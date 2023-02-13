أعدموه وأحرقوا جثمانه .. باكستانيون يقتحمون مركزاً للشرطة ويختطفون متهماً بتدنيس القرآن (شاهد)

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وطن– اقتحم المئات من الغاضبين مركزًا للشرطة في باكستان للإمساك برجل متهم بتدنيس القرآن ، قبل أن يقتادوا المشتبه به إلى الخارج ويضربوه حتى الموت.

ووقع الحادث فى مركز شرطة واربورتون فى مقاطعة البنجاب بشرق باكستان يوم السبت، حيث أوضح الضابط الكبير في الشرطة بابار سرفراز ألبا إن رجلاً تم التعرف عليه اعتقل بتهمة التجديف بعد تدنيسه لصفحات من القرآن الكريم، بحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل“.

Violent mob in district Nankana Sahib lynched a blasphemy victim to death. The man was held in a Warburton police station after allegations for doing witchcraft by pasting his ex-wife’s picture on religious papers. pic.twitter.com/OySRDNgTak — Naila Inayat (@nailainayat) February 11, 2023

وقال ألبا إنه سيتم التحقيق في عملية الإعدام التي تمت خارج نطاق القانون.

وبحسب “ألبا”، فإن قوات الشرطة اقتادت المشتبه به إلى الحجز ، لأسباب منها “إنقاذه” بعيدًا عن الحشد ، لكن بعد اعتقاله حضر مئات المتظاهرين إلى مركز الشرطة.

ولفت إلى أن المشتبه به قام بلصق صور له ولزوجته وسكين على عدة صفحات القرآن للقيام بعمل سحري ثم ألقى بها في منطقة نانكانا الريفية، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين شهدوا أفعاله حاولوا الإمساك به وقت القبض عليه وضربه.

اقتحام مركز الشرطة

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وأوضح أن الحشد الغاضب اقتحم المبنى بعد أن استخدم البعض سلمًا خشبيًا لتسلق الجدار وفتح البوابة الرئيسية للآخرين.

وقال “ألبا” إن المجموعة نهبت مركز الشرطة بأكمله وأخذت المشتبه به بالقوة من زنزانته، لافتا إلى أنه “بحلول الوقت الذي تمكنت فيه تعزيزات الشرطة من الوصول إلى مكان الحادث ، كان الغاضبون قد أعدموا الرجل دون محاكمة وكانوا على وشك حرق جسده”.

إلا أن مقطع فيديو نفت حديث “ألبا”، حيث وثقت فيديوهات سحل الرجل من قبل الغاضبين وقيامهم بإحراق جثته بالفعل.

ولفت “ألبا” إلى أن المشتبه به سبق وأن اعتقل في عام 2019 بتهمة التجديف أيضا وكان في السجن حتى العام الماضي.

تتعرض الحكومة الباكستانية منذ فترة طويلة لضغوط لتغيير قوانين التجديف في البلاد ، وهو أمر يقاومه الإسلاميون بشدة.

رئيس الوزراء الباكستاني يدين الواقعة

وأدان رئيس الوزراء شهباز شريف الحادث وطلب من قائد شرطة البنجاب اتخاذ إجراءات ضد الضباط الذين فشلوا في حماية المشتبه به أثناء احتجازه.

إقالة رئيس مركز الشرطة والمشرف على المنطقة

من جانبه، قام عثمان أنور ، قائد شرطة البنجاب ، بإيقاف رئيس مركز الشرطة ونائب المشرف على المنطقة بسبب الإهمال في أداء واجبهم وعدم منع الهجوم على مركز الشرطة ، وكذلك قتل المشتبه به.

يشار إلى أنه في ديسمبر/كنون أول 2021 ، قامت مجموعة بإعدام مدير سريلانكي لمصنع معدات رياضية في البنجاب بعد اتهامه بالتجديف.