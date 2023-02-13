الإثنين, فبراير 13, 2023
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حياتنا

موسوعة غينيس تصحح الخطأ.. بوبي أكبر كلب سنًا على الإطلاق وليس سبايك

"يُعتقد أن سر طول عمره هو البيئة الهادئة التي يعيش فيها..."

كتب معالي بن عمر
الكلب بوبي watanserb.com
الكلب بوبي
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وطن-صُنِّف كلب برتغالي يبلغ من العمر 30 عاماً على أنه الأكبر سناً في العالم على الإطلاق من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، محطماً رقماً قياسياً صامداً منذ قرن تقريباً.

وبحسب صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن بوبي من سلالة أصيلة Rafeiro do Alentejo، و يتراوح متوسط العمر المتوقع لهذه الفصيلة ما بين 12 إلى 14 عاماً.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن أكبر كلب سناً في السابق على الإطلاق كان الأسترالي بلوي، الذي مات عام 1939 عن عمر يناهز 29 عاماً وخمسة أشهر.

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وبداية من 1 فبراير (شباط)، أصبح بوبي يبلغ من العمر 30 عاماً و226 يوماً، ويقال إنه في حالة جيدة بالنسبة لعمره.

هذا ولقد تم التحقق من صحة عمره من خلال قاعدة بيانات الحكومة البرتغالية للحيوانات الأليفة، التي يديرها الاتحاد الوطني للأطباء البيطريين، وفقاً لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

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ويُذكر أنه عاش حياته كلها مع عائلة كوستا في قرية كونكويروس، بالقرب من الساحل الغربي للبرتغال، بعد أن وُلد مع ثلاثة أشقاء في مبنى خارجي. وقال ليونيل كوستا الذي كان يبلغ من العمر ثماني سنوات في ذلك الوقت، إن والديه كان لديهما الكثير من الحيوانات، وكان عليهما التخلي عن الجراء، لكن بوبي هرب.

واحتفظ ليونيل وإخوته بالكلب سراً بعيداً عن الوالدين، حتى تم اكتشاف الأمر في النهاية، وأصبح جزءاً من العائلة التي تطعمه نفس الطعام الذي يأكلونه.

من جهته، قال كوستا، الذي ينقع الطعام دائماً في الماء لإزالة معظم التوابل: “بين علبة طعام حيواني أو قطعة لحم، لا يتردد (بوبي) ويختار طعامنا”.

وبصرف النظر عن الذعر الذي تعرض له في عام 2018 عندما تم نقله إلى المستشفى بعد الانهيار المفاجئ بصحته بسبب صعوبة التنفس، يقول كوستا إن بوبي عاش حياة خالية من المتاعب نسبياً، ويعتقد أن سر طول عمره هو البيئة الهادئة التي يعيش فيها. قد يكون ذلك أيضاً مرتبطاً بأمه التي عاشت حتى سن 18 عاماً.

ومع ذلك، فقد أثّر العمر المديد في بوبي، الذي يعاني الآن من صعوبة في المشي والنظر.

يأتي تتويج بوبي، كأكبر كلب سناً على الإطلاق بعد أسبوعين فقط من تسمية غينيس للأرقام القياسية لكلب آخر، سبايك من فصيلة تشيهواهوا، بوصفه أكبر كلب حي سناً، يبلغ من العمر 23 عاماً.

وقامت غينيس منذ ذلك الحين بتحديث سجلاتها، وأعلنت أن بوبي هو أكبر كلب سناً على قيد الحياة، وأكبر كلب عمراً على الإطلاق أيضاً.

“سبايك”..أكبر كلب في العالم يدخل موسوعة غينيس (صور)

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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