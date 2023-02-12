الأحد, فبراير 12, 2023
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الهدهد

مفاجأة سارة بشأن الطفلة الملاك “شغف” الناجية من الزلزال (شاهد)

كتب خالد الأحمد
الطفلة السورية شغف هدبة
الطفلة السورية شغف هدبة
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وطن- سحرت الطفلة السورية “شغف هدبة” قلوب الملايين واستحوذت على إعجاب مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لجمالها وبراءة ملامحها وابتسامتها التي التقطتها عدسات الكاميرا، وأشيع مع انتشار الصور أن الطفلة فقدت جميع أفراد عائلتها عقب الزلزال المدمر الذي ضرب بلدها وخلف مئات الضحايا والجرحى.

عائلة شغف بخير ويعيشون في مركز الإيواء باللاذقية

ليعلن والد الطفلة “سامر الهدبة”، الأحد، أنهم جميعا بصحة جيدة في مفاجأة سارة لكل محبي الطفلة السورية.

وقال “الهدبة” لإذاعة “شام إف إم” الموالية للنظام السوري : “شغف ونحن بصحة جيدة، ولا صحة لما نشر بأنها فقدت والديها”.

وروى والد الطفلة شغف، أن أحد الصحفيين المتواجدين في مركز الإيواء التقط صورة لشغف لشدة جمالها، ومن ثم روج على أنها فقدت عائلتها.

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وكشف أنه مع عائلته خرجوا من المنزل نتيجة تضرره بالزلزال وحدوث تشققات فيه.

وأضاف :” بداية شعرنا بالهزة الأولى ولم نعتقد أن زلزالاً سيحصل ومع الهزة الثانية هرعنا إلى الشارع مباشرة”.

عائلة شغف بخير ويعيشون في مركز الإيواء باللاذقية
عائلة شغف بخير ويعيشون في مركز الإيواء باللاذقية

الطفلة السورية شغف هدبة
الطفلة السورية شغف هدبة

قيد الطفلة الناجية

وحصلت “وطن” على صورة لشهادة قيد الطفلة الناجية شغف في سجل النفوس، وهي الطفل الثاني في عائلتها والدها “سامر هدبة” ووالدتها ميس ريا محل وتاريخ الولادة اللاذقية 20/6/2022

عائلة شغف بخير ويعيشون في مركز الإيواء باللاذقية

عائلة شغف بخير ويعيشون في مركز الإيواء باللاذقيةوكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من خطر داهم يهدد أكثر من 5 ملايين شخص بسبب الزلزال.

وأشارت المنظمة خلال مؤتمر صحفي أن عدد المتضررين 26 مليونا، 15 مليونا في تركيا و11 مليونا في سوريا.

وأكثر من 5 ملايين من هؤلاء يعتبرون من بين الأكثر عرضة للخطر، ونحو 350 ألف مسن وأكثر من 1.4 مليون طفل.

خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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