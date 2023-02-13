ريهانا تكشف مفاجأة خلال “سوبر بول”.. هل كان ذلك سبب انفصالها عن حبيبها السعودي؟

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وطن- كان أداء ريهانا في “سوبر بول” أحد أكثر الأحداث متابعة في جميع أنحاء العالم.

الجمهور مصدوم

وانضم عشاق الرياضة إلى جمهور ريهانا ، الذين كانوا يتطلعون إلى قدوم أدائها ، إذ إنها المرة الأولى منذ 2016 التي تقدم فيها حفلاً غنائياً.

ركزت ريهانا على عملها كمصممة مع Savage x Frenty، وباعتبارها سيدة أعمال مختصة بـ”الجمال” مع علامتها التجارية التجميلية “فينتي”، فقد جمع أدائها المشاهير مثل عارضة الأزياء كارا ديليفين. والتي ارتدت فيه قميصا مضحكا تمزح فيه عن حقيقة أن “عرض ريهانا توقف بسبب لعبة”.

View this post on Instagram A post shared by Cara Delevingne (@caradelevingne)

تركت الصورة الأولى لريهانا العالم في صدمة. حيث ارتدت اللون الأحمر فقط. وكشفت أنها حامل مرة أخرى. وهي التي أنجبت طفلها الأول قبل تسعة أشهر فقط.

وتساءل البعض ما إذا كان انفصالها عن رجل الاعمال السعودي حسن جميل، كان بسبب رغبتها في الإنجاب.

مصنوعة حسب الطلب

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إنها في الواقع بذلة “مصنوعة حسب الطلب” من تصميم جوناثان أندرسون لصالح دار أزياء “لويفي” مُزينة بدبابيس جوزيف سايدان القديمة.

استكملت ريهانا إطلالتها بخاتم بايكو، وأقراط ميسكيا، وساعة Jacob & Co وحذاء MM6 Maison Margiela x Salomon الرياضي.

ريهانا بدأت العرض وهي ترتدي معطفًا طويلًا مبطنًا من Alaïa.

بينما اعتدنا على حقيقة أن المطربين كانوا يرتدون إطلالات مختلفة في العرض ، كان من المدهش كيف أنها فضلت التمسك بواحد حتى تكون الموسيقى وحملها هما البطلان الرئيسيان.

لا نوم

يوم الخميس ، اعترفت ريهانا بأنها لم تنم على الإطلاق لأنها كانت تتدرب على العرض في ملعب ستيت فارم في جليندال.

SHE’S BAAAACK 👑Here we go… #FentyBowl @rihanna #AppleMusicHalftime

🎥Super Bowl Halftime Show,Live Streaming Link free If Stream Stops⤵️🔔

Watch Here: @nflstreamhubpic.twitter.com/AXK2QjoYoX — Rambo 5 Last Blood (2019) Full Movie Online (@ramboVlastblood) February 13, 2023

وقالت ريهانا في معرض اكتشافها كيفية ملاءمة عشرات الأغاني الناجحة العالمية في مثل هذا الوقت القصير: “كان إدراج الأغاني في قائمة الأغاني أكبر تحدٍ. كان هذا هو الجزء الأصعب: تحديد كيفية تعظيم 13 دقيقة ، ولكن أيضًا الاحتفال. هذا ما سيكون عليه هذا العرض”.

وتابعت: “أنت تحاول حشر 17 عامًا من العمل في 13 دقيقة ، لذا فهو صعب. بعض الأغاني كان علينا أن نخسرها بسبب ذلك ، وسيكون ذلك جيدًا ، لكنني أعتقد أننا قمنا بعمل جيد في قطعها “.

تمثيل المهاجرين

وأوضحت ريهانا: “هناك على الأرجح حوالي 39 نسخة من قائمة الأغاني في الوقت الحالي. كل تغيير بسيط مهم ، سواء كنت ترغب في قطع الغيتار ، أو كتم صوت شيء ما ، أو إضافة شيء ما ، أو وضع أغنية جديدة بالكامل ، أو إزالة أغنية بأكملها. في كل مرة أقوم بإجراء تغيير ، يجب تحديث شيء ما ، وهذا هو الإصدار الجديد “.

أرادت ريهانا التركيز على تمثيل المهاجرين، والنساء السود في كل مكان. وقالت: “هذا هو مفتاح الناس لمعرفة الاحتمالات. إنه طريق طويل. انا متحمسة جدا لوجود باربادوس على مسرح سوبر بول“.