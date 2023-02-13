الإثنين, فبراير 13, 2023
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أعدموه وأحرقوا جثمانه .. باكستانيون يقتحمون مركزاً للشرطة ويختطفون متهماً بتدنيس القرآن (شاهد)

الحشد الغاضب أعدم الرجل المشتبه به ضربا ثم قام بعضهم بإشعار النار في جثمانه!

كتب سالم حنفي
هجوم على مركز شرطة في باكستان وحرق جثمان رجل قام بتدنيس القران watanserb.com
هجوم على مركز شرطة في باكستان وحرق جثمان رجل قام بتدنيس القران
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وطن– اقتحم المئات من الغاضبين مركزًا للشرطة في باكستان للإمساك برجل متهم بتدنيس القرآن ، قبل أن يقتادوا المشتبه به إلى الخارج ويضربوه حتى الموت.

ووقع الحادث فى مركز شرطة واربورتون فى مقاطعة البنجاب بشرق باكستان يوم السبت، حيث أوضح الضابط الكبير في الشرطة بابار سرفراز ألبا إن رجلاً تم التعرف عليه اعتقل بتهمة التجديف بعد تدنيسه لصفحات من القرآن الكريم، بحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل“.

وقال ألبا إنه سيتم التحقيق في عملية الإعدام التي تمت خارج نطاق القانون.

وبحسب “ألبا”، فإن قوات الشرطة اقتادت المشتبه به إلى الحجز ، لأسباب منها “إنقاذه” بعيدًا عن الحشد ، لكن بعد اعتقاله حضر مئات المتظاهرين إلى مركز الشرطة.

ولفت إلى أن المشتبه به قام بلصق صور له ولزوجته وسكين على عدة صفحات القرآن للقيام بعمل سحري ثم ألقى بها في منطقة نانكانا الريفية، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين شهدوا أفعاله حاولوا الإمساك به وقت القبض عليه وضربه.

اقتحام مركز الشرطة

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وأوضح أن الحشد الغاضب اقتحم المبنى بعد أن استخدم البعض سلمًا خشبيًا لتسلق الجدار وفتح البوابة الرئيسية للآخرين.

وقال “ألبا” إن المجموعة نهبت مركز الشرطة بأكمله وأخذت المشتبه به بالقوة من زنزانته، لافتا إلى أنه “بحلول الوقت الذي تمكنت فيه تعزيزات الشرطة من الوصول إلى مكان الحادث ، كان الغاضبون قد أعدموا الرجل دون محاكمة وكانوا على وشك حرق جسده”.

إلا أن مقطع فيديو نفت حديث “ألبا”، حيث وثقت فيديوهات سحل الرجل من قبل الغاضبين وقيامهم بإحراق جثته بالفعل.

ولفت “ألبا” إلى أن المشتبه به سبق وأن اعتقل في عام 2019 بتهمة التجديف أيضا وكان في السجن حتى العام الماضي.

تتعرض الحكومة الباكستانية منذ فترة طويلة لضغوط لتغيير قوانين التجديف في البلاد ، وهو أمر يقاومه الإسلاميون بشدة.

رئيس الوزراء الباكستاني يدين الواقعة

وأدان رئيس الوزراء شهباز شريف الحادث وطلب من قائد شرطة البنجاب اتخاذ إجراءات ضد الضباط الذين فشلوا في حماية المشتبه به أثناء احتجازه.

إقالة رئيس مركز الشرطة والمشرف على المنطقة

من جانبه، قام عثمان أنور ، قائد شرطة البنجاب ، بإيقاف رئيس مركز الشرطة ونائب المشرف على المنطقة بسبب الإهمال في أداء واجبهم وعدم منع الهجوم على مركز الشرطة ، وكذلك قتل المشتبه به.

يشار إلى أنه في ديسمبر/كنون أول 2021 ، قامت مجموعة بإعدام مدير سريلانكي لمصنع معدات رياضية في البنجاب بعد اتهامه بالتجديف.

المصدرتويتر ، ديلي ميل ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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