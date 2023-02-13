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تفاوت كبير في ما بينهم..كم يبلغ طول أفراد العائلة المالكة البريطانية؟

 على الرغم من أنها فارقت الحياة، إلا أن الملكة إليزابيث كانت أقصر شخص في العائلة المالكة البريطانية

كتب ايمان الباجي
تفاوت كبير في ما بينهم..كم يبلغ طول أفراد العائلة المالكة البريطانية؟ watanserb.com
العائلة المالكة البريطانية
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وطن– تعتبر العائلة الملكية البريطانية بأكملها من أشهر الأشخاص في العالم ولا شك أن تفاصيل حياتهم حديث الكثيرين.

في هذا السياق، نشر موقع “yahoo” تقريرا تحدث فيه عن فرق الطول في العائلة الملكية.

الأمير وليام

في أول القائمة نجد الأمير ويليام، الابن الأكبر للملك تشارلز والأول في ترتيب وراثة العرش البريطاني، حيث يبلغ طوله 1.90م.

لكن من المحتمل أن ابنه الأكبر، الأمير جورج، قد يتفوق عليه عندما يكبر.

الأمير هاري

احتل في المرتبة الثانية في القائمة دوق ساسكس، الأمير هاري، حيث يبلغ طوله 1.86م.

إنه أقصر بمقدار بوصة واحدة فقط من أخيه الأمير ويليام. لكن لا يمكن ملاحظة فارق الطول بينهما عند رؤيتهما معاََ.

الأمير هاري

الأمير فيليب

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الأمير فيليب، الذي توفي في عام 2021 عن عمر يناهز 99 عامًا، كان طوله 1.82م.

الأميرة ديانا

كان طول الأميرة ديانا 5 أقدام و10 بوصات (أي نحو متر و80 سنتيمتر).

كان زوجها السابق الملك تشارلز أيضًا بنفس الطول، لذلك غالبًا ما تتجنب ديانا الكعب وحاولت إيجاد طرق لجعل نفسها تبدو أقصر منه.

الأميرة ديانا

الملك تشارلز

يبلغ طول الملك تشارلز، 177 سنتيمتر. ولحسن الحظ، فإن زوجته الثانية، كاميلا باركر بولز، ليست بطول زوجته الأولى، الأميرة ديانا.

كيت ميدلتون

قد لا يكون طولها مثل حماتها الراحلة الأميرة ديانا، لكن دوقة كامبريدج كيت ميدلتون لا تزال واحدة من أطول النساء في العائلة المالكة البريطانية. بالإضافة إلى ذلك، فهي تحب أيضًا ارتداء الكعب العالي.

كيت ميدلتون

كاميلا باركر

بعد ميدلتون مباشرة نجد كاميلا باركر بولز، حيث يبلغ طولها خمسة أقدام وثماني بوصات.

الأميرة آن

يبلغ طول ابنة الملكة إليزابيث، الأميرة آن، 1.67م. وتشارك الأميرة الملكية أيضًا طولها الدقيق مع عضوة سابقة معينة في العائلة المالكة وهي ميغان ماركل.

الأميرة آن

ميغان ماركل

يبلغ طول ميغان ماركل 1.67م، أي أنها أقل طولاً من دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون.

الملكة اليزابيث

 على الرغم من أنها فارقت الحياة، إلا أن الملكة إليزابيث كانت أقصر شخص في العائلة الملكية.
الملكة اليزابيث
حيث كان يبلغ طولها 1.62م.
المصدرموقع "yahoo"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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