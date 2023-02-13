قبلة ساخنة بين سارة أبي كنعان ونيكولا معوض تفتح النار عليهما (شاهد)

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وطن– أثارت الفنانة اللبنانية سارة أبي كنعان، الجدل بمشهدها الجريء مع مواطنها الفنان نيقولا معوض، في سياق مسلسل “الثمن”.

مشهد هابط!

وشهدت الحلقة الـ27 من مسلسل “الثمن“، مشهد يجسد قبلة حميمية بين سارة أبي كنعان التي تلعب دور “تيما”، ونيقولا معوض الذي يجسد دور “كرم”.

وتعرض الممثلان لهجوم وانتقادات من معظم المتابعين، بينما دافع القلة عنهما معتبرين أن المشهد يجسد الواقع، وجاء في سياق الدراما فقط.

وجاء في التعليقات: ” مسلسلات هابطة بلا مغزى . هدفها استعراض الأجساد و الأزياء والفلل والسيارات. ونشر القيم السلبية البعيدة عن ديننا وأخلاقنا وعاداتنا “.

وكتب آخر: “يا ريت لو تحول كلفة إنتاج هالمسلسلات السخيفة لإعمار البلاد العربية المنكوبة من الحروب والكوارث”.

وعقب ناشط: ” مسلسل مبني على كتر السّكر والخمر. مستحيل شفت مشهد شرب شاي او قهوه كلو خمر وبعد بلش المسلسل بتمثيل ليله زنا عشان قال تنقذ ابنها. مو قوليلو من الاول بدي مصاري عشان عمليه ابني. وبعدين بكفو بتمثيل سخيف وبارد وبعيد ع الواقع الاقتصادي المنهار”.

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وتساءلت متابعة: ” فضحتونا قدام العالم والاولاد. ما عندكم اطفال تستحو قدامهم من عمايلكم”.

الدراما التركية

ومسلسل “الثمن” مأخوذ من المسلسل التركي “ويبقى الحب”.

ويضم العمل مجموعة من الممثلين السوريين واللبنانيين، من بينهم باسل خياط ورزان جمال، نيكولا معوض وسارة ابي كنعان وصباح الجزائري ورفيق علي أحمد ورندة كعدي وغيرهم.

ودائماً ما تثير مشاهد القبلات الساخنة في المسلسلات العربية، الغضب، خاصة تلك المنقولة عن الدراما التركية.

مشهد الرضاعة

ومنذ أن بدأ عرض أولى حلقات المسلسل التركي عمر ” Ömer”، في التاسع من يناير الماضي، تصدّر محركات البحث في تركيا. لكنّ مشهداً “جريئاً” في الحلقة الثانية، صعد للترند، وأثار ضجةً واسعة.

فضمن أحداث الحلقة الثانية من المسلسل التركي. ظهرت ابنة الأخت الكبرى لــ”عمر” واسمها “أمينة” وهي تحمل شقيقها الرضيع وتحاول إسكاته وإرضاعه الحليب من الزجاجة. لكنه يرفض وسط استمراره في البكاء.

وتجد الفتاة المراهقة نفسها مضطرة لإرضاعه من ثديها مع غياب والدتها عن المنزل.

وبعد عودة الأم تخبر المراهقة والدتها بما فعلته. لتشعر الأولى بصدمة كبيرة وتسأل ابنتها عن سبب هذا التصرف. لترد الفتاة المراهقة “لقد أراد ثديًا”.

وعبّر الجمهور عن استيائهم الشديد من المشهد،. معتبرين أنه لم يقدم أي رسالة، ولا يوجد له أي مبرر درامي، موجهين سهام نقدهم لصناع العمل الفني.