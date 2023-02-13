الإثنين, فبراير 13, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنابعد الصورة الإباحية.. ابنة عمرو دياب تستفز متابعيها بلقطات جديدة مبتذلة! (شاهد)
حياتنا

بعد الصورة الإباحية.. ابنة عمرو دياب تستفز متابعيها بلقطات جديدة مبتذلة! (شاهد)

دائماً ما تلفت بنات عمرو دياب الثلاثة الأنظار بتصرفاتهما الجريئة

كتب رفيف عبدالله
بعد الصورة الإباحية.. ابنة عمرو ديب تستفز متابعيها بصورة جديدة مبتذلة! (شاهد) watanserb.com
عمرو دياب وابنته جنا
- Advertisement -

وطن– عادت جنا ابنة الفنان المصري عمرو دياب، لاستفزاز الجمهور العربي بجرأتها، بعد نشرها صورة إباحية على قالب الحلوى الخاص بعيد ميلاد أحد أصدقاءها.

مستعدة لتعليقاتكم

وظهرت جنا عمرو دياب في صور جديدة نشرتها عبر “انستجرام“، وهي ترتدي فستان أسود معظمه دانتيل، ويوحي للوهلة الأولى بأنه قميص نوم.

جنا عمرو دياب

والغريب أن ابنة عمرو دياب أعلنت أنها مستعدة للتعليقات، في تحدي لمنتقديها.

ابنة عمرو دياب
شبه المتابعون ملابس جنا بقميص النوم

فكتب متابع: “هو ابوكي مريح خالص كده ليه !”.

وأطلق عليها آخر لقباً: “مايا خليفه فرع بنت دياب”.

وكتب آخر: “دا انتى اللى هضبة مش بابا”.

صورة إباحية!

- Advertisement -

وكانت ابنة عمرو دياب، قد تجاوزت جميع الخطوط الحمراء، في أثناء الاحتفال بعيد ميلاد أحد أصدقائها، ونشرت صورة إباحية.

وشاركت جنا عمرو دياب متابعيها عبر “انستجرام“، أجواء احتفالها بعيد ميلاد صديقتها.

وكان لافتاً أن قالب الحلوى المخصص لعيد الميلاد، رسم عليه عضو ذكري.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jana (@janadiab_)

وكتبت ابنة عمرو دياب في التعليق: “عيد ميلاد سعيد”.

وعبّر متابعو جنا عن غضبهم وصدمتهم من وصول جرأتها إلى هذا الحد. بينما كرر آخرون تساؤلاتهم حول رد فعل والدها تجاه تصرفاتها الجريئة.

حركات بذيئة

وقبلها بأيام ظهرت جنا عمرو دياب بألبوم صور نشرته على حسابها في انستغرام. بفستان أسود قصير، في الحمام، وأدّت حركة وصفها الجمهور بـ”البذيئة”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jana (@janadiab_)

كما ظهرت في صور أخرى داخل أحد المصاعد بملابس أثارت انتقادات الجمهور له.

وارتدت ابنة عمرو دياب في هذه الإطلالة، بنطلون باللون الأسود مع توب قصير للغاية بنفس اللون كشف عن بطنها، ونسقت معهما جاكيت جلد باللون الأسود.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jana (@janadiab_)

ودائماً ما تلفت بنات عمرو دياب الأنظار بتصرفاتهما الجريئة، هي وشقيقتيها كنزي ونور .

حبيب كنزي يفضحها

فقد قام لوك بيرسون، حبيب كنزي، بنشر صورهما عبر حسابه على “انستجرام”، والتي كشفت جرأتها في حركاتها وملابسها.

وكانت كنزي قد كشفت هوية حبيبها، بعد مرور عام على علاقتهما. ونشرت حينها صوراً عبر حسابها على “انستجرام” مع لوك، وهي تحتضنه. مرفقاً بتعليق يدلّ على أنه حبيبها.

يذكر أنّ تزوج عمرو دياب من شيرين رضا وأنجب منها “نور”.

كما انفصل عمرو دياب عن شيرين رضا وتزوج بأخرى سعودية هي زينة محمد عاشور. وأنجب مِنها توأم هما عبد الله وكنزي وآخر بناته جنى التي رزق بِها في النصف الثاني من عام 2002.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

ابنة عمرو دياب تصدم متابعيها بصورة إباحية على قالب حلوى عيد الميلاد (شاهد)

حياتنا

ابنة عمرو دياب في الحمام بصور مثيرة وحركة “بذيئة” أغضبت الجمهور (شاهد)

حياتنا

صور ابنة عمرو دياب “الساخنة” في المصعد تثير الغضي والجمهور يلوم والدها! (شاهد)

حياتنا

عمرو دياب في أحضان عارضة أزياء مصرية .. صور جريئة لها في قطر (شاهد)

حياتنا

عمرو دياب يرقص برفقة فتاة عارية في حفل زفاف بتركيا ويثير الغضب والسخرية معا(شاهد)

حياتنا

ابنة عمرو دياب تنشر القليل فقط.. شاهد الصور الصادمة التي كشفها حبيب “كنزي” لهما!

حياتنا

بعد هيفاء وهبي..موسم الرياض فضح النجوم وعمرو دياب أحرجته التجاعيد

حياتنا

قرار صارم من عمرو دياب حول عودة ارتباطه بـ”دينا الشربيني” مجدداً!  

حياتنا

ابنة عمرو دياب عارية بدون بنطال.. صور أشعلت جدلاً كبيراً! (شاهد)

حياتنا

دينا الشربيني تتجاوز صدمة انفصالها عن عمرو دياب بقصة حب جديدة مع هذا الشاب

الهدهد

كويتية تبرعت بقيمة عشاء بحفل عمرو دياب لإعانة 10 أسر مصرية فقيرة لعام كامل

حياتنا

عمرو دياب يثير السخرية بملابسه النسائية في الساحل الشمالي (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تبرع سخي جداً من توكل كرمان لضحايا الزلزال في تركيا!

مكوّن منزلي في مطبخك سيغير منزلك بالكامل

“البنات صايعة”.. إعلامية سعودية شهيرة توثق مشاهد الانحلال في المملكة (فيديو)

مواعيد مباريات ذهاب دوري أبطال أوروبا 2023 دور ال16

أعدموه وأحرقوا جثمانه .. باكستانيون يقتحمون مركزاً للشرطة ويختطفون متهماً بتدنيس القرآن (شاهد)

تعليق ناري من جمال سليمان على الوضع الكارثي في الشمال السوري: عار عليكم ما يحدث

طفلة تركية تثير دهشة فريق الإنقاذ بحديثها بعد إخراجها من تحت الأنقاض.. لن تصدق ما قالته (شاهد)

سجال حاد بين إعلامية لبنانية وممثلة سورية بسبب ضحكات بشار الأسد في الموقع المنكوبة

ياسمين عبد العزيز تطلب حقنة فيلر لشفتيها أمام الجميع وشكلها يرعب الجمهور (فيديو)

برشلونة يواصل الصدارة .. جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC