مكوّن منزلي في مطبخك سيغير منزلك بالكامل

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وطن-نمتلك جميعًا مكونا متوفرًا في المطبخ، يُعتبر عنصرًا رئيسيًا في الطبخ، ولمنزل برائحة رائعة.

وبحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن هذا المكوّن له فائدة تتجاوز إعداد الأطباق، حيث يُستعمل بطريقة معينة للقضاء على جميع الروائح الكريهة في المنزل.

مكوّن يقضي على للروائح الكريهة

يعد وجود روائح كريهة في المنزل من أسوأ الأشياء التي يمر بها المرء؛ إما بعد طهي أطباق معينة أو لأن بعض الأطعمة قد انتهت صلاحيتها ولم نلاحظ ذلك. ثم عادة ما نُسرع لفتح النوافذ بمجرد أن نلاحظ أن هناك رائحة كريهة قادمة من المطبخ، ولكن للقضاء عليها، في الحقيقة، هناك خدعة أكثر فاعلية من التهوية البسيطة.

تتمثل الحيلة في استخدام أوراق الغار الموجود بالتأكيد في مطبخ الجميع لإعداد أطباق متنوعة لأنه ببساطة يعطي الطعام نكهة لذيذة. لكن ورق الغار هو أيضًا ورقة تنبعث منها رائحة قوية جدًا، لذا فهي ستساعدنا على التخلص من أي رائحة كريهة في المنزل، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

استخدم ورق الغار في الثلاجة

على سبيل المثال، يمكنك وضع بعض أوراق الغار في الثلاجة، ستلاحظ كيف أنها تمتص أي رائحة كريهة، كما أنها تترك رائحتها لعدة أيام. كما يوجد خيار آخر؛ وهو وضع وعاء به صودا الخبز وورق الغار في الثلاجة.

استخدام الغار في غرف المنزل

في حال أردنا تعطير غرف المنزل برائحة لطيفة وطويلة الأمد، يمكننا تحضير منقوع من أوراق الغار، ومن ثمّ نضعه في كوب أو وعاء، ونتركه في غرفة لعدة دقائق.

استخدام الغار لخزائن المؤن

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يمكن أن تتسبب الرطوبة في تراكم الروائح الكريهة في خزائن المطبخ، والمنازل بشكل عام، وكذلك الأدراج. لتجنب ذلك، كل ما عليك فعله هو وضع كيس شبكي به عدة أوراق كبيرة داخل الخزانة أو الأدراج، والتي ستترك رائحة قوية تقضي على الرائحة الكريهة.

استخدام الغار لصد الصراصير

أخيرًا، نوصي باستخدام أوراق الغار لمنع الصراصير من دخول المنزل. لهذا عليك فقط أن تأخذ ما بين 150 و 200 غرام من ورق الغار وقم بسحقها لنشر المسحوق عبر المناطق الإستراتيجية، حيث نعلم أن الصراصير عادة ما تخرج منها.

حيل أخرى لتجنب الروائح الكريهة في المنزل

بالإضافة إلى أوراق الغار، لدينا علاجات طبيعية أو مكونات أخرى ستساعدنا على التخلص من الروائح الكريهة في المنزل. ومن بين أكثرها فعالية هو الخل الأبيض الذي يمكننا استخدامه للتخلص من الرائحة الكريهة في الملابس.

اخلط مقدارًا من الخل الأبيض ومقدارًا من الماء وأضيفي ملعقة كبيرة من منعم الملابس. ثم ضعها في زجاجة رذاذ ثم رشها على الملابس.

كما يوجد طريقة أخرى، إذ يمكن خلط صودا الخبز وعصير الليمون في وعاء لعمل عجينة يمكننا فركها وتركها لمدة 10 دقائق في سلة المهملات أو في الثلاجة. بعد ذلك الوقت، علينا فقط إزالة البقايا بفرشاة ناعمة أو قطعة قماش مبللة.