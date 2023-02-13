الإثنين, فبراير 13, 2023
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قبلة ساخنة بين سارة أبي كنعان ونيكولا معوض تفتح النار عليهما (شاهد)

دائماً ما تثير مشاهد القبلات الساخنة في المسلسلات العربية الغضب خاصة تلك المنقولة عن الدراما التركية

كتب رفيف عبدالله
قبلة ساخنة بين سارة أبي كنعان ونيكولا معوض تفتح النار عليهما (شاهد) watanserb.com
قبلة كرم وتيما
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وطن– أثارت الفنانة اللبنانية سارة أبي كنعان، الجدل بمشهدها الجريء مع مواطنها الفنان نيقولا معوض، في سياق مسلسل “الثمن”.

مشهد هابط!

وشهدت الحلقة الـ27 من مسلسل “الثمن“، مشهد يجسد قبلة حميمية بين سارة أبي كنعان التي تلعب دور “تيما”، ونيقولا معوض الذي يجسد دور “كرم”.

تجسد سارة دور المهندسة تيما

وتعرض الممثلان لهجوم وانتقادات من معظم المتابعين، بينما دافع القلة عنهما معتبرين أن المشهد يجسد الواقع، وجاء في سياق الدراما فقط.

وجاء في التعليقات: ” مسلسلات هابطة بلا مغزى . هدفها استعراض الأجساد و الأزياء والفلل والسيارات. ونشر القيم السلبية البعيدة عن ديننا وأخلاقنا وعاداتنا “.

يكون نيكولا مدير سارة في العمل

وكتب آخر: “يا ريت لو تحول كلفة إنتاج هالمسلسلات السخيفة لإعمار البلاد العربية المنكوبة من الحروب والكوارث”.

وعقب ناشط: ” مسلسل مبني على كتر السّكر والخمر. مستحيل شفت مشهد شرب شاي او قهوه كلو خمر وبعد بلش المسلسل بتمثيل ليله زنا عشان قال تنقذ ابنها. مو قوليلو من الاول بدي مصاري عشان عمليه ابني.  وبعدين بكفو بتمثيل سخيف وبارد وبعيد ع الواقع الاقتصادي المنهار”.

يجسد المشهد إعجاب المدير بالمهندسة التي تعمل لديه
أثار المشهد غضب الأغلبية
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وتساءلت متابعة: ” فضحتونا قدام العالم والاولاد. ما عندكم اطفال تستحو قدامهم من عمايلكم”.

الدراما التركية

ومسلسل “الثمن” مأخوذ من المسلسل التركي “ويبقى الحب”.

ويضم العمل مجموعة من الممثلين السوريين واللبنانيين، من بينهم باسل خياط ورزان جمال، نيكولا معوض وسارة ابي كنعان وصباح الجزائري ورفيق علي أحمد ورندة كعدي وغيرهم.

ودائماً ما تثير مشاهد القبلات الساخنة في المسلسلات العربية، الغضب، خاصة تلك المنقولة عن الدراما التركية.

مشهد الرضاعة

ومنذ أن بدأ عرض أولى حلقات المسلسل التركي عمر ” Ömer”، في التاسع من يناير الماضي، تصدّر محركات البحث في تركيا. لكنّ مشهداً “جريئاً” في الحلقة الثانية، صعد للترند، وأثار ضجةً واسعة.

فضمن أحداث الحلقة الثانية من المسلسل التركي. ظهرت ابنة الأخت الكبرى لــ”عمر” واسمها “أمينة” وهي تحمل شقيقها الرضيع وتحاول إسكاته وإرضاعه الحليب من الزجاجة. لكنه يرفض وسط استمراره في البكاء.

وتجد الفتاة المراهقة نفسها مضطرة لإرضاعه من ثديها مع غياب والدتها عن المنزل.

وبعد عودة الأم تخبر المراهقة والدتها بما فعلته. لتشعر الأولى بصدمة كبيرة وتسأل ابنتها عن سبب هذا التصرف. لترد الفتاة المراهقة “لقد أراد ثديًا”.

وعبّر الجمهور عن استيائهم الشديد من المشهد،. معتبرين أنه لم يقدم أي رسالة، ولا يوجد له أي مبرر درامي، موجهين سهام نقدهم لصناع العمل الفني.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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