هيا بنت حمزة.. ظهور لافت وهي تغني “يا غايب” لفضل شاكر بالعربي المكسر! (شاهد)

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وطن- في ظهورها الأول من نوعه، نشر حساب هيا بنت حمزة، المتخصص بنشر صور وفعاليات الأمير حمزة بن الحسين وعائلته منذ وضعه قيد الإقامة الجبرية في مايو/آذار 2022، صورا جديدة وفيديو للأميرة هيا خلال مشاركتها في فعاليات الأسبوع الدولي في المدرسة.

وأظهر الفيديو الذي رصدته “وطن”، ظهور الأميرة هيا بنت حمزة وهي تؤدي أغنية “يا غايب” للفنان اللبناني المطارد من قبل السلطات، فضل شاكر.

ووفقا للفيديو، فقد ظهرت الأميرة هيا بنت حمزة على مسرح المدرسة ويرافقها زميل له يعزف على الجيتار، وأدت الأغنية وسط تفاعل الحضور.

وبحسب الفيديو، فقد ظهر أن الأميرة هيا بنت حمزة لا تتقن الحديث أو الغناء باللغة العربية، حيث ظهرت وهي تغني بلغة عربية “مكسرة” تماما، كما الأجانب.

الأميرة هيا بنت حمزة في المدرسة في حفل افتتاح الأسبوع الدولي اليوم pic.twitter.com/qeiRfSyzx7 — Princesshayabinthzah (@Hayabinthamzah) February 14, 2023

الأميرة هيا بنت حمزة تحمل العلم الأردني

كما ظهرت الأميرة هيا بنت حمزة في صور أخرى خلال مشاركتها في نفس الفعالية وهي تقف على مسرح حاملة العلم الأردني وسط زملائها الذين حمل كل منهم علم بلادها.

الأميرة هيا بنت حمزة في المدرسة في حفل افتتاح الأسبوع الدولي اليوم pic.twitter.com/C5bzc2urfy — Princesshayabinthzah (@Hayabinthamzah) February 14, 2023

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الأميرةهيا بنت حمزة تشارك أحد أساتذتها لعبة شعبية

وظهرت الأميرة هيا بنت حمزة في مقطع فيديو آخر مع مجموعة من اصدقائها في مدينة لاهاي الهولندية بعد الانتهاء من مشاركتها مؤتمر THIMUN الخامس والخمسين.

الاميرة هيا بنت حمزة مع مجموعة من اصدقائها في لاهاي مدينة في هولندا بعد الانتهاء من مؤتمر THIMUN الخامس والخمسين.

📸تاريخ 27.يناير. pic.twitter.com/MQJQDMZat5 — Princesshayabinthzah (@Hayabinthamzah) February 14, 2023

وفي هذا الفيديو، ظهرت الأميرة هيا بنت حمزة وهي برفقة أحد مدرسيها الأجانب على ما يبدو وهما يمارسان لعبة شعبية شهيرة في العديد من البلدان العربية وتحمل اسم (طوبة ورقة مقص).

صورة جماعية للأميرة هيا بنت حمزة في ختام مؤتمر THIMUN

كما ظهرت في صور أخرى خلال التقاط صورة جماعية مع زملائها في ختام مؤتمر مؤتمر THIMUN الخامس والخمسين الذي شاركت فيه.

الاميرة هيا بنت حمزة مع مجموعة من اصدقائها في لاهاي مدينة في هولندا بعد الانتهاء من مؤتمر THIMUN الخامس والخمسين.

📸تاريخ 27.يناير. pic.twitter.com/VZtIkyXivM — Princesshayabinthzah (@Hayabinthamzah) February 13, 2023

الأميرة هيا بنت حمزة سافرت برفقة 15 من زملائها للمشاركة في المؤتمر

وكانت الأميرة هيا بنت حمزة قد سافرت مع 15 من زملائها في المدرسة إلى لاهاي لحضور مؤتمر THIMUN الخامس والخمسين وهو أول مؤتمر مباشر منذ بداية الوباء.

وانضمت الأميرة هيا بنت حمزة وزملائها إلى أكثر من 2500 من أقرانهم الطلاب من جميع أنحاء العالم للمؤتمر الذي عقد في الفترة خلال الفترة من 21 يناير إلى 27 يناير الفائت.

من 21يناير الي 27يناير2023|سافرت الاميرة هيا بنت حمزة مع مجموعة من الطلاب إلى لاهاي لحضور مؤتمر THIMUN الخامس والخمسين وهو أول مؤتمر مباشر منذ بداية الوباء. تمثل إيسواتيني ومنظمة العمل الدولية ، وانضمت المجموعة المكونة من 16 طالبًا إلى أكثر من 2500 من أقرانهم من جميع أنحاء العالم pic.twitter.com/yh97cve1VW — Princesshayabinthzah (@Hayabinthamzah) January 28, 2023

يشار إلى أن المؤتمر الطلابي عقد تحت رعاية منظمتي إيسواتيني والعمل الدولية.