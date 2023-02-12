الأحد, فبراير 12, 2023
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تغيّر المناخ قضى على هذه الحضارة العريقة.. فماذا ينتظرنا اليوم؟

""التغيرات المناخية التي من المحتمل أن تحدث لنا خلال القرن القادم ستكون أكثر حدة..."

كتب معالي بن عمر
اختفاء حضارة قديمة بسبب تغير المناخ watanserb.com
اختفاء حضارة قديمة بسبب تغير المناخ
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وطن-تساعد نظرية جديدة في تفسير انقراض الحضارة الحيثية القوية التي سادت الأناضول حتى القرن الثاني عشر قبل الميلاد. وبحسب تقرير لمجلة “سامانتيريس” الفرنسية، فإن الجفاف كان عاملاً مهمًا في انقراض هذه الحضارة، بعد ما تم تحليل الأشجار القديمة.

يُذكر أن الحيثيون استقروا في تركيا الحالية، التي كانت تسمى آنذاك وسط الأناضول، وحكم الحيثيون منطقة الشرق الأدنى لمدة 500 عام، بين 1650 و 1200 قبل الميلاد. حتى أنهم في العالم القديم كانوا ينافسون مصر القديمة، وفقًا للسجلات التاريخية.

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الجفاف قضى على الحضارة الحيثية
الجفاف قضى على الحضارة الحيثية

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن العلماء لا يزالون يبحثون عن أسباب اختفائهم، تمامًا مثل اختفاء الحضارات المؤثرة الأخرى في البحر الأبيض المتوسط ​​في نفس الوقت. كما لا يمكن تفسير انهيار العصر البرونزي، بين القرنين الثالث عشر والثاني عشر، على وجه اليقين. حيث اقترح بعض الباحثين ظهور أمراض مميتة وخطيرة للغاية، التي عجّلت بتدهور المدن الكبرى، مثلماحدث في خاتوشا، قلب الإمبراطورية الحيثية. ولقد طرح باحثون فرضية أخرى يوم الأربعاء 8 فبراير؛ وهي الجفاف الكارثي، الذي كان عاملاً مؤثرًا بشكل كبير آنذاك.

ثلاث سنوات من الجفاف الشديد

أوضح الباحثون في مجلة Nature، أنهم درسوا جذوعًا قديمة من خشب العرعر، حيث اكتُشفت في مقبرة ملك قديم في وسط تركيا في الخمسينيات من القرن الماضي. ونظرًا لأن الأشجار لها عمر محدد، تمكن المتخصصون من العودة إلى تاريخ هذه الجذوع، بفضل حلقات النمو التي تتشكل في قلب الجذع.

وهكذا تمكنوا من تحديد أن هذه الأشجار عانت طيلة ثلاث سنوات متتالية من النمو الضعيف بشكل غير طبيعي، ما يشير إلى ظهور جفاف شديد وكارثي، ما أدى إلى نهاية الحضارة الحيثية. وفي الحقيقة، إن هؤلاء السكان الذين عاشوا بالفعل في بيئة قاحلة، لا يمكن أن يقاوموا عدم وجود المياه ونقص الغذاء الناتج عن ذلك، حيث تعتمد المنطقة غير الساحلية بشكل كبير على إنتاج الحبوب والماشية للعيش.

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ووفقًا لهذه الدراسة، كان الحيثيون محكوم عليهم بالموت، فقد أدى