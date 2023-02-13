لم يترك عملة سليمة.. نمل أبيض التهم أموال المودعين بأحد البنوك (شاهد)

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وطن – شهد بنك في منطقة “كالاجي جوراجي” بمدينة “أودايبور” في راجاستان الهندية، حادثة غريبة من نوعها عندما أكل النمل الأبيض آلاف الدولارات المودعة في فرع بنك “البنجاب” وترك إدارة البنك “تضرب أخماساً بأسداس” كما يُقال.

وضع المبلغ بمكان آمن في خزانة وعند فتحها كانت المفاجأة

وبحسب موقع “بنجاب كيساري” فإن المبلغ وهو بحدود 7000 دولار يعود للسيدة سونيتا ميهتا وتم وضعه في الخزانة في أيار/ مايو 2022 وتم الاحتفاظ بالأوراق النقدية بداخلها بشكل آمن حتى فتحها يوم الخميس 9 شباط/ فبراير، ولسوء الحظ عندما جاءت المودعة لتفتح الخزانة لم يكن هناك عملة واحدة في الخزانة صالحة للاستخدام.

وبمجرد تلقي الإشعار بالحادثة قامت إدارة البنك برش الأدوية المضادة للنمل الأبيض حول الخزانة.

وبعد معرفة الخبر جاء عدد من العملاء للاطمئنان على أموالهم؛ ما تسبب في حدوث ضجة كبيرة بشأن الأموال التي تعرضت للتدمير وبسبب إهمال موظفي البنك. وفشلهم في إيجاد حل للنمل الأبيض وخصوصاً أنها ليست المرة الأولى في الهند.

ولا يزال البنك يمتنع عن التصريح بخصوص ما حصل.

وأشار التقرير إلى أن النمل الأبيض قد اخترق 20 أو 25 خزانة أخرى. على الرغم من أن البنك قد أقر بالحادث وطمأن العملاء بأنه سيتم اتخاذ الإجراء المناسب، إلا أن الحادث أثارت مخاوف بشأن أموال المودعين الآخرين.

حادثة مشابهة منذ سنوات

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يذكر أن حادثة مشابهة حصلت في الهند في نيسان ابريل 2011، عندما التهم النمل الأبيض ملايين الروبيات في بنك بولاية “أوتار براديش” الواقعة شمال الهند.

وذكرت صحيفة “ديلي نيوز آند أناليسيز” آنذاك أن مسؤولين في ‘بنك الهند’ الحكومي في حي فاتيفور بمقاطعة برابنكي أصيبوا بالصدمة عندما وجدوا أوراقا نقدية ممزقة عندما فتحوا قبو البنك.

ولم يعرف حجم الخسائر بالتحديد ، لكن قنوات إخبارية قالت إن الأوراق النقدية تبلغ 10 ملايين روبية على الأقل (225 ألف دولار). وقال مسؤول الحسابات أو بي ديويفيدي للصحيفة ‘كنا نحاول بذل أقصى جهودنا لإبقاء أوراق النقد في أمان ، لكن مشكلة النمل الأبيض هنا ضخمة جدا بحيث سيكون من الأفضل نقل الفرع إلى مكان آخر’.

والنمل الأبيض، نوعُ من الحشرات التي يكثُر انتشارها في كافة أرجاء العالم، خاصة في المناطق الاستوائية ويتغذى بشكلٍ أساسي على مادة السليلوز السكرية التي تفرزها النباتات والأشجار.

وهي حشرات ذات فائدة عظيمة للطبيعة، لكنها في الوقت ذاته تحمل آثارًا تدميرية على حياة البشر، ويقول الخبراء إن هذا النمل يتكاثر بسرعة ويستطيع أن يسبب ضررا كبيرا للحياة البرية.