الإثنين, فبراير 13, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدحاخام إسرائيلي يشمت في ضحايا الزلزال بتركيا وسوريا: "عدالة السماء"
الهدهد

حاخام إسرائيلي يشمت في ضحايا الزلزال بتركيا وسوريا: “عدالة السماء”

كشف الحاخام الإسرائيلي اليميني المتطرف "شموئيل الياهو" عن شماتته في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غربي سوريا

كتب فهمي الورغمي
شماتة حاخام إسرائيلي في ضحايا زلزال تركيا watanserb.com
بلغ عدد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا 36 ألف شخص
- Advertisement -

وطن – أثار حاخام إسرائيلي مثير للجدل “شموئيل الياهو” موجة غضب واسعة ضده بعد أن زعم ​​أن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، يوم الاثنين 6 فبراير، ليس إلا “عدالة إلهية”.

حاخام إسرائيلي يشمت في ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا

وفي مقال عنصري نشره في مجلة “عولام قاطن” اليمينية المحافظة، عبَّر الحاخام الإسرائيلي شموئيل الياهو، عن شماتته في ضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غربي سوريا منذ أيام، معتبرا أن ما أصاب الضحايا “عدالة إلهية”.

وأضاف إلياهو في سياق شماتته في ضحايا الزلزال، الذين بلغ عددهم إلى الآن 36 ألف شخص في تركيا وسوريا “إن الله يحكم على كل الأمم من حولنا الذين أرادوا غزو أرضنا عدة مرات وإلقائنا في البحر”.

وقارن “إلياهو” الزلزال في تركيا وسوريا بغرق جنود فرعون في البحر الأحمر في قصة سفر الخروج التوراتية.

وقال، بحسب موقع ميدل إيست آي البريطاني: “ليس هناك شك في أن أولئك الذين كانوا سيشاهدون غرق جنود فرعون في البحر”.

كما تابع: “والذين لم يتذكروا الحدث برمته من البداية إلى النهاية كانوا سيشعرون بالشفقة الشديدة عليهم وكانوا سيحاولون إنقاذهم من الغرق”.

- Advertisement -

وادعى الحاخام الإسرائيلي المتهم في قضايا عنصرية عديدة، أن “الإسرائيليين غنوا الأغاني لأنهم يعرفون جنود فرعون، وأدركوا أن هؤلاء الغرقى أرادوا قتل بني إسرائيل والاستمرار في استعباد البقية”.

وأضاف: “لقد غنوا الأغاني لأنهم فهموا أن هناك عدلا إلهيا هنا يهدف إلى معاقبة الذين أغرقوا أبناء شعب إسرائيل في النيل ، حتى يرى كل الأشرار في العالم ويخافون”.

شماتة حاخام إسرائيلي في ضحايا زلزال تركيا
الحاخام الإسرائيلي شموئيل الياهو

عنصرية دينية يدعمها السياسي إيتمار بن غفير

واعتبر الحاخام العنصري أن ما أصاب سوريا هو بسبب إساءتها لليهود على حد زعمه.

وكتب قائلا: “سوريا أساءت إلى سكانها اليهود لمئات السنين في دمشق وغيرها، التي غزت إسرائيل ثلاث مرات من أجل القتل والتدمير”.

وأشار كذلك إلى عداوة بلاده المتواصلة مع تركيا على حد قوله وكتب: “أما تركيا فلا نعرف ما هي الحسابات التي يجب تسويتها معها، فقد شوهت سمعتنا في كل ساحة ممكنة. ولكن إذا كشف لنا الله وأخبرنا أنه سيحكم على جميع أعدائنا، فعلينا فقط أن ننظر ونفهم ما يدور حولنا “.

ولم يكتف الحاخام الإسرائيلي بما ذكره من كلام عنصري بل واصل تطاوله على الضحايا وضحكه على معاناتهم بقوله “كل ما يحدث يحدث من أجل تطهير العالم وتحسينه”.

إلى ذلك وعلى صعيد داخلي في إسرائيل، فإنه بينما أورد موقع “كيكار هشبات” الحريدي أن بعض الحاخامات المتدينين اعترضوا على تصريحات شموئيل، كشفت وسائل إعلام عبرية ما قاله وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بأنه يعتقد أن إلياهو يجب أن يكون الحاخام الأكبر لإسرائيل.

