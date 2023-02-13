فيديو لجندي إسرائيلي قتل زميله بالخطأ بدلا من منفذ عملية شعفاط

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وطن – أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل جندي إسرائيلي برصاص زميله عن طريق الخطأ، بعد تنفيذ عملية طعن على حاجز مخيم شعفاط بالقدس.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، مقتل الجندي الذي أصيب في هجوم حاجز شعفاط.

مقتل الجندي الإسرائيلي الذي أصيب بعملية شعفاط

ويشار إلى أن هجوم شعفاط هو ثاني هجوم خلال ساعتين في القدس المحتلة.

مصادر عبرية: إصابة شرطي برصاص زميله بعد تنفيذ عملية طعن على حاجز مخيم شعفاط بالقدس pic.twitter.com/OfmI4NMWDq — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 13, 2023

واعتقلت قوات الاحتلال منفذ عملية شعفاط وهو فتى عمره 14 عاما ومن سكان مخيم شعفاط.

وعن تفاصيل العملية كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنديا في قوات الاحتلال، أصيب إصابة حرجة جداً نتيجة ارتباك حصل خلال تفتيش حافلة عند حاجز شعفاط.

سيارات الإسعاف التابعة للاحتلال تهرع إلى حاجز مخيم شعفاط بالقدس بعد إصابة شرطي بعملية طعن pic.twitter.com/Vv2nbXVGTk — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 13, 2023

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وأطلق جندي آخر النار عليه بعد الاشتباه في عملية طعن عند الحاجز، ليتم نقله للمستشفى ويفارق الحياة هناك متأثرا بإصابته.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن فتى فلسطينيا نفذ عملية طعن، ما أدى إلى إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة على حاجز شعفاط، مشيرة إلى إطلاق قوات الاحتلال النار في اتجاه منفذ العملية.

صورة الجندي الذي قُتل برصاص زميله عقب محاولة تنفيذ عملية طعن على حاجز مخيم شعفاط شمال شرق القدس pic.twitter.com/j72o47eWUv — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 13, 2023

وأظهر مقطع فيديو قوات الاحتلال وهي تعتدي على شاب وتنكل به في محيط حاجز مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

قوات الاحتلال تعتدي على شاب وتنكل به في محيط حاجز مخيم شعفاط بالقدس المحتلة pic.twitter.com/z9gG6j3hBd — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 13, 2023

كما نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واعتداءات على الشبان قرب مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، في أعقاب العملية التي أرعبت تل أبيب.

هذا واندلعت مواجهات واشتباكات ضد قوات الاحتلال في بلدة الطور شرق القدس.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط شمال شرق القدس.

أعداد كبيرة من قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط بالقدس المحتلة pic.twitter.com/JaC1A2ENoR — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 13, 2023

قوات الاحتلال تقتحم منزل الطفل المقدسي محمد زلباني

وأطلقت عناصر الاحتلال قنابل الغاز بكثافة صوب الأهالي في بلدة الطور شرق القدس.

لتندلع المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم شعفاط شمال شرق القدس.

كما أقدم جيش الاحتلال الصهيوني على اقتحام منزل عائلة “شقير” في حي “واد الربابة” ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية عن اعتقال قوات الاحتلال، لوالدة وشقيقة الفتى الذي يتهمه الاحتلال بمحاولة تنفيذ عملية طعن على حاجز مخيم شعفاط بالقدس.

وقالت هيئة “شؤون الأسرى” في بيان لها:” الاحتلال يقتحم منزل عائلة الطفل المقدسي محمد زلباني، والذي يتهمه بتنفيذ عملية الطعن عند حاجز مخيم شعفاط، ويكسر محتويات المنزل ويعتقل والديه وشقيقه.”

بينما أشعل شبان مقاومون النيران بمكاتب بلدية الاحتلال في بلدة جبل المكبر بالقدس، ردا على اعتداءات الاحتلال.

صور .. إحراق مكاتب بلدية الاحتلال في بلدة جبل المكبر بالقدس pic.twitter.com/qr8yclmwA4 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 13, 2023

وأظهرت صورا ومقاطع متداولة لحظة إحراق مكاتب بلدية الاحتلال في بلدة جبل المكبر بالقدس، على يد الشبان الفلسطينيين.