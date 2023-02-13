خلال ثوانِِ..طريقة سهلة وفعالة لتقشير فصوص الثوم

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وطن– حظي مقطع فيديو كشف فيه مستخدم عن طريقة فعالة لتقشير الثوم، بتفاعل واسع على وسائل التواصل الإجتماعي.

بالنسبة للكثير منا، تعتبر مهمة تقشير الثوم من أصعب المهام التي نقوم بها في المطبخ. لهذا السبب، يحرص الكثير منا على إيجاد الطريقة الأمثل والأبسط لجعل تقشيره أسهل بكثير.

طريقة فعالة



تحدثت صحيفة إكسبرس البريطانية عن فيديو يُوضح طريقة سهلة للغاية لتقشير فصوص الثوم خلال وقت قصير كشفها مستخدم تيك توك في سلسلة من مقاطع الفيديو على حسابه “rightguyreview“.

في مقطع الفيديو الذي نشره على صفحته، أظهر المستخدم طريقة احترافية سهلة تمكن بسهولة من تقشير الثوم في ثوانٍ.

كل ما تحتاجه هو سكين. ثم قم بإدخالها في فص الثوم واسحبها من القشور بلطف.

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في الواقع، لقي مقطع الفيديو تفاعلا واسعا. وفي التعاليق الموجودة تحت الفيديو، أثنى العديد من المستخدمين على هذه الطريقة، التي توفر الكثير من الوقت والجهد، وكانوا حريصين على تجربة الطريقة بأنفسهم ومشاركة نتائجهم.

حيث قال أحد المستخدمين:”إنها طريقة تغير الحياة.”

وأضاف أحد المستخدمين:”كنت على وشك إستخدام الثوم لإعداد العشاء. والشيء الوحيد الذي أكرهه في هذا الطعام هو تقشيره. شكرًا لك على هذه الطريقة.”



ردود فعل متباينة

لكن بعض المعلقين كانوا أقل إعجابًا بالفكرة، مشيرين إلى مخاطر الصحة والسلامة الواضحة المرتبطة بتقشيره بهذه الطريقة.

حيث قال أحدهم“يمكن استخدام شوكة، بدلاََ من السكين. يعطي هذا نفس النتيجة ولكن الطريقة تعد أكثر أمانًا.”

وأضاف شخص آخر: “لا تعمل هذه الطريقة مع الأنواع الأخرى من الثوم.”