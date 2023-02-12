فوهات تشبه البراكين.. فيديو مرعب قرب نهر العاصي بسوريا بعد الزلزال المدمر

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وطن – انتشر مقطع فيديو، يوثق ظاهرة غريبة على مقربة من نهر العاصي بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا يوم الاثنين الماضي.

والفيديو تم التقاطه في إحدى الأراضي الواقعة بقرية تلول قرب سلقين شمال غرب إدلب، حيث شوهدت فوهات تشبه كثيرا فوهات البراكين.

كما وثق الفيديو، بجانب الفوهات، ظهور تراب صلصاليا ناعما على السطح.

تصدعات في سد التلول

وكانت مصادر في الدفاع المدني السوري قد أكّدت في وقت سابق، أن الزلزال المدمر تسبب في تصدعات في سد التلول على نهر العاصي بريف إدلب، وأن المياه تدفقت إلى منطقة المخيمات شمال سلقين جراء هذه التصدعات.

وحذر الدفاع المدني السوري من ارتفاع منسوب مياه نهر العاصي غربي إدلب، كما دعا السكان في جسر الشغور ودركوش توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى النهر، فإذا بقي منسوب النهر يرتفع قد يؤدي لدخول المياه للمنازل على جانبيه.

تحذيرات من ارتفاع منسوب مياه نهر العاصي غربي #إدلب، ندعو السكان في مدينة جسر الشغور ودركوش توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى النهر وإذا بقي منسوب النهر يرتفع قد يؤدي لدخول المياه للمنازل على جانبيه.#الخوذ_البيضاء #زلزال_سوريا #سوريا pic.twitter.com/yPhYvvCzvS — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 7, 2023

فيضان نهر العاصي

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في سياق متصل، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ النهر فاض نتيجة فتح السدود، خوفًا من الهزات الأرضية الارتدادية.

وأضاف أن الحادثة تسببت في نزوح أهالي المناطق القريبة من مجرى النهر، مثل حي الجمعية في جسر الشغور، وبعض المنازل في دركوش، وقرية التلول في ريف مدينة سلقين.

وأشار إلى تحطم الساتر الترابي في قرية التلول عند موقع المدلوسة على نهر العاصي، ما تسبب بنزوح الأهالي إلى القرى المجاورة.

زلزال مدمر ضرب تركيا وسوريا

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا قبل نحو أسبوع 29 ألفًا مع انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، في حين تتواصل جهود البحث عن ناجين رغم تضاؤل الآمال في العثور عليهم.

ويصنَّف زلزال تركيا، في المرتبة السابعة بين أكثر الكوارث الطبيعية فتكًا هذا القرن، متجاوزا زلزال وتسونامي اليابان عام 2011 ومقتربا من إجمالي ضحايا زلزال وقع في إيران المجاورة في 2003 وأودى بحياة 31 ألف شخص.