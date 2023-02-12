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مفاجأة عن سبب وفاة يوسف السالم لاعب الهلال السابق في ريعان شبابه

يوسف السالم لاعب نادي الهلال السعودي السابق تُوفي عن عمر يناهز الـ 37 عاماً بعد معاناة مع المرض

كتب فهمي الورغمي
وفاة يوسف السالم watanserb.com
وفاة يوسف السالم
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وطن- تأكد اليوم، الأحد، خبر وفاة لاعب نادي الهلال السعودي السابق “يوسف السالم” عن عمر يناهز 37 عاماً، وانتشر خبر وفاته بين نجوم كرة القدم والمشاهير في السعودية والمنطقة العربية، داعين له الله بالرحمة.

سبب وفاة يوسف السالم لاعب الهلال السعودي

تُوفي يوسف السالم بعد فترة عصيبة قضاها وهو يُصارع المرض على إثر تعرضه لوعكة صحية في طريقه لأداء التدريبات مع فريق الجبيل، مؤخرا.

بعد تدخل وإشراف مباشر من وزارة الرياضة السعودية ومعها إدارة نادي الهلال، تم نقل يوسف السالم إلى المستشفي لتلقي العلاجات اللازمة في محافظة الدمام، قبل أن تُوافيه المنية اليوم، الأحد، عن عمر يناهز الـ 37 عاماً.

ونعى نادي الهلال السعودي لاعبه السابق في تغريدة على تويتر قال فيها: “يوسف السالم، إلى جنة الخلد إن شاء الله”.

كما نعاه ناديه الحالي، فريق الجبيل، في تغريدة عبر تويتر جاء في نصها: “ببالغ الأسى و الحزن، مجلس إدارة نادي الجبيل يقدم التعازي و المواساة في وفاة لاعب الجبيل يوسف السالم . تغمده الله بواسع رحمته ، وأسكنه فسيح جناته”.

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من هو يوسف السالم؟

كان للراحل يوسف السالم ، وهو من مواليد الخُبر في 5 مايو 1985، مسيرة كروية حافلة انطلقت منذ 2004 مع نادي القادسية، ثم انتقل إلى نادي الشباب في عام 2008، ونادي الاتفاق في 2009.

ومن نادي الاتفاق، واصل السالم اللعب مع أهم الفرق السعودية حيث انضم إلى صفوف الهلال (2013 حتى 2016)، وصولا إلى الاتفاق مرة أخرى (2016 إلى 2018) وأخيرا مع نادي الجبيل منذ 2020.

واشتهر يوسف السالم في أوساط الجماهير بألقاب كثيرة مثل “العقرب” و إف 16″ بسبب سرعته الفائقة داخل الميدان.

تُوج يوسف السالم ببطولة كأس الملك مع الشباب في 2009، كما حقق نفس البطولة مع الهلال في 2015، وكأس السوبر السعودي في 2015.

سجل خلال مسيرته الرياضية 58 هدفًا وصنع 8 أهداف أخرى. كما شارك في 5 مباريات مع المنتخب السعودي سجل خلالها 3 أهداف.

السوشيال ميديا تنعي يوسف السالم

أثارت وفاة لاعب الهلال السابق يوسف السالم ردود فعل واسعة بين لاعبين ومشاهير سعوديين ومن المنطقة العربية عبروا عن حزنهم لهذا المصاب.

حيث نعى لاعب الهلال السعودي “سالم الدوسري” اللاعب السابق لناديه قائلا “اللهم أغفر لعبدك يوسف السالم وأغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك…إنا لله وانا إليه راجعون”.

ونعى الباحث السعودي في الشأن الرياضي “بدر السّعيد” الفقيد قائلا: “اللهم اغفر لعبدك يوسف السالم واجعل الجنة داره ومستقره ..اللهم امنح اهله وذويه الأجر والصبر والسلوان .. غادرنا يوسف وبقيت شخصيته الهادئة المتزنة و أدبه واخلاقه شاهداً له”.

وقال الصحفي الرياضي “أحمد العجلان” في سياق متصل: “إنا لله وانا اليه راجعون .. الله يغفر ليوسف السالم ويرحمه ويجعله في جنات النعيم “.

وفاة يوسف السالم لاعب الهلال السابق
وفاة يوسف السالم لاعب الهلال السابق

من جانبه، نعى حارس مرمى نادي القادسية ومنتخب الكويت السابق “نواف الخالدي” فقيد الرياضة السعودية في تويتر قائلا: “صادق العزاء والمواساة في وفاة اللاعب يوسف السالم رحمه اللـه…و أسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته( إنا لله وإنا إليه راجعون )”.

وفاة يوسف السالم لاعب الهلال السابق
وفاة يوسف السالم لاعب الهلال السابق

الإعلامي السعودي “تركي الدعجم” قدم هو الآخر واحب التعازي في وفاة لاعب نادي الهلال السعودي السابق يوسف السالم.

وكتب عبر حسابه الرسمي على تويتر: “ببالغ الأسى والحزن، اقدم التعازي والمواساة في وفاة لاعب الجبيل يوسف السالم، تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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