من هو الحاخام الإسرائيلي شموئيل الياهو؟

وشموئيل الياهو، هو الحاخام الأكبر لصفد في شمال إسرائيل، وهو شخصية مؤثرة في الحركة القومية الدينية الإسرائيلية، وهو أيضاً مقرب من وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير.

يعتبر شموئيل إلياهو وهو والد النائب اليميني ووزير التراث الإسرائيلي أميهاي بن إلياهو، شخصا مثيرا للجدل بسبب تصريحاته المعادية للفلسطينيين والعرب، واتُهم بالتحريض على العنصرية.

في عام 2008، دعا الحكومة إلى تنفيذ “انتقام بموافقة الدولة” ضد العرب لاستعادة ما وصفه بالردع الإسرائيلي في أعقاب هجوم على مدرسة يهودية في القدس.

وفي عام 2019، قال للمراهقين المشتبه بهم في مقتل امرأة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة إنه لا يجب عليهم الخوف من السجن لأن هذا هو المكان الذي يبدأ فيه الطريق إلى السلطة السياسية، مما دفع العديد من المنظمات الحقوقية إلى السعي لإجراءات تأديبية وإجراءات جنائية ضده.

المصدرمجلة عولام قاطن + ميدل إيست آي - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

سر تغير لون مياه البحر في الإسكندرية بمصر.. أثار الهلع وتم ربطه بالزلزال

رياضة

4 أندية تنسحب من الدوري التركي بسبب الزلزال

الهدهد

مؤثر وصادم.. لحظة انهيار الأنقاض على رجال الإنقاذ في هطاي التركية ودفنهم تحته (شاهد)

الهدهد

تبرع سخي جداً من توكل كرمان لضحايا الزلزال في تركيا!

الهدهد

صادم..ضابط شرطة تركي يجلد 3 رجال عراة مشتبه بهم بسرقة البيوت المدمرة بفعل الزلزال (شاهد)

الهدهد

مفاجأة سارة بشأن الطفلة الملاك “شغف” الناجية من الزلزال (شاهد)

الهدهد

بينهم والديه وزوجته وأبنائه.. 13 فردا من عائلة فادي الحلبي قتلهم الزلزال (شاهد)

الهدهد

أمير قطر نشر صورة خاصة مع أردوغان وكشف تفاصيل لقاء مغلق بقصر وحيد الدين (شاهد)

الهدهد

هبوط أرضي جديد بمصر يثير الذعر تزامنا مع تحذير لعالم هولندي تنبأ بالزلزال

تقارير

الانهيار الثالث.. كل ما تريد معرفته عن كهرمان مرعش التي سواها زلزال تركيا بالأرض

الهدهد

تداعيات الزلزال.. تركيا تفتح تحقيقات موسعة في جرائم البناء وتعتقل مشتبها بهم

الهدهد

صادمة.. ناسا تنشر صوراً دقيقة لزلزال القرن عبر الأقمار الصناعية (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ممدوح حمزة كشف تفاصيل لقائه بلواء كبير في جهاز أمني عقب عودته لمصر (فيديو)

موسوعة غينيس تصحح الخطأ.. بوبي أكبر كلب سنًا على الإطلاق وليس سبايك

سر تغير لون مياه البحر في الإسكندرية بمصر.. أثار الهلع وتم ربطه بالزلزال

السيسي لـ محمد بن زايد على الهواء: “لولا أنت لضاعت مصر” (فيديو)

زلازل مدمرة بالجزيرة العربية وغرق دولة.. توقع صادم لخبير سعودي شهير (فيديو)

ما هي قاعدة 80/20 للجنس؟!.. أخصائية في علم الجنس تجيبنا

خبيرة تكشف..احذر تناول هذا الطعام في وجبة الإفطار

خلال ثوانِِ..طريقة سهلة وفعالة لتقشير فصوص الثوم

قبلة ساخنة بين سارة أبي كنعان ونيكولا معوض تفتح النار عليهما (شاهد)

جينيفر لوبيز توبخ بن أفليك للمرة الثانية بسبب دانكن دوناتس (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC