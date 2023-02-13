بعد الصورة الإباحية.. ابنة عمرو دياب تستفز متابعيها بلقطات جديدة مبتذلة! (شاهد)

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وطن– عادت جنا ابنة الفنان المصري عمرو دياب، لاستفزاز الجمهور العربي بجرأتها، بعد نشرها صورة إباحية على قالب الحلوى الخاص بعيد ميلاد أحد أصدقاءها.

مستعدة لتعليقاتكم

وظهرت جنا عمرو دياب في صور جديدة نشرتها عبر “انستجرام“، وهي ترتدي فستان أسود معظمه دانتيل، ويوحي للوهلة الأولى بأنه قميص نوم.

والغريب أن ابنة عمرو دياب أعلنت أنها مستعدة للتعليقات، في تحدي لمنتقديها.

فكتب متابع: “هو ابوكي مريح خالص كده ليه !”.

وأطلق عليها آخر لقباً: “مايا خليفه فرع بنت دياب”.

وكتب آخر: “دا انتى اللى هضبة مش بابا”.

صورة إباحية!

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وكانت ابنة عمرو دياب، قد تجاوزت جميع الخطوط الحمراء، في أثناء الاحتفال بعيد ميلاد أحد أصدقائها، ونشرت صورة إباحية.

وشاركت جنا عمرو دياب متابعيها عبر “انستجرام“، أجواء احتفالها بعيد ميلاد صديقتها.

وكان لافتاً أن قالب الحلوى المخصص لعيد الميلاد، رسم عليه عضو ذكري.

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وكتبت ابنة عمرو دياب في التعليق: “عيد ميلاد سعيد”.

وعبّر متابعو جنا عن غضبهم وصدمتهم من وصول جرأتها إلى هذا الحد. بينما كرر آخرون تساؤلاتهم حول رد فعل والدها تجاه تصرفاتها الجريئة.

حركات بذيئة

وقبلها بأيام ظهرت جنا عمرو دياب بألبوم صور نشرته على حسابها في انستغرام. بفستان أسود قصير، في الحمام، وأدّت حركة وصفها الجمهور بـ”البذيئة”.

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كما ظهرت في صور أخرى داخل أحد المصاعد بملابس أثارت انتقادات الجمهور له.

وارتدت ابنة عمرو دياب في هذه الإطلالة، بنطلون باللون الأسود مع توب قصير للغاية بنفس اللون كشف عن بطنها، ونسقت معهما جاكيت جلد باللون الأسود.

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ودائماً ما تلفت بنات عمرو دياب الأنظار بتصرفاتهما الجريئة، هي وشقيقتيها كنزي ونور .

حبيب كنزي يفضحها

فقد قام لوك بيرسون، حبيب كنزي، بنشر صورهما عبر حسابه على “انستجرام”، والتي كشفت جرأتها في حركاتها وملابسها.

وكانت كنزي قد كشفت هوية حبيبها، بعد مرور عام على علاقتهما. ونشرت حينها صوراً عبر حسابها على “انستجرام” مع لوك، وهي تحتضنه. مرفقاً بتعليق يدلّ على أنه حبيبها.

يذكر أنّ تزوج عمرو دياب من شيرين رضا وأنجب منها “نور”.

كما انفصل عمرو دياب عن شيرين رضا وتزوج بأخرى سعودية هي زينة محمد عاشور. وأنجب مِنها توأم هما عبد الله وكنزي وآخر بناته جنى التي رزق بِها في النصف الثاني من عام 2002.