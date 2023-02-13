الإثنين, فبراير 13, 2023
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فيديو لجندي إسرائيلي قتل زميله بالخطأ بدلا من منفذ عملية شعفاط

الجندي بجيش الاحتلال أصاب زميله بالرصاص عن طريق الخطأ بينما كان يحاول استهداف منفذ عملية الطعن على حاجز مخيم شعفاط بالقدس

كتب باسل النجار
مقتل جندي إسرائيلي برصاص زميله حاجز شعفاط watanserb.com
صورة تعبيرية
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وطن – أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل جندي إسرائيلي برصاص زميله عن طريق الخطأ، بعد تنفيذ عملية طعن على حاجز مخيم شعفاط بالقدس.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، مقتل الجندي الذي أصيب في هجوم حاجز شعفاط.

مقتل الجندي الإسرائيلي الذي أصيب بعملية شعفاط

ويشار إلى أن هجوم شعفاط هو ثاني هجوم خلال ساعتين في القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال منفذ عملية شعفاط وهو فتى عمره 14 عاما ومن سكان مخيم شعفاط.

وعن تفاصيل العملية كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنديا في قوات الاحتلال، أصيب إصابة حرجة جداً نتيجة ارتباك حصل خلال تفتيش حافلة عند حاجز شعفاط.

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وأطلق جندي آخر النار عليه بعد الاشتباه في عملية طعن عند الحاجز، ليتم نقله للمستشفى ويفارق الحياة هناك متأثرا بإصابته.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن فتى فلسطينيا نفذ عملية طعن، ما أدى إلى إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة على حاجز شعفاط، مشيرة إلى إطلاق قوات الاحتلال النار في اتجاه منفذ العملية.

وأظهر مقطع فيديو قوات الاحتلال وهي تعتدي على شاب وتنكل به في محيط حاجز مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

كما نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واعتداءات على الشبان قرب مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، في أعقاب العملية التي أرعبت تل أبيب.

هذا واندلعت مواجهات واشتباكات ضد قوات الاحتلال في بلدة الطور شرق القدس.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط شمال شرق القدس.

قوات الاحتلال تقتحم منزل الطفل المقدسي محمد زلباني

وأطلقت عناصر الاحتلال قنابل الغاز بكثافة صوب الأهالي في بلدة الطور شرق القدس.

لتندلع المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم شعفاط شمال شرق القدس.

كما أقدم جيش الاحتلال الصهيوني على اقتحام منزل عائلة “شقير” في حي “واد الربابة” ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية عن اعتقال قوات الاحتلال، لوالدة وشقيقة الفتى الذي يتهمه الاحتلال بمحاولة تنفيذ عملية طعن على حاجز مخيم شعفاط بالقدس.

وقالت هيئة “شؤون الأسرى” في بيان لها:” الاحتلال يقتحم منزل عائلة الطفل المقدسي محمد زلباني، والذي يتهمه بتنفيذ عملية الطعن عند حاجز مخيم شعفاط، ويكسر محتويات المنزل ويعتقل والديه وشقيقه.”

بينما أشعل شبان مقاومون النيران بمكاتب بلدية الاحتلال في بلدة جبل المكبر بالقدس، ردا على اعتداءات الاحتلال.

وأظهرت صورا ومقاطع متداولة لحظة إحراق مكاتب بلدية الاحتلال في بلدة جبل المكبر بالقدس، على يد الشبان الفلسطينيين.

المصدروسائل إعلام فلسطينية - تويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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