الأحد, فبراير 12, 2023
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واتساب يعلن عن طرح ميزة جديد انتظرها المستخدمون لسنوات

هذه الميزة الجديدة تعتبر تحديثًا رئيسيًا من شأنه تحسين تجربة المستخدم بشكل كبير عند إرسال الصور

كتب ايمان الباجي
واتساب يعلن عن طرح ميزة جديد انتظرها المستخدمون لسنوات watanserb.com
واتساب
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.وطن- تعمل شركة واتسآب على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إرسال الصور بجودتها الأصلية، مع الحفاظ على دقتها.

إرسال الصور بجودتها الأصلية

قال موقع “news18“، إن هذه الميزة الجديدة تعتبر تحديثًا رئيسيًا من شأنه تحسين تجربة المستخدم بشكل كبير عند إرسال الصور.

وبحسب تقرير من WABetaInfo، المتخصص في رصد ميزات واتساب الجديدة، يعمل واتسآب، أشهر التطبيقات الخاصة بتبادل الرسائل، أيضًا على جلب نفس الخيار إلى تطبيق سطح المكتب.

ستتيح الميزة للمستخدمين إرسال الصور بجودتها الأصلية مع الحفاظ على الدقة والوضوح. وهذا تحسن كبير مقارنة بضغط الصورة الحالي الذي يحدث عند إرسال المستخدم الصور داخل هذا التطبيق الذي يمتلك شعبية كبيرة من المستخدمين.

تعمل شركة واتسآب على طرح هذه الميزة قريبََا

ولن يضطر الأشخاص بعد الآن للقلق بشأن ضعف جودة أو دقة صورهم عند إرسالها.

حيث أكدت المنصة، أن المستخدم سيظل متحكمًا في إرسال الصور حتى مع الميزة الجديدة، مشيرة إلى أنه عند إتاحتها لمختبري الإصدارات التجريبية، سيظل بإمكانهم متابعة إرسال الصور باستخدام طريقة الضغط القياسية، والتي يمكن أن تكون مفيدة للراغبين من المستخدمين في الحفاظ على مساحة التخزين.

وقالت الشركة إن الميزة قيد التطوير في الوقت الحالي، ومن المقرر طرحها للمستخدمين في تحديث مستقبلي.
المصدرموقع news18، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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