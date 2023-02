موسوعة غينيس تصحح الخطأ.. بوبي أكبر كلب سنًا على الإطلاق وليس سبايك

وبحسب صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن بوبي من سلالة أصيلة Rafeiro do Alentejo، و يتراوح متوسط العمر المتوقع لهذه الفصيلة ما بين 12 إلى 14 عاماً.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن أكبر كلب سناً في السابق على الإطلاق كان الأسترالي بلوي، الذي مات عام 1939 عن عمر يناهز 29 عاماً وخمسة أشهر.

وبداية من 1 فبراير (شباط)، أصبح بوبي يبلغ من العمر 30 عاماً و226 يوماً، ويقال إنه في حالة جيدة بالنسبة لعمره.

هذا ولقد تم التحقق من صحة عمره من خلال قاعدة بيانات الحكومة البرتغالية للحيوانات الأليفة، التي يديرها الاتحاد الوطني للأطباء البيطريين، وفقاً لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

New record: Oldest dog EVER – Bobi at 30 years and 266 days 🐶

The secrets to a long life, according to human Leonel Costa, is free roaming, human food and socialising with other animals 🥰️ pic.twitter.com/Ur5c2Gh8yb

— Guinness World Records (@GWR) February 2, 2023