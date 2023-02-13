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وطن- تنطلق الثلاثاء مباريات ذهاب دوري أبطال أوروبا دور ال16، بنسختها ال68، التي ينتظرها عشاق وجماهير كرة القدم في أرجاء المعمورة، التي تشهد العديد من المواجهات المثيرة والقوية بين الفرق الأوروبية المتأهلة لهذا الدور.

وستفتتح مواجهات ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، الثلاثاء، بمواجهة باريس سان جيرمان (البي أس جي) أمام الفريق الضيف بايرن ميونخ (البافاري)، كما وسيلتقي ميلان أمام توتنهام في ذات التوقيت.

أبرز مباريات ذهاب دوري أبطال أوروبا 2023 دور ال16

كما وستختتم منافسات ذهاب دور ال16 للبطولة القارية الأوروبية، بمواجهة مانشستر سيتي (الأزرق السماوي) أمام أر بي لايبزيغ الألماني، وإنتر ميلان أمام بورتو البرتغالي، الأربعاء، في ال22 من شهر فبراير/ شباط الجاري.

A scorer of some big #UCL goals… ⚽ 🎈 Happy birthday to Rafael van der Vaart! pic.twitter.com/ve5y6rwG3A — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 11, 2023

مواعيد مباريات ذهاب دوري أبطال أوروبا 2023 دور ال16

إليكم جدول مواعيد مباريات ذهاب دوري أبطال أوروبا 2023 دور ال16، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) كما يلي:

باريس سان جيرمان X بايرن ميونخ ( الثلاثاء، ملعب بارك دي برينس، الساعة الحادية عشرة مساءً).

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ميلان X توتنهام ( الثلاثاء، ملعب سان سيرو، الساعة الحادية عشرة مساءً).

كلوب بروج X بنفيكا (الأربعاء، ملعب جان بريدل، الساعة الحادية عشرة مساءً).

بوروسيا دورتموند X تشيلسي ( الأربعاء، ملعب سيغنال بارك، الساعة الحادية عشرة مساءً).

ليفربول X ريال مدريد ( الثلاثاء، ملعب الآنفيلد، الساعة الحادية عشرة مساءً).

آينتراخيت فرانكفورت X نابولي ( الثلاثاء، كومرتسبانك أرينا، الساعة الحادية عشرة مساء).

مانشستر سيتي X أر بي لايبزيج ( الأربعاء، ريد بول أرينا لايبزيغ، الساعة الحادية عشرة).

إنتر ميلان X بورتو ( الأربعاء، ملعب سان سيرو، الساعة العاشرة مساءً).

موعد مواجهات إياب مباريات دوري أبطال أوروبا 2023 دور ال16

كما وستجدد مواجهات إياب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، في ال7 من شهر مارس/ آذار القادم، على أن تنتهي المواجهات لتلك المواجهات الحاسمة بتأهل 8 فرق إلى دور ربع نهائي البطولة القارية منتصف الشهر المقبل.

ومن الجدير بالذكر، مواجهات ذهاب وإياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، تبدأ في ال14 من شهر فبراير الجاري، على أن يختتم مواجهات هذا الدور في ال15 من شهر مارس/ آذار القادم.