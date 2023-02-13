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حقيقة إصابة خطيرة لحكيم زياش مع نادي تشيلسي الإنجليزي (شاهد)

انتشرت صورة قديمة للاعب نادي تشيلسي الإنجليزي حكيم زياش ادعى كثيرون أنها لأحدث إصابة بدنية تعرض لها

كتب فهمي الورغمي
إصابة حكيم زياش مع نادي تشيلسي watanserb.com
لاعب كرة القدم المغربي حكيم زياش ونجم نادي تشيلسي الإنجليزي
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وطن – تداولت صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاعب كرة القدم المغربي حكيم زياش ونجم نادي تشيلسي الإنجليزي، مع الادعاء أنه مصاب وأن إصابة حديثة قد تعرّض لها مؤخرا.

حقيقة إصابة حكيم زياش مع نادي تشيلسي الإنجليزي

بعد البحث والتقصي، تأكد أن الصورة ملتقطة في الحقيقة سنة 2021 ولم يتعرض اللاعب لأي إصابة في مبارياته الأخيرة.

ويظهر في الصّورة اللاّعب المغربي حكيم زياش مستلقياً على أرضية ملعب بقميص نادي تشيلسي الذي يلعب معه.

إصابة حكيم زياش مع نادي تشيلسي
حكيم زياش مستلقياً على أرضية ملعب بقميص نادي تشيلسي الذي يلعب معه

ونشرت الصفحات الصورة بتاريخ 8 شباط/فبراير من السنة الجارية متمنيةً له الشفاء، على اعتبار أن زياش مصاب حديثا.

إصابة حكيم زياش مع نادي تشيلسي
صفحات تواصل اجتماعي تتمنى الشفاء لحكيم زياش بعد إصابته

لكن حكيم زياش لم يتعرّض في الأيام الماضية لأي إصابة خلال مباراته ضد نادي فولهام، التي سبقت تاريخ انتشار الصورة أو تلك التي تلتها وكانت ضد نادي وست هام، وفق خدمة تقصي الحقائق في “فرانس برس“.

هل أصيب حكيم زياش في الفترة الأخيرة؟

مؤخرا، لم يصب حكيم زياش مع نادي تشيلسي الإنجليزي، أو مع المنتخب المغربي بأي إصابة بدنية بالغة تستدعي خروجه من الميدان بطريقة اضطرارية أو الاستكانة للعلاج.

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وفي علاقة بالصورة المتداولة، يشار أنها التقطت بتاريخ 11 أغسطس آب 2021 أثناء تعرض اللاعب المغربي، لإصابة في الكتف خلال المباراة النهائيّة لكأس السوبر الأوروبي ضد نادي فياريال الإسباني.

حكيم زياش يُتوج رفقة تشيلسي بالسوبر الأوروبي 2021

وتُوّج نادي تشلسي الإنجليزي بلقب السوبر الأوروبي بعد فوزه على فياريال الإسباني بركلات الترجيح، في المباراة التي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 1-1.

وعلى ملعب ويندسور بارك بمدينة بلفاست بإيرلندا الشمالية، فرض تشلسي سيطرته على الشوط الأول للمباراة، وحقق التقدم بفضل هدف من النجم المغربي حكيم زياش في الدقيقة 27.

ولم يستطع زياش إكمال المباراة بعد تعرضه لإصابة على مستوى الكتف أجبرته على الخروج في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

وعاد نادي فياريال في الشوط الثاني بقوة، وهدد مرمى الحارس السنغالي إدوارد ماندي في أكثر من مناسبة، قبل أن ينجح المهاجم جيرارد مورينو في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 73.

ولم تتغير النتيجة في المتبقي من الوقت الأصلي وخلال الشوطين الإضافيين، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لتشلسي بنتيجة 6-5.

المصدرفرانس برس + تويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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