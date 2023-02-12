الأحد, فبراير 12, 2023
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هبوط أرضي جديد بمصر يثير الذعر تزامنا مع تحذير لعالم هولندي تنبأ بالزلزال

حدث هبوط أرضي بكورنيش مدينة السلوم في محافظة مطروح بطول 30 مترا كما سقط أحد أعمدة الإنارة ما أثار مخاوف من حدوث زلزال محتمل

كتب باسل النجار
هبوط أرضي جديد بمصر watanserb.com
هبوط أرضي جديد بمصر
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وطن- عبر العديد من المصريين عبر السوشيال ميديا عن تخوفهم من حدوث زلزال في مصر، عقب تداول خبر حدوث هبوط أرضي جديد في مدينة السلوم بمحافظة مطروح، والذي يأتي بعد هبوط مماثل قبل أيام بكورنيش الإسكندرية.

بعد الإسكندرية.. هبوط أرضي جديد في السلوم بمصر

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فوجئ المواطنون بهبوط في كورنيش السلوم بطول 30 متراً وسط المدينة، فضلاً عن سقوط أحد أعمدة الإنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية.

وهو ما أثار مخاوف لديهم من أن يكون هذا مقدمات لهزة أرضية أو زلزال من توابع زالزال تركيا وسوريا المدمر.

بعد الإسكندرية.. هبوط أرضي جديد في السلوم بمصر
بعد الإسكندرية.. هبوط أرضي جديد في السلوم بمصر
بعد الإسكندرية.. هبوط أرضي جديد في السلوم بمصر
بعد الإسكندرية.. هبوط أرضي جديد في السلوم بمصر

وما زاد القلق أكثر هو تزامن هذا الهبوط مع تحذيرات جديدة للعالم الهولندي الشهير “Frank Hoogerbeets فرانك هوجربتس“الذي تنبأ بزالزال تركيا وسوريا قبل 3 أيام من حدوثه، أطلقها على قناته بيوتيوب، الجمعة، لافتا إلى إمكانية حدوث زلزال في مصر ولبنان.

وكان حذّر “هوجربتس” (55 عاماً) والذي ينتمي لمعهد أبحاث مختص في ربط الظواهر الشمسية بالنشاط الزلزالي، من هزات ارتدادية محتملة تظهر في خريطة المنطقة التي وقع فيها زلزال سوريا وتركيا، كما تحدث عن زلزال محتمل في مصر ولبنان.

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وتوقّع “Frank Hoogerbeets” كذلك حدوث هزة قوية بكلٍّ من مصر ولبنان، لأن هذه المنطقة بحسبه عرضة للنشاط الزلزالي.

لكنه كشف في الوقت ذاته أنه لا يمكن الجزم، بالاستناد إلى النشاط الزلزالي، ما إذا كانت ستحدث هذه الهزة الأسبوع المقبل أو في الخمس أو العشر سنوات المقبلة.

البحوث الفلكية في مصر ترد على “هوغربيتس”

وبعد الضجة التي أحدثتها توقعات العالم الهولندي الشهير، خرج رئيس معهد البحوث الفلكية في مصر جاد القاضي، ليرد عليه ويؤكد أن بلاده آمنة من الزلازل المدمرة ولا يمكن أن تتعرض مدنها الساحلية لموجة “تسونامي”.

وقال “القاضي” في تصريحات لوسائل إعلام رداً على حديث فرانك هوغربيتس الذي تنبأ بحدوث الزلزال التركي- السوري قبل أيام من وقوعه، وتحدث مؤخراً عن إمكانية حدوث زلزال يشمل مصر ولبنان، إن مصر بعيدة عن أحزمة الزلازل النشطة المعروفة عالمياً.

كما قال إن النشاط الزلزالي في تركيا وسوريا بعيد تماماً عن الأراضي المصرية رغم أن بعض محافظات مصر تعرضت لتوابعه وشعر به المواطنون.

وأوضح رئيس معهد البحوث الفلكية في مصر، أن هناك بعض المناطق التي يمكن أن يحدث بها نشاط للزلازل، وهي خليج العقبة وشمال البحر الأحمر، إضافة إلى بعض المناطق اليونانية والقبرصية، وهي بعيدة عن مصر، ولكن يتم الشعور بها دون أضرار أو تبعات.

إغلاق طريق الإسكندرية ـ مطروح

هذا وأغلقت الأجهزة المعنية في مصر طريق الإسكندرية – مطروح صباح، السبت، والطريق الساحلي بمنطقة الضبعة وسيدي عبد الرحمن والعلمين، وذلك عقب سقوط أمطار غزيرة.

وتم غلق الطريق الساحلي جزئيا بمنطقة الضبعة سواني جابر وسيدي عبد الرحمن والعلمين، وترفع الأجهزة التنفيذية تجمعات مياه الأمطار في الطريق وتيسر حركة المرور.

ومن جانبه أوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية خالد قاسم، أن تعرض البلاد لتقلبات جوية ونشاط رياحي تسبب بتغيرات في الطقس ببعض المحافظات، هو ما تسبب بانهيار بطول 30 متراً في كورنيش السلوم، وسقط أحد أعمدة الإنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية.

وكانت محافظة مطروح قد شهدت على مدار 4 أيام سقوط أمطار غزيرة أغرقت الشوارع والميادين، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية بديوان عام محافظة مطروح حالة من الطوارئ والاستعداد، تحسبًا لحدوث أي تداعيات، وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية على مدار 24 ساعة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن لتلقي شكاوى المواطنين وسرعة حلها على الفور.

هبوط أرضي جديد في السلوم بمصر
هبوط أرضي جديد في السلوم بمصر

ومنذ حدوث زلزال تركيا وسوريا الذي أسقط أكثر من 30 ألف قتيل وفق آخر إحصائية، وظهور أثره بشكل بسيط في مصر ـ هزات ضعيفة محدودة لثوان لم تتسبب بأي ضرر ـ بات المصريون يخشون وقوع زلزال مماثل في مصر في أي لحظة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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