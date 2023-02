أعدموه وأحرقوا جثمانه .. باكستانيون يقتحمون مركزاً للشرطة ويختطفون متهماً بتدنيس القرآن (شاهد)

- Advertisement -

وطن– اقتحم المئات من الغاضبين مركزًا للشرطة في باكستان للإمساك برجل متهم بتدنيس القرآن ، قبل أن يقتادوا المشتبه به إلى الخارج ويضربوه حتى الموت.

ووقع الحادث فى مركز شرطة واربورتون فى مقاطعة البنجاب بشرق باكستان يوم السبت، حيث أوضح الضابط الكبير في الشرطة بابار سرفراز ألبا إن رجلاً تم التعرف عليه اعتقل بتهمة التجديف بعد تدنيسه لصفحات من القرآن الكريم، بحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل“.

Violent mob in district Nankana Sahib lynched a blasphemy victim to death. The man was held in a Warburton police station after allegations for doing witchcraft by pasting his ex-wife’s picture on religious papers. pic.twitter.com/OySRDNgTak

— Naila Inayat (@nailainayat) February 11, 2023