مشاهد أليمة لموت فريق كامل لكرة الطائرة في زلزال تركيا (شاهد)

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وطن – تُوفي 35 شخصا من أحد فرق كرة الطائرة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، يوم الإثنين الماضي، في واحدة من أشد المآسي التي عرفتها البلاد منذ ما يقرب عن قرن.

موت فريق كرة طائرة بالكامل في تركيا

وأكدت شبكة “cnn turk”، الاثنين، مصرع فريق كرة طائرة بالكامل، وكشفت أن المتوفين البالغ عددعم 35 لاعبا، كانوا يمثلون فريقي الذكور والفتيات من كلية معارف غازي فاماغوستا، جاؤوا تركيا قادمين من قبرص الشمالية لخوض غمار البطولة التركية، وكانا يحلمان بالفوز بلقبها هذا الموسم.

وتابعت أنه تم العثور على جثث الفريق بالكامل، في مدينة أديامان التي تنقلوا إليها من أجل خوض مباراة.

وأفادت الشبكة أنه لم ينج أحد من عناصر الفريق، الذي يتكون من 25 لاعبا من طلاب إحدى المدارس، فضلا عن ثمانية إداريين ومدربين.

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وكان الفريق الذي يبلغ أعمار لاعبيه بين 12 و14 سنة، يقيم منذ أيام في فندق إيزياس، المكون من سبعة طوابق، والذي انهار بالكامل بفعل الزلزال “المدمر” الذي ضرب جنوب تركيا.

ولفتت “سي ان ان ترك” إلى أن “رجال الإنقاذ بذلوا جهودا حثيثة من أجل انتشال أي من أفراد الفريق، خاصة المجموعة التي وصلت إلى المنطقة من شمال قبرص، لكن الطريقة التي انهار بها الفندق صعبت عملية إنقاذهم”.

وكان الفريق يحلم بالتتويج بالبطولة هذا العام، حيث بدأ مشواره بطريقة رائعة جدا، إذ فاز فريق الفتيان على ممثل أضنة بنتيجة 3-1، بينما تغلب فريق الفتيات على ممثل نيغدة بثلاثة أشواط نظيفة.

الزلزال المدمر في تركيا وسوريا

وفاقت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا 36 ألفًا إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع استمرار العثور على ناجين رغم مرور أسبوع على الكارثة.

وتمكنت فرق الإنقاذ في تركيا، اليوم الإثنين، من إنقاذ طفل عمره 13 عاما من تحت الأنقاض بعد 182 ساعة من وقوع الزلزال.

وأظهرت لقطات لوكالة “رويترز” أن رجال الإنقاذ انتشلوا الصبي على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى منهار في ولاية هاتاي بجنوب تركيا في اليوم الثامن منذ وقوع الزلزال المدمر.

وأمسك الصبي بيد المنقذ أثناء وضعه على محفة مستقيم الرأس ومغطى الجسد، قبل نقله إلى سيارة إسعاف.