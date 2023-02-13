الإثنين, فبراير 13, 2023
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مشاهد أليمة لموت فريق كامل لكرة الطائرة في زلزال تركيا (شاهد)

فريقي الذكور والإناث الذين لقوا مصرعهم جراء الزلزال في تركيا، جاؤوا قبل أيام قادمين من قبرص الشمالية لخوض غمار البطولة التركية، وكانوا يحلمان بالفوز بلقبها هذا الموسم

كتب فهمي الورغمي
موت فريق كرة طائرة زلزال تركيا watanserb.com
وداع فريق كرة الطائرة الذي قضى بعد انهيار الفندق الذي تواجدوا فيه في تركيا
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وطن – تُوفي 35 شخصا من أحد فرق كرة الطائرة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، يوم الإثنين الماضي، في واحدة من أشد المآسي التي عرفتها البلاد منذ ما يقرب عن قرن.

موت فريق كرة طائرة بالكامل في تركيا

وأكدت شبكة “cnn turk”، الاثنين، مصرع فريق كرة طائرة بالكامل، وكشفت أن المتوفين البالغ عددعم 35 لاعبا، كانوا يمثلون فريقي الذكور والفتيات من كلية معارف غازي فاماغوستا، جاؤوا تركيا قادمين من قبرص الشمالية لخوض غمار البطولة التركية، وكانا يحلمان بالفوز بلقبها هذا الموسم.

وتابعت أنه تم العثور على جثث الفريق بالكامل، في مدينة أديامان التي تنقلوا إليها من أجل خوض مباراة.

 

وأفادت الشبكة أنه لم ينج أحد من عناصر الفريق، الذي يتكون من 25 لاعبا من طلاب إحدى المدارس، فضلا عن ثمانية إداريين ومدربين.

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وكان الفريق الذي يبلغ أعمار لاعبيه بين 12 و14 سنة، يقيم منذ أيام في فندق إيزياس، المكون من سبعة طوابق، والذي انهار بالكامل بفعل الزلزال “المدمر” الذي ضرب جنوب تركيا.

يبلغ أعمار اللاعبين ما بين 12 – 14 عام

ولفتت “سي ان ان ترك” إلى أن “رجال الإنقاذ بذلوا جهودا حثيثة من أجل انتشال أي من أفراد الفريق، خاصة المجموعة التي وصلت إلى المنطقة من شمال قبرص، لكن الطريقة التي انهار بها الفندق صعبت عملية إنقاذهم”.

وكان الفريق يحلم بالتتويج بالبطولة هذا العام، حيث بدأ مشواره بطريقة رائعة جدا، إذ فاز فريق الفتيان على ممثل أضنة بنتيجة 3-1، بينما تغلب فريق الفتيات على ممثل نيغدة بثلاثة أشواط نظيفة.

وداع فريق كرة الطائرة الذي قضى بعد زلزال تركيا

الزلزال المدمر في تركيا وسوريا

وفاقت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا 36 ألفًا إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع استمرار العثور على ناجين رغم مرور أسبوع على الكارثة.

وتمكنت فرق الإنقاذ في تركيا، اليوم الإثنين، من إنقاذ طفل عمره 13 عاما من تحت الأنقاض بعد 182 ساعة من وقوع الزلزال.

موت فريق كرة طائرة بالكامل في تركيا

وأظهرت لقطات لوكالة “رويترز” أن رجال الإنقاذ انتشلوا الصبي على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى منهار في ولاية هاتاي بجنوب تركيا في اليوم الثامن منذ وقوع الزلزال المدمر.

وأمسك الصبي بيد المنقذ أثناء وضعه على محفة مستقيم الرأس ومغطى الجسد، قبل نقله إلى سيارة إسعاف.

المصدرcnn turk + تويتر رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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