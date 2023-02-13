الإثنين, فبراير 13, 2023
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فيديوهات الجراد المرعبة في السعودية تثير الجدل وهذه حقيقتها (شاهد)

مقاطع أسراب الجراد الهائلة التي زعم نشطاء أنها في السعودية، وبحسب خدمة تقصي الأخبار في "فرانس برس" قديمة وصورت باليمن

كتب خالد الأحمد
الجراد في السعودية watanserb.com
صورة تعبيرية
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وطن – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لما قالوا إنه جراد يغزو السعودية، وبدا في الصورة أحد الأشخاص فوق سطح منزله وهو يحاول إبعاد الجراد وقد غطت أسراب هائلة من هذه الحشرة السماء من حوله.

حقيقة مقاطع الجراد في السعودية

ويأتي ظهور الصورة المتداولة بعد نشر صور ومقاطع تظهر غزو الجراد لملعب الشرائع في مكة المكرّمة خلال المباراة الأخيرة التي جمعت ناديي النصر والوحدة بحسب صور نشرتها وسائل إعلام محلية.

وفندت “خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربيّة” في وكالة “فرانس برس“، كون الصورة الأولى في السعودية، مؤكدة أنها قديمة ولا علاقة لها بالسعوديّة.

وأكدت الوكالة أن هذه الصورة وزعت في 28 تموز/يوليو 2019، وهي ملتقطة في اليمن وتظهر رجلاً يحاول الإمساك بجراد من على سطح أحد الأبنية الواقعة في صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين.

الجراد في السعودية
فرانس برس تفند حقيقة صور الجراد في السعودية

وكانت “خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربيّة” في فرانس برس، قد بينت أيضا حقيقة فيديو مصور حديثاُ لأسراب جراد وتداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي على أنه في السعودية، وقالت إن الإدعاء مضلل والفيديو منشور قبل سنوات.

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وتظهر في الفيديو أسراب كثيفة لحشرات. وجاء في التعليق المرافق “الجراد في السعودية يا رب سلّم… الجراد آية من آيات الله”.

وأوضح المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها في السعودية أنّ الجراد الذي ظهر في الملعب لا يضرّ بالمحاصيل الزراعية.

أما الفيديو المتداول فهو قديم ولا علاقة له بذلك وبعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة، يرشد البحث إليه منشوراً على حسابات عدّة في موقع تويتر بتاريخ 23 شباط/فبراير من سنة 2020.

الجراد في السعودية
الجراد الذي ظهر في الملعب لا يضرّ بالمحاصيل الزراعية

وقال ناشرو الفيديو إنه مصوّر في مدينة الدمام السعوديّة، وآنذاك، شهدت مناطق في المملكة السعودية قدوم أسراب من الجراد بحسب ما نقلته وسائل إعلام.

وكان المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها في السعودية المعروف اختصاراً باسم ـ”وقاء” أصدر بيانا توضيحيا قال فيه إن “ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود جراد صحراوي في ملعب الشرائع بمكة المكرمة، إنما هو نوع من أنواع النطاطات يسمى الجخاخ أو الجراد النطاط وهي حشرة من جنس الجنادب (blue-winged grasshopper) تنتمي للأسرة الجرادية (Acrididae)، واسمها العلمي (Oedipoda caerulescanes).”.

وأكد “وقاء” في بيانه أن “هذه الحشرة تشبه حشرة الجراد الصحراوي نسبياً من حيث الشكل، إلا أنها تختلف عنها من حيث السلوك وأنه ليس لها أضرار على المحاصيل الزراعية، وعادة توجد بكثافة في الطرقات وعلى المصابيح في فترة المساء.”

وأبان المركز أن “هذه الحشرة لا يمكن أن تشكل مجموعات كبيرة تنتقل على شكل أسراب ولا تنتقل إلى مسافات بعيدة، وهي ليست ضارة ولا تؤثر على النباتات أو الإنسان.”

ووفقاً لموقع “حلم أخضر” المختص بالبيئة يعد اليمن أحد المناطق الرئيسية لتكاثر الجراد الصحراوي، حيث تتكاثر فيه الأسراب في عدة مواقع على مدار العام، ثم تنتشر في جميع أنحاء البلاد والمنطقة والاقليم.

ونتيجة لذلك، يتسبب الجراد المتكاثر في اليمن، بتأثيرات سلبية على الأمن الغذائي، وعلى سبل عيش الملايين من الفلاحين في جميع أنحاء شرق أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، قد حذرت من أن الموجة الأخيرة لغزوات الجراد الصحراوي في اليمن، يمكن أن تهدد بقاء ورزق شرائح كبيرة من سكان الريف.

كما حذرت منظمة الفاو من احتمالية تكون أسراب جراد ضخمة في اليمن، والتي قد تؤدي إلى أسراب تغزو من جديد القرن الأفريقي، وربما المنطقة الهندية الباكستانية.

المصدرفرانس برس + حلم أخضر + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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