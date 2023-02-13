موسوعة غينيس تصحح الخطأ.. بوبي أكبر كلب سنًا على الإطلاق وليس سبايك

وبحسب صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن بوبي من سلالة أصيلة Rafeiro do Alentejo، و يتراوح متوسط العمر المتوقع لهذه الفصيلة ما بين 12 إلى 14 عاماً.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن أكبر كلب سناً في السابق على الإطلاق كان الأسترالي بلوي، الذي مات عام 1939 عن عمر يناهز 29 عاماً وخمسة أشهر.

وبداية من 1 فبراير (شباط)، أصبح بوبي يبلغ من العمر 30 عاماً و226 يوماً، ويقال إنه في حالة جيدة بالنسبة لعمره.

هذا ولقد تم التحقق من صحة عمره من خلال قاعدة بيانات الحكومة البرتغالية للحيوانات الأليفة، التي يديرها الاتحاد الوطني للأطباء البيطريين، وفقاً لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

New record: Oldest dog EVER – Bobi at 30 years and 266 days 🐶 The secrets to a long life, according to human Leonel Costa, is free roaming, human food and socialising with other animals 🥰️ pic.twitter.com/Ur5c2Gh8yb — Guinness World Records (@GWR) February 2, 2023

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ويُذكر أنه عاش حياته كلها مع عائلة كوستا في قرية كونكويروس، بالقرب من الساحل الغربي للبرتغال، بعد أن وُلد مع ثلاثة أشقاء في مبنى خارجي. وقال ليونيل كوستا الذي كان يبلغ من العمر ثماني سنوات في ذلك الوقت، إن والديه كان لديهما الكثير من الحيوانات، وكان عليهما التخلي عن الجراء، لكن بوبي هرب.

واحتفظ ليونيل وإخوته بالكلب سراً بعيداً عن الوالدين، حتى تم اكتشاف الأمر في النهاية، وأصبح جزءاً من العائلة التي تطعمه نفس الطعام الذي يأكلونه.

من جهته، قال كوستا، الذي ينقع الطعام دائماً في الماء لإزالة معظم التوابل: “بين علبة طعام حيواني أو قطعة لحم، لا يتردد (بوبي) ويختار طعامنا”.

وبصرف النظر عن الذعر الذي تعرض له في عام 2018 عندما تم نقله إلى المستشفى بعد الانهيار المفاجئ بصحته بسبب صعوبة التنفس، يقول كوستا إن بوبي عاش حياة خالية من المتاعب نسبياً، ويعتقد أن سر طول عمره هو البيئة الهادئة التي يعيش فيها. قد يكون ذلك أيضاً مرتبطاً بأمه التي عاشت حتى سن 18 عاماً.

ومع ذلك، فقد أثّر العمر المديد في بوبي، الذي يعاني الآن من صعوبة في المشي والنظر.

يأتي تتويج بوبي، كأكبر كلب سناً على الإطلاق بعد أسبوعين فقط من تسمية غينيس للأرقام القياسية لكلب آخر، سبايك من فصيلة تشيهواهوا، بوصفه أكبر كلب حي سناً، يبلغ من العمر 23 عاماً.

وقامت غينيس منذ ذلك الحين بتحديث سجلاتها، وأعلنت أن بوبي هو أكبر كلب سناً على قيد الحياة، وأكبر كلب عمراً على الإطلاق أيضاً.