الإثنين, فبراير 13, 2023
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حياتنا

دنيا بطمة تستعرض ذقنها الفضائي وشفاهها المنفوخة على أنغام “الغزالة رايقة”

وجه دنيا بطمة أصبح مثلث الشكل ما فتح باب السخرية والانتقادات ضدها وشبهها البعض بالكائنات الفضائية

كتب رفيف عبدالله
دنيا بطمة تستعرض ذقنها الفضائي وشفاهها المنفوخة على أنغام
دنيا بطمة
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وطن– لم تلتفت الفنانة المغربية دنيا بطمة، إلى الانتقادات الساخرة من شكلها الجديد بعد عمليات تجميل حديثة خضعت لها.

مهرجان القفطان المغربي

واستمرت دنيا بطمة استعراض شكلها الجديد خلال نشاطاتها الفنية رغم استمرار تعليقات الجمهور حول شكل ذقنها بشكل خاص.

ونشرت دنيا عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام“، فيديوهات توثق مشاركتها في مهرجان Manoir Du Caftan للاحتفاء بالقفطان المغربي.

وارتدت دنيا بطمة في المهرجان الذي نظمته جمعية الزهراء للثقافة والفن، قفطان فضي لامع بفتحة جانبية تكشف جزء من ساقها.

الغزالة رايقة

كما شاركت دنيا بطمة في احتفال أحد المطاعم بإطلالة رسمية، باللون الأسود.

ورقصت الفنانة المغربية في إحدى اللقطات على أنغام أغنية “الغزالة رايقة” الشهيرة.

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وفي وقت سابق، ظهرت دنيا بطمة عبر “تيك توك” بأكثر من فيديو، في أحدها كانت تردد أغنية “على شانك” للفنانة اللبنانية “نانسي عجرم”.

وبنفس الفستان الأخضر الضيق، ظهرت بطمة بفيديو آخر وهي تبتسم وتستمتع لبودكاست: “على فكرة إنتي تتحبي زي ما انتي.. وما تفكريش أنه في أي حاجة كتيرة عليكي.. إنتي الكتيرة على أي حد والله”.

وما لفت أنظار المتابعين، هو أن وجه دنيا بطمة أصبح مثلث الشكل، ما فتح باب السخرية والانتقادات ضدها.

إيمان بطمة وأيوب حيمي

وفي سياق آخر، سخر المنتج البحريني محمد الترك من أنباء انفصال إيمان بطمة شقيقة طليقته دنيا عن حبيبها المغربي أيوب حيمي.

شقيقة دنيا بطمة وخطيبها

وكتب محمد الترك عبر حسابه في “سناب شات”: “ريحتكم دوام، اللهم لا شماتة، الحمد لله والشكر لله أنا الرقم الصعب”.

وأثارت إيمان بطمة شكوكاً حول فسخ خطبتها من أيوب حيمي بعد رسائلها الغامضة عبر “انستجرام”.

وكتبت شقيقة دنيا بطمة في إحدى تلك الرسائل: “لا يتعين على المرأة الحقيقية أن ترمي القذارة على نساء أخريات لتشعر بأنها أفضل وبمزيد من الأمان حول نفسها”.

أيوب حيمي وإيمان

كما قامت إيمان بحذف جميع الصور التي تجمعها بخطيبها عبر “انستقرام“، لكنها لم تعلن الأمر رسمياً بعد.

حبس وغرامة

وكانت المحكمة، قد أصدرت حكماً بحبس المنتج البحريني محمد الترك 3 شهور، وتغريمه 3 آلاف درهم في اتهامه بالتحريض على الفساد في قضية مع زوجته السابقة الفنانة المغربية دنيا بطـمة.

بينما أدانت المحكمة المواطنة المغربية وصال، التي كانت معه في قضية خيانته لأم بنتيه، بالحبس لمدة 3 أشهر وغرامة مالية قيمتها 3000 درهم.

كما حُكم على عبدالمغيث المتهم بالتقاط صور ومقاطع مرئية للترك ووصال، لحساب دنيا بطمة، ونشرها دون موافقتهما، بـ3 أشهر حبساً موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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