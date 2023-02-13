الإثنين, فبراير 13, 2023
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الهدهد

تبرع سخي جداً من توكل كرمان لضحايا الزلزال في تركيا!

توكل كرمان تعهدت بإعادة بناء 50 منزلا لمن فقدوا منازلهم جراء الزلزال

كتب سالم حنفي
تبرع من توكل كرمان watanserb.com
توكل كرمان
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وطن– في تبرع سخي ووفاء لتركيا التي احتضنتها، أعلنت الناشطة اليمنية لمعروفة والحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، عن تبرعها بإعادة بناء 50 وحدة سكنية ممن فقدوا منازلهم جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وبعض المحافظات السورية يوم الإثنين الماضي.

وقالت “كرمان” في تصريحات لقناة “بلقيس” التي تملكها، إن “مؤسسة توكل كرمان الدولية ستبني 50 وحدة سكنية لصالح من فقدوا منازلهم بفعل الزلزال“.

وبحسب تصريحات “كرمان”، فإن إعادة بناء الوحدات السكنية سيتم تنفيذه عبر هيئة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، لافتة إلى أن سيتم وضع العلم اليمني على كل وحدة سكنية سيتم بناؤها كتعبير عن تضامن اليمنيين مع أشقائهم الأتراك، وفق قولها.

كما أشارت إلى انه سيتم وضع شعار مؤسسة توكل كرمان لدولية على الوحدات السكنية كتعبير عن الوفاء لتركيا التي احتضنت العديد من المعارضين اليمنيين للحوثيين وللحرب التي تقودها السعودية ضد اليمن.

رجل أعمال باكستاني يتبرع بـ 30 مليون دولار لضحايا الزلزال

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان رجل أعمال باكستاني مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية عن تبرعه بمبلغ 30 مليون دولار لضحايا الزلازل المدمرة التي ضربت جنوبي تركيا وشمالي سوريا الأسبوع الماضي.

وأعلن ذلك رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمس السبت، وقال عبر حسابه على تويتر “تأثرت بشدة بمثال رجل باكستاني مجهول دخل إلى السفارة التركية في الولايات المتحدة وتبرع بمبلغ 30 مليون دولار لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا”.
وأضاف “هذه الأعمال الخيرية تمكّن البشرية من الانتصار على الصعاب التي يبدو حلها مستعصيا”.

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ارتفاع ضحايا الزلزال

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا 36 ألفًا إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع استمرار العثور على ناجين رغم مرور أسبوع على الكارثة.

وفي اليوم السابع للزلزال الذي وقع فجر الاثنين الماضي تجاوز عدد قتلاه في تركيا 31 ألفا و643 أشخاص، في حين وصل عدد القتلى في سوريا إلى نحو 4500 شخص.

انقاذ ناجين في اليوم السابع من الزلزال

وقد تمكنت فرق البحث والإنقاذ، فجر اليوم الاثنين، من انتشال العديد من العالقين تحت الأنقاض في مدن تركية عدة، لكن الآمال في العثور على المزيد من الناجين تتراجع، في حين أعلن الدفاع المدني في الشمال السوري انتهاء عمليات الإنقاذ.

ورغم مرور أسبوع على حدوث زلزال كهرمان مرعش المدمر فإن الهزات الارتدادية لا تزال مستمرة، حيث أعلن مرصد الزلازل التركي تسجيل هزتين ارتداديتين في الولاية ذاتها أمس الأحد بشدة 4.1 و4.6 درجات على مقياس ريختر، بينما أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل تسجيل 70 هزة أرضية في تركيا السبت تراوحت بين 3 و4.7 درجات.

المصدرتويتر ، بلقيس ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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