هيا بنت حمزة وزملائها إلى أكثر من 2500 من أقرانهم الطلاب من جميع أنحاء العالم للمؤتمر الذي عقد في الفترة خلال الفترة من 21 يناير إلى 27 يناير الفائت.

يشار إلى أن المؤتمر الطلابي عقد تحت رعاية منظمتي إيسواتيني والعمل الدولية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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