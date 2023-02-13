فيديوهات الجراد المرعبة في السعودية تثير الجدل وهذه حقيقتها (شاهد)

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وطن – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لما قالوا إنه جراد يغزو السعودية، وبدا في الصورة أحد الأشخاص فوق سطح منزله وهو يحاول إبعاد الجراد وقد غطت أسراب هائلة من هذه الحشرة السماء من حوله.

حقيقة مقاطع الجراد في السعودية

ويأتي ظهور الصورة المتداولة بعد نشر صور ومقاطع تظهر غزو الجراد لملعب الشرائع في مكة المكرّمة خلال المباراة الأخيرة التي جمعت ناديي النصر والوحدة بحسب صور نشرتها وسائل إعلام محلية.

وفندت “خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربيّة” في وكالة “فرانس برس“، كون الصورة الأولى في السعودية، مؤكدة أنها قديمة ولا علاقة لها بالسعوديّة.

شاهد اعداد هائلة من الجراد تحجب أشعة الشمس في مدينة الدمام السعودية . المقطع متداول pic.twitter.com/bE3fhKi9Bz — شبكة الريح للطقس (@al_alree7) February 23, 2020

وأكدت الوكالة أن هذه الصورة وزعت في 28 تموز/يوليو 2019، وهي ملتقطة في اليمن وتظهر رجلاً يحاول الإمساك بجراد من على سطح أحد الأبنية الواقعة في صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين.

وكانت “خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربيّة” في فرانس برس، قد بينت أيضا حقيقة فيديو مصور حديثاُ لأسراب جراد وتداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي على أنه في السعودية، وقالت إن الإدعاء مضلل والفيديو منشور قبل سنوات.

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وتظهر في الفيديو أسراب كثيفة لحشرات. وجاء في التعليق المرافق “الجراد في السعودية يا رب سلّم… الجراد آية من آيات الله”.

وأوضح المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها في السعودية أنّ الجراد الذي ظهر في الملعب لا يضرّ بالمحاصيل الزراعية.

أما الفيديو المتداول فهو قديم ولا علاقة له بذلك وبعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة، يرشد البحث إليه منشوراً على حسابات عدّة في موقع تويتر بتاريخ 23 شباط/فبراير من سنة 2020.

وقال ناشرو الفيديو إنه مصوّر في مدينة الدمام السعوديّة، وآنذاك، شهدت مناطق في المملكة السعودية قدوم أسراب من الجراد بحسب ما نقلته وسائل إعلام.

وكان المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها في السعودية المعروف اختصاراً باسم ـ”وقاء” أصدر بيانا توضيحيا قال فيه إن “ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود جراد صحراوي في ملعب الشرائع بمكة المكرمة، إنما هو نوع من أنواع النطاطات يسمى الجخاخ أو الجراد النطاط وهي حشرة من جنس الجنادب (blue-winged grasshopper) تنتمي للأسرة الجرادية (Acrididae)، واسمها العلمي (Oedipoda caerulescanes).”.

#وقاء لا أضرار على المحاصيل الزراعية نتيجة انتشار "الجراد النطاط" في العاصمة المقدسة. pic.twitter.com/hkTsEYkzBx — مركز وقاء (@WeqaaCenter) February 10, 2023

وأكد “وقاء” في بيانه أن “هذه الحشرة تشبه حشرة الجراد الصحراوي نسبياً من حيث الشكل، إلا أنها تختلف عنها من حيث السلوك وأنه ليس لها أضرار على المحاصيل الزراعية، وعادة توجد بكثافة في الطرقات وعلى المصابيح في فترة المساء.”

وأبان المركز أن “هذه الحشرة لا يمكن أن تشكل مجموعات كبيرة تنتقل على شكل أسراب ولا تنتقل إلى مسافات بعيدة، وهي ليست ضارة ولا تؤثر على النباتات أو الإنسان.”

ووفقاً لموقع “حلم أخضر” المختص بالبيئة يعد اليمن أحد المناطق الرئيسية لتكاثر الجراد الصحراوي، حيث تتكاثر فيه الأسراب في عدة مواقع على مدار العام، ثم تنتشر في جميع أنحاء البلاد والمنطقة والاقليم.

ونتيجة لذلك، يتسبب الجراد المتكاثر في اليمن، بتأثيرات سلبية على الأمن الغذائي، وعلى سبل عيش الملايين من الفلاحين في جميع أنحاء شرق أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، قد حذرت من أن الموجة الأخيرة لغزوات الجراد الصحراوي في اليمن، يمكن أن تهدد بقاء ورزق شرائح كبيرة من سكان الريف.

كما حذرت منظمة الفاو من احتمالية تكون أسراب جراد ضخمة في اليمن، والتي قد تؤدي إلى أسراب تغزو من جديد القرن الأفريقي، وربما المنطقة الهندية الباكستانية.