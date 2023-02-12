واتساب يعلن عن طرح ميزة جديد انتظرها المستخدمون لسنوات

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.وطن- تعمل شركة واتسآب على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إرسال الصور بجودتها الأصلية، مع الحفاظ على دقتها.

إرسال الصور بجودتها الأصلية

قال موقع “news18“، إن هذه الميزة الجديدة تعتبر تحديثًا رئيسيًا من شأنه تحسين تجربة المستخدم بشكل كبير عند إرسال الصور.

وبحسب تقرير من WABetaInfo، المتخصص في رصد ميزات واتساب الجديدة، يعمل واتسآب، أشهر التطبيقات الخاصة بتبادل الرسائل، أيضًا على جلب نفس الخيار إلى تطبيق سطح المكتب.

ستتيح الميزة للمستخدمين إرسال الصور بجودتها الأصلية مع الحفاظ على الدقة والوضوح. وهذا تحسن كبير مقارنة بضغط الصورة الحالي الذي يحدث عند إرسال المستخدم الصور داخل هذا التطبيق الذي يمتلك شعبية كبيرة من المستخدمين.



ولن يضطر الأشخاص بعد الآن للقلق بشأن ضعف جودة أو دقة صورهم عند إرسالها.

حيث أكدت المنصة، أن المستخدم سيظل متحكمًا في إرسال الصور حتى مع الميزة الجديدة، مشيرة إلى أنه عند إتاحتها لمختبري الإصدارات التجريبية، سيظل بإمكانهم متابعة إرسال الصور باستخدام طريقة الضغط القياسية، والتي يمكن أن تكون مفيدة للراغبين من المستخدمين في الحفاظ على مساحة التخزين.

وقالت الشركة إن الميزة قيد التطوير في الوقت الحالي، ومن المقرر طرحها للمستخدمين في تحديث مستقبلي.