الإثنين, فبراير 13, 2023
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فريق الإنقاذ العماني ينتشل شخصا حيا من تحت الأنقاض بأنطاكيا (فيديو)

نجح فريق الإنقاذ العماني الذي أوفده السلطان هيثم لتركيا للمساعدة في تنفيذ عمليات إنقاذ ناجحة وإنقاذ أشخاصا أحياء من تحت ركام الزلزال

كتب باسل النجار
فريق الإنقاذ العماني في تركيا watanserb.com
فريق الإنقاذ العماني ينجح في انتشال أشخاص أحياء من تحت أنقاض المنازل التي هدمها زلزال تركيا
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وطن – نشرت صفحات عمانية بمواقع التواصل مقاطع مصورة وثقت، عملية إنقاذ ناجحة نفذها فريق الإنقاذ العماني في تركيا، وأسفرت عن انتشال شخص حي من تحت الأنقاض بمدينة أنطاكيا.

فريق الإنقاذ العماني ينتشل شخصا حيا من تحت أنقاض الزلزال

وكان الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، الاثنين الماضي، قد تسب بخسائر فادحة بشرية ومادية، وتجاوز عدد قتلى الزلزال 36 ألفا حتى الآن.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع أعضاء فريق الإنقاذ العماني، وهم يقومون بعملية استخراج الشخص المحبوس تحت الأنقاض.

ونجح الفريق العماني بالفعل في استخراج هذا الشخص حيا، وسط فرحة عارمة من الحضور الذين أشادوا بجهود فريق الإنقاذ العماني.

وتم نقل الشخص الذي خرج من تحت الأنقاض بمدينة أنطاكيا للمستشفى لفحصه وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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ويشار أيضا إلى أن الفريق العماني للبحث والإنقاذ نجح، الاثنين، في إنقاذ امرأة من تحت الأنقاض في إحدى المناطق المتأثرة بجمهورية تركيا وتلقت العلاج اللازم من الفريق الطبي ونقلت للمستشفى لاستكمال العلاج.

كما أسفرت عمليات البحث الموسعة في عدد من المناطق المتأثرة بالزلزال عن انتشال عدد من الضحايا المفارقين للحياة.

ويواصل فريق الإنقاذ العماني منذ وصوله الأراضي التركية عمليات البحث والإنقاذ مع الفرق الدولية الأخرى، وتقديم العناية الطبية للمتضررين جراء الزلزال.

سلطنة عمان دشنت جسرا جويا للمناطق المنكوبة بسوريا وتركيا

ومنذ يوم، الأربعاء، الماضي وبتوجيهات من السلطان هيثم بن طارق، دشنت سلطنة عُمان جسرًا جويًا لنقل مواد إغاثية إلى المناطق المتضررة جراء الزلزال في كل من تركيا وسوريا.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية، فإن السلطنة بدأت منذ الأسبوع الماضي بتسيير جسر جوي لنقل مواد إغاثية وطبية للمناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا “لتقديم العون والمساعدة للأشقاء انطلاقًا من واجبها الإنساني”.

وأشارت الوكالة إلى “مشاركة هيئة الدفاع المدني والإسعاف ممثلة في قوة من الفريق الوطني للبحث والإنقاذ في عمليات فرق البحث والإنقاذ الدولية جنوب تركيا جراء الزلزال، حيث غادرت اليوم عبر طيران سلاح الجوّ السُّلطاني العُماني”.

وقالت إنه منذ إعلان السُّلطات التركية عن الزلزال، تواصلت هيئة الدفاع المدني والإسعاف مع الهيئة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ التابعة لمكتب الأمم المتحدة (انسراج) وأكدت على وضع هذه القوة في أتم الجاهزية للمشاركة في جهود البحث والإنقاذ.

وفجر الإثنين الماضي، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​

والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في عشر ولايات تركية تضررت من زلزال ولاية قهرمان مرعش.​​​​​​​

والولايات العشر هي؛ أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.

المصدروكالة الأنباء العمانية + تويتر - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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