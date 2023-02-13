الإثنين, فبراير 13, 2023
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تقارير

إيلون ماسك ينافس قطر.. قدم عرضا مغريا لشراء مانشستر يونايتد

إيلون ماسك رجل الاستثمارات الضخمة قرر الانخراط في المزاد المفتوح لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي

كتب فهمي الورغمي
إيلون ماسك شراء نادي مانشستر يونايتد watanserb.com
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك
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وطن – كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن اهتمام الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأكدت استعداده دفع 4.5 مليار جنيه استرليني مقابل تزعمه قلعة الشياطين الحمر.

هل يستحوذ إيلون ماسك على مانشيستر يونايتد الإنجليزي؟

وقالت “ديلي ميل” البريطانية إن إيلون ماسك الذي يحب المال والأضواء، قرر هذه المرة خوض غمار تجربة جديدة، ستكون عبر ترؤسه نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في حال تم ما كشفته مصادرها عن رغتبه الكبيرة في شراء النادي.

الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، هو واحد من قلة مختارة ممن لديهم القدرة على شراء المان يونايتد بقيمة 4.5 مليار جنيه استرليني.

ووفقًا لمصادر الصحيفة، يُعتقد أن الملياردير الأمريكي يراقب الوضع عن كثب في قلعة عائلة جليزر المالكة للنادي التي أبدت استعدادها لبيعه في حال وجدت مشتر مناسب على حد تعبيرها.

مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم عروض الشراء، يوم الجمعة، بسرعة – يزداد الترقب لدى جمهور اليونايتد عمن سيكون الرئيس الجديد لناديهم.

وبينما لم يعلق شركاء “ماسك” في باقي شركاته مثل تويتر و تيسلا و سابريمو وسبيس أكس، إلا أن مصادر الصحيفة أكدوا اهتمام ماسك بهذه الصفقة.

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وهي في الواقع ليست المرة الأولى التي يبدي فيها إيلون ماسك، اهتمامه بالاستحواذ على مانشيستر يونايتد الإنجليزي.

“سأشتري مانشستر يونايتد”

حيث أعلن في منتصف أغسطس آب الماضي، في خضم الجدل حول قدرته أو رغبته في الاستحواذ على تويتر،(قبل أن يُتم الصفقة لاحقا بما يقرب عن 44 مليار دولار) رغبته في شراء مانشيستر يونايتد، وقال ماسك عبر حسابه على تويتر: “سأشتري مانشستر يونايتد”.

وأضاف إيلون ماسك لاحقًا في تغريدة أخرى: “على الرغم من أنه لو كان أي فريق، فسيكون مان يونايتد لقد كان فريقي المفضل عندما كنت طفلاً”.

إيلون ماسك وجدل الاستثمارات “الخطرة”

في الشهر الماضي، وفقًا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، حطم إيلون ماسك الرقم القياسي العالمي لأكبر خسارة في الثروة الشخصية في التاريخ، مع انخفاض تقريبي قدره 150 مليار جنيه إسترليني منذ نوفمبر.

تم إرجاع ذلك إلى حد كبير إلى الأداء الضعيف لسهم تيسلا.

لكن بغض النظر عن ذلك، مع بحث آل جليزر عن حوالي 6 مليارات جنيه إسترليني والبعض يقدر قيمة النادي بحوالي 4.5 مليار جنيه إسترليني، فإن سعر يونايتد – وملياري جنيه إسترليني إضافية لإعادة تطوير أو بناء أولد ترافورد جديد سيكون في متناول اليد بالنسبة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

صحيفة “ديلي ميل” تشير كذلك إلى أن علاقة ماسك مع المستثمرين السعوديين (في تويتر وتسلا بشكل خاص) فإن تطلعاته للاستحواذ على المان يونايتد ستصبح أكثر قابلية للتحقيق.

يشار هنا إن أي رقم أكثر 3.76 مليار جنيه استرليني – السعر المدفوع لاتحاد كرة القدم الأميركي دنفر برونكو العام الماضي – سيجعل من مانشيستر يونايتد أغلى فريق رياضي في العالم.

قطر على الخط

وكشفت صحيفة “سبورتس ميل” الأسبوع الماضي أن مجموعة من الأفراد القطريين سيقدمون ملفهم الخاص، وأكدت إنهم يعملون “على مدار الساعة” وفقًا للمصادر و “واثقون” من أن مجموعتهم ستكون أوفر حظوظا للاستحواذ على النادي الإنجليزي.

من المتوقع كذلك أن يكون هناك أربعة متنافسين آخرين. ومن بين هؤلاء أغنى رجل في بريطانيا، السير جيم راتكليف.

أعلن مؤيد يونايتد ورئيس شركة “إينيوس” بالفعل عن نواياه وقد حشد بالفعل دعم بنوك مثل “جي بي مورغان” لدعم محاولته.

تم تقدير ثروة راتكليف بحوالي 21 مليار جنيه إسترليني في عام 2018 واستمرت مؤشرات أنشطته في الارتفاع.

وعلى غرار القطريين وراتكليف هناك أيضا عروض شراء مقدمة من الولايات المتحدة (على غرار ماسك) وآسيا.

تقول صحيفة دايلي ميل، أنه إذا قرر ماسك أن يتدخل، فسوف يغير اللعبة.

المصدرديلي ميل + سبورتس ميل - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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