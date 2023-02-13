الإثنين, فبراير 13, 2023
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طاهرة لهيطة.. سبب وفاة الطبيبة المصرية وآخر عمل خيري أخفته عن الجميع

الطبيبة المصرية طاهرة لهيطة عُرفت بأعمالها الخيرية وإخلاصها لمهنتها طيلة عقود قضتها بين المستشفيات والجامعات المحلية

كتب فهمي الورغمي
وفاة طاهرة لهيطة watanserb.com
طبيبة الجلدية المصرية طاهرة لهيطة
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وطن – تُوفيت طبيبة الجلدية المصرية طاهرة لهيطة، أمس الأحد، عن عمر يناهز 54 عاما، بعد إصابتها بأزمة صحية منذ ديسمبر الماضي وظلت في المستشفى طوال تلك الفترة.

من هي الدكتورة طاهرة لهيطة؟

وطاهرة لهيطة هي طبيبة مصرية في اختصاص الأمراض الجلدية والتجميل، تعمل منذ سنوات كأستاذة جامعية بكلية طب القصر العيني في القاهرة، وهي واحدة من أشهر استشاريي أمراض الجلدية في مصر والمنطقة العربية.

تُوفيت أمس الأحد، بعد معاناة مع المرض، حيث أصيبت فى ديسمبر الماضي، بنزيف في المخ ثم غيبوبة كانت تفيق منها للحظات.

اشتهرت الطبيبة الراحلة طاهرة لهيطة، بأعمالها الخيرية خاصة وأنها كانت حريصة على عدم ذكر اسمها.

مصر تنعى الطبيبة الراحلة طاهرة لهيطة

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مباشرة بعد موت الطبيبة المصرية طاهرة لهيطة، أطلق كثيرون حملة تعازٍ واستذكار لذكريات طيبة جمعتهم مع الفقيدة.

نعت نقابة الأطباء المصريين الطبيبة الراحلة طاهرة لهيطة، ودعت الله أن يتغمدها برحمته.

من جانبها، قدمت الإعلامية دعاء فاروق واحب التعازي في وفاة الطبيبة الراحلة طاهرة لهيطة، التي اعتادت الظهور معها عبر فضائية النهار المصرية.

وقالت عبر فيسبوك “إنا لله وإنا إليه راجعون…توفيت الي رحمة الله تعالي الدكتورة الخلوقة الجميلة استاذ الجلدية والتجميل بطب القصر العيني دكتورة طاهرة لهيطة”.

وتقدمت مقدمة برنامج “آخر النهار” بخالص الدعاء للفقيدة قائلة “اللهم صبر والدتها وأبنائها وزوجها ومحبيها يا رب واغفر لها وثبتها عند السؤال ونور قبرها بنورك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل السلام والرحمة اللي كنتي بتحرصي عليهم دايما في بداية كلامك في ميزان حسناتك يا رب”.

الإعلامية “خديجة عبد الله” هي الأخرى نعت الطبيبة الراحلة وقالت عبر تويتر: “صدمت بسماعي خبر وفاة الطبيبة المصرية د.طاهرة استاذة الامراض الجلدية في جامعة القاهرة…والدكتورة في مستشفى القصر العيني…د.طاهرة سيدة فاضلة محسنة للايتام والفقراء ولم تتأخر يوم عن اعمال الخير والبر رحمة الله تغشى روحها الطيبة.. عزائي لاسرتها ومحبيها”.

ومنذ الإعلان عن وفاتها، تحولت الصفحة الرسمية للطبيبة الراحلة طاهرة لهيطة، إلى دفتر عزاء شارك فيه الكثيرون تجارب إنسانية جمعتهم مع الفقيدة.

وفي وسط زحام المنشورات الكثيرة، استحسن كثيرون طريقة أحد النشطاء الراقية في نعي ورثاء الفقيدة.

حيث كتب، ياسر عبده، وهو أحد أصدقاء الطبيبة الراحلة ناعيًا صديقته وكاشفًا سر عمل خيري لها قبل وفاتها كانت قد أخفته عن الجميع، وهو التكفُّل بإطعام الطلبة المغتربين.

وقال ياسر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، “كنت قد نشرت منذ 4 أشهر تقريبًا أن دكتورة فاضلة قد تكفلت بإطعام الطلبة المغتربين ورفضت ذكر اسمها، والآن بعد وفاتها هذه الدكتورة هي أ.د طاهرة لهيطة أستاذ الجلدية والتجميل بالقصر العيني، وهي الآن في ذمة الله اسألكم الدعاء لها بالمغفرة والرحمة فوالله إنه كان لها من اسمها نصيبًا”.

كما أرفق «ياسر» بمنشوره عدة صور «إسكرينات» لحوار جمعه مع الدكتورة طاهرة لهيطة قبل وفاتها عبر تطبيق الرسائل «ماسنجر»، ظهر من خلالها تكفُّل الدكتورة الراحلة بإطعام الطلاب المغتربين، مع رسالة أخرى تطلب فيها عدم الإفصاح عن اسمها على الإطلاق «أرجو عدم ذكر اسمي نهائيا».

المصدروسائل إعلام مصرية + فيسبوك + تويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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