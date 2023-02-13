قد تسمعها لأول مرة في حياتك..7 حقائق عن عيد الحب

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وطن– إقترب أخيراََ الرابع عشر من فبراير موعد عيد الحب،”الفالنتاين”، اليوم الذي ينتظره العشاق بفارغ الصبر من أجل التعبير عن حبهم ومشاعرهم.

ومع إقتراب هذه المناسبة، نشر موقع “timesnownews“، بعض الحقائق المثيرة والعجيبة عن عيد الحب والتي ستفاجئك.

أسطورة القديس فالنتاين

من المعروف أن عيد الحب قد سمي على اسم القديس فالنتين.

ولكن هناك في الواقع بعض الغموض في تحديد أي قديس هو الذي يكرمه عيد الحب، فهناك رجلان على الأقل اسمهما فالنتين كان من الممكن أن يكونا مصدر إلهام لعيد الحب.

تشير الرواية الأكثر تداولاً إلى أن فالنتاين كان كاهنا عاش في روما، خلال القرن الثالث الميلادي. واعتقله الإمبراطور الروماني كلاوديوس، لاستمراره في إكمال طقوس الزواج سراً للشباب. وفي ذلك الوقت كان الإمبراطور قد أمر بمنع الزواج حتى لا ينشغل الجنود بأسرهم ويصبحوا أقل قوة.

لكن أساطير أخرى وقصص تقول إن فالنتاين (آخر) قُتل لمحاولته مساعدة المسيحيين الهروب من السجون الرومانية القاسية، حيث كانوا يتعرضون للضرب والتعذيب المبرح.

مهرجان الخصوبة القديم

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على الرغم من أن بعض المؤرخين يعتقدون أن عيد الحب يحيي ذكرى وفاة القديس فالنتين في 14 فبراير، يعتقد البعض الآخر أن هذه المناسبة ترجع أصولها إلى مهرجان الخصوبة المسمى “Lupercalia”، والذي تم الاحتفال به في 15 فبراير في روما القديمة من خلال التضحية بالحيوانات وضرب النساء بجلود الحيوانات، وهي ممارسة كان يُعتقد أنها تشجع على الخصوبة.

عيد الحب في القرن الثالث عشر الميلادي

في نهاية القرن الخامس، أعلن البابا الروماني جيلاسيوس رسميًا تاريخ 14 فبراير “عيد القديس فالنتين”.

ولكن هذا اليوم لم يصبح مناسبة مرتبطة بالحب والرومانسية حتى العصور الوسطى، والاحتفال بعيد الحب هو تقليد بدأ لأول مرة في فرنسا وإنجلترا بسبب اعتقادهم بأن الطيور تبدأ موسم التزاوج في 14 فبراير.

أول رسالة في عيد الحب

أقدم رسالة بعيد الحب تم إرسالها كانت قصيدة كتبها دوق فرنسي من العصور الوسطى يُدعى تشارلز لزوجته في عام 1415.

وقد كتب تشارلز هذه الرسالة لعشيقته بينما كان مسجونًا في برج لندن، وكان يبلغ من العمر 21 سنة فقط، ويقول أحد سطور القصيدة:”لقد سئمت بالفعل من الحب، يا عيد الحب.”

الزهور في عيد الحب

قد يكون تقديم الورود الحمراء لفتة رومانسية واضحة اليوم. ولكن لم يكن من الشائع تقديم الزهور حتى أواخر القرن السابع عشر.

ويعود هذا التقليد إلى الوقت الذي تعلم فيه الملك “تشارلز الثاني” ملك السويد” لغة الزهور”، التي تجمع أزهارًا مختلفة مع معان محددة، وذلك أثناء رحلته إلى بلاد فارس،

وحمل معه هذا التقليد إلى أوروبا، ثم أصبح تقديم الزهور شائعًا خلال العصر الفيكتوري، بما في ذلك يوم عيد الحب 14 فبراير، حيث ترمز الورود الحمراء إلى الحب العميق.

250 مليون وردة في عيد الحب كل عام

أصبحت الأزهار من أكثر الأشياء شيوعًا التي يتم إعطائها خلال هذا اليوم، ذلك أنها ترمز إلى الحب والعاطفة.

وفي محاولة لتوفير الزهور لهذا اليوم، تقوم دول مثل الإكوادور وكينيا وكولومبيا بشحن ملايين الورود حول العالم.

أول علبة شوكولاتة على شكل قلب في عيد الحب

تم إنتاج أول علبة شوكولاتة على شكل قلب بواسطة “ريتشارد كادبوري”، نجل مؤسس شركة كادبوري “جون كادبوري”، الذي بدأ في تغليف الشوكولاتة في علب فاخرة لزيادة المبيعات.

قدم كادبوري أول صندوق شوكولاتة على شكل قلب لعيد الحب في عام 1861.

واليوم، يتم بيع أكثر من 36 مليون صندوق شوكولاتة على شكل قلب كل عام، وهو ما يساوي حوالي 58 مليون رطل من الشوكولاتة.