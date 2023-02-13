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رياضة

مواعيد مباريات ذهاب دوري أبطال أوروبا 2023 دور ال16

منافسات ذهاب دور ال16 دوري أبطال أوروبا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
مواعيد مباريات ذهاب دوري أبطال أوروبا 2023 دور ال16 watanserb.com
مواعيد مباريات ذهاب دوري أبطال أوروبا 2023 دور ال16
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وطن- تنطلق الثلاثاء مباريات ذهاب دوري أبطال أوروبا دور ال16، بنسختها ال68، التي ينتظرها عشاق وجماهير كرة القدم في أرجاء المعمورة، التي تشهد العديد من المواجهات المثيرة والقوية بين الفرق الأوروبية المتأهلة لهذا الدور.

وستفتتح مواجهات ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، الثلاثاء، بمواجهة باريس سان جيرمان (البي أس جي) أمام الفريق الضيف بايرن ميونخ (البافاري)، كما وسيلتقي ميلان أمام توتنهام في ذات التوقيت.

أبرز مباريات ذهاب دوري أبطال أوروبا 2023 دور ال16

كما وستختتم منافسات ذهاب دور ال16 للبطولة القارية الأوروبية، بمواجهة مانشستر سيتي (الأزرق السماوي) أمام أر بي لايبزيغ الألماني، وإنتر ميلان أمام بورتو البرتغالي، الأربعاء، في ال22 من شهر فبراير/ شباط الجاري.

مواعيد مباريات ذهاب دوري أبطال أوروبا 2023 دور ال16

إليكم جدول مواعيد مباريات ذهاب دوري أبطال أوروبا 2023 دور ال16، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) كما يلي:

باريس سان جيرمان X بايرن ميونخ ( الثلاثاء، ملعب بارك دي برينس، الساعة الحادية عشرة مساءً).

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ميلان X توتنهام ( الثلاثاء، ملعب سان سيرو، الساعة الحادية عشرة مساءً).

كلوب بروج X بنفيكا (الأربعاء، ملعب جان بريدل، الساعة الحادية عشرة مساءً).

بوروسيا دورتموند X تشيلسي ( الأربعاء، ملعب سيغنال بارك، الساعة الحادية عشرة مساءً).

ليفربول X ريال مدريد ( الثلاثاء، ملعب الآنفيلد، الساعة الحادية عشرة مساءً).

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2023 دور ال16
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2023 دور ال16

آينتراخيت فرانكفورت X نابولي ( الثلاثاء، كومرتسبانك أرينا، الساعة الحادية عشرة مساء).

مانشستر سيتي X أر بي لايبزيج ( الأربعاء، ريد بول أرينا لايبزيغ، الساعة الحادية عشرة).

إنتر ميلان X بورتو ( الأربعاء، ملعب سان سيرو، الساعة العاشرة مساءً).

موعد مواجهات إياب مباريات دوري أبطال أوروبا 2023 دور ال16

كما وستجدد مواجهات إياب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، في ال7 من شهر مارس/ آذار القادم، على أن تنتهي المواجهات لتلك المواجهات الحاسمة بتأهل 8 فرق إلى دور ربع نهائي البطولة القارية منتصف الشهر المقبل.

مباريات دوري أبطال أوروبا 2023 دور ال16
مباريات دوري أبطال أوروبا 2023 دور ال16

ومن الجدير بالذكر، مواجهات ذهاب وإياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، تبدأ في ال14 من شهر فبراير الجاري، على أن يختتم مواجهات هذا الدور في ال15 من شهر مارس/ آذار القادم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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