الثلاثاء, فبراير 14, 2023
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المتطرف بن غفير يأمر بالحد من وقت الاستحمام للأسرى ويمنحهم 4 دقائق فقط!

بن غفير أصدر قرارا قبل أسبوعين بغلق المخابز التي تزود الأسرى بالخبز الطازج

كتب سالم حنفي
المتطرف إيتمار بن غفير watanserb.com
المتطرف إيتمار بن غفير
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وطن- كشفت القناة اسابعة العبرية، بأن وزير الأمن الداخلي الإسرائلي، المتطرف إيتمار بن غفير مصلحة السجون الإسرائيلية بتخصيص وقت استحمام لمدة أربع دقائق فقط لكل معتقل فلسطيني ، وتوفير وقت إجمالي قدره ساعة واحدة من المياه الجارية لكل جناح في السجن .

ونقلت القناة عن تقرير صادر عن موقع Ynet قوله إن بن غفير سينفذ المرحلة الأولى فقط في جناحين بسجن نفحة، حيث توجد إمكانية فنية لإغلاق المياه.

وذكر التقرير أن مصلحة السجون تعتزم تنفيذ القرار في الأيام المقبلة.

ولفت التقرير إلى انه في سجون أخرى ، ستكون هناك حاجة إلى استعدادات خاصة لتنفيذ القرار، الذي يهدف -بحسب المزاعم- إلى منع “التبديد المتعمد للمياه” من قبل الأسرى في السجون الإسرائيلية، وقبل نحو أسبوعين أمر بن غفير بإغلاق مخابز البيتا في سجني ريمون وكتسيوت الأمني، حيث كان يتم تشغيل المخابز من قبل الأسرى المسجونين في هذه السجون ويقومون بتزويد زملائهم بالخبز الطازج يوميا.

المتطرف الإسرائيلي ايتمار بن غفير
المتطرف الإسرائيلي ايتمار بن غفير

قرار بمنع الخبز الطازج عن الأسرى

وكانت صحيفة “إسرائيل اليوم“، قد نقلت عن مصدر في مصلحة السجون الإسرائيلية، قوله إن “إعداد الخبز الطازج في السجون قائم منذ 17 عاماً، أي منذ تسلُّمنا صلاحية الإدارة التي كانت بيد الجيش”.

لكن ذلك لم يمنع بن غفير من الإيعاز إلى إدارة المصلحة بإغلاق فرنَين في سجنَي ريمون والنقب يديرهما أسرى فلسطينيون، ويعملان منذ سنوات على توفير الخبز الطازج للمعتقَلين.

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كما تعهّد بمنع ما وصفها بالتسهيلات، مُهدِّداً بأنه لن يتسامح مع الأسرى الفلسطينيين، مضيفاً، في تغريدة على “تويتر”، أنه سيسلبهم حقوقهم وسيقدّم مشروع قانون لإعدامهم بواسطة الصعق بالكرسيّ الكهربائي.

حالة توتر تسود السجون الإسرائيلية

وجاء قرار بن غفير الجديد بموازاة حالة من التوتّر لا تزال تسود سجون الاحتلال، إثر اقتحام وحدات القمع الإسرائيلية أقسام الأسرى في سجون عوفر، النقب، مجدو والدامون، واعتدائها على الرجال والنساء على حدٍّ سواء، وتنقيلهم، وعزْل العشرات منهم، قبل تجريدهم من مقتنياتهم الشخصية.

أسيرات معتقل الدامون يطلقن صرخة لإنقاذهن

وأطلقت الأسيرات في الدامون، مؤخرا حيث تستمرّ الإدارة في فرْض سياسة العزل الانفرادي والحرمان من الحقوق على 29 معتقَلة، صرخة عبر مقطع صوتي ورسالة مكتوبة، دَعَوْنَ فيها إلى تحريرهنّ من السجون التي يتعرّضن فيها للتنكيل والاضطهاد.

وقالت إحداهنّ: مَن سينتصر لنا ويلقّن العدو درساً يتعلّم منه أن لا يتطاول على بناتكم؟”، مُذكّرة بانتصار الأسير يوسف المبحوح السنة الماضية للأسيرات.

من جهتهم، تابع الأسرى إغلاق الأقسام كافة في سجون الاحتلال وأرجعوا وجبة الإفطار، رافضين الخروج إلى الفحص الأمني، بحسب ما أفادت به لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة.

المصدرتويتر، موقع Ynet، صحيفة إسرائيل اليوم، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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