مفاجأة سارة بشأن الطفلة الملاك “شغف” الناجية من الزلزال (شاهد)

- Advertisement -

وطن- سحرت الطفلة السورية “شغف هدبة” قلوب الملايين واستحوذت على إعجاب مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لجمالها وبراءة ملامحها وابتسامتها التي التقطتها عدسات الكاميرا، وأشيع مع انتشار الصور أن الطفلة فقدت جميع أفراد عائلتها عقب الزلزال المدمر الذي ضرب بلدها وخلف مئات الضحايا والجرحى.

عائلة شغف بخير ويعيشون في مركز الإيواء باللاذقية

ليعلن والد الطفلة “سامر الهدبة”، الأحد، أنهم جميعا بصحة جيدة في مفاجأة سارة لكل محبي الطفلة السورية.

وقال “الهدبة” لإذاعة “شام إف إم” الموالية للنظام السوري : “شغف ونحن بصحة جيدة، ولا صحة لما نشر بأنها فقدت والديها”.

وروى والد الطفلة شغف، أن أحد الصحفيين المتواجدين في مركز الإيواء التقط صورة لشغف لشدة جمالها، ومن ثم روج على أنها فقدت عائلتها.

- Advertisement -

وكشف أنه مع عائلته خرجوا من المنزل نتيجة تضرره بالزلزال وحدوث تشققات فيه.

وأضاف :” بداية شعرنا بالهزة الأولى ولم نعتقد أن زلزالاً سيحصل ومع الهزة الثانية هرعنا إلى الشارع مباشرة”.

هالملاك اسمها "شغف" … طلعت من تحت الأنقاض وعائلتها بخيروسلامة ❤️ pic.twitter.com/UFkvA1vRnU — AL-kholoud hasan 🇸🇾 (@kholoudahassan) February 11, 2023

قيد الطفلة الناجية

وحصلت “وطن” على صورة لشهادة قيد الطفلة الناجية شغف في سجل النفوس، وهي الطفل الثاني في عائلتها والدها “سامر هدبة” ووالدتها ميس ريا محل وتاريخ الولادة اللاذقية 20/6/2022

عائلة شغف بخير ويعيشون في مركز الإيواء باللاذقيةوكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من خطر داهم يهدد أكثر من 5 ملايين شخص بسبب الزلزال.

وأشارت المنظمة خلال مؤتمر صحفي أن عدد المتضررين 26 مليونا، 15 مليونا في تركيا و11 مليونا في سوريا.

وأكثر من 5 ملايين من هؤلاء يعتبرون من بين الأكثر عرضة للخطر، ونحو 350 ألف مسن وأكثر من 1.4 مليون طفل.