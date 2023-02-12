الأحد, فبراير 12, 2023
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حياتنا

لماذا ينبغي أن تضع لفافة مناديل الحمام في الثلاجة؟

"من الأفضل تغيير لفة ورق التواليت وتنظيف الثلاجة كل أسبوع..."

كتب معالي بن عمر
لفافة مناديل ورق watanserb.com
لفافة مناديل ورق
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وطن-ربما يبدو لك أن عملية وضع لفة من ورق التواليت في الثلاجة أمر لا معنى له، ولكن بمجرد أن نخبرك بما هو الغرض من ذلك، سترغب في القيام بالتجربة.

وبحسب ما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية في تقريرها، إنها خدعة انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، لأنها مفيدة جدًا في القضاء على الروائح الكريهة.

لماذا يتعين عليك وضع الحقائب في حوض الاستحمام بمجرّد دخولك غرفة الفندق؟

ما تحتاجه هو، من ناحية، لفة من ورق التواليت، ومن ناحية أخرى، صودا الخبز والماء. تعتبر صودا الخبز من أكثر المنتجات استخدامًا في التنظيف المنزلي لما لها من خصائص مطهرة ومضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا. ما يجب عليك فعله هو ما يلي.

  • أولاً، قم بإعداد خليط من صودا الخبز والماء في وعاء. يمكنك أيضًا إضافة بضع قطرات من زيت شجرة الشاي أو زيت الليمون العطري.
  • ثم انقع لفة ورق التواليت في الخليط وضعها في الثلاجة. هذه الطريقة تجعل صودا الخبز تمتصّ أي رائحة كريهة تتشكل في الثلاجة.
من الأفضل تغيير لفة ورق التواليت وتنظيف الثلاجة كل أسبوع.
من الأفضل تغيير لفة ورق التواليت وتنظيف الثلاجة كل أسبوع.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستفادة من مزيج الماء وصودا الخبز لتنظيف الثلاجة بعمق. أضف بضع قطرات من الليمون إلى الخليط، واغمس الإسفنجة فيه وافركي جدران وأجزاء الثلاجة. ثم اترك المزيج لمدة خمس دقائق، ومن ثم قم بإزالته بقطعة قماش سريعة الامتصاص.

كيف تنظّف الثلاجة؟

من بين جميع الأجهزة في المنزل، تعد الثلاجة أقل الأجهزة تنظيفًا. وهو خطأ كبير، لأنه بمرور الوقت يتراكم فيه عدد كبير من البكتيريا، بسبب بقايا الطعام. لتجنب ذلك، من الضروري ليس فقط تنظيف الثلاجة، بل أيضًا تطهيرها بشكل دوري، وفق ترجمة “وطن“.

بالإضافة إلى المحلول المصنوع منزليًا والذي يعتمد على بيكربونات الصوديوم والماء، هناك علاجات أخرى تقدم نتائج رائعة، حيث يعتبر الخل الأبيض من أكثر الطرق فعالية لإزالة الشحوم وتعقيم جميع أجزاء الثلاجة والتخلص من الروائح الكريهة.

وضع ورق حمام في الثلاجة
وضع ورق حمام في الثلاجة
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يمكنك خلط في وعاء نصف كوب من الخل الأبيض وكوب من الماء، وبمجرد أن يصبح الخليط جاهزًا، ضعه في زجاجة بخاخة. افرغ الثلاجة مما تحتوي عليه وقم برش الخليط على الجدران والأسطح. ثم اتركه لمدة خمس دقائق وافرك بقطعة قماش سريعة الامتصاص.

أخيرًا، تجدر الإشارة إلى أنه من الأفضل تغيير لفة ورق التواليت وتنظيف الثلاجة كل أسبوع.

ما هو أفضل وقت لتنظيف الحمام؟ .. خبيرة تُجيب

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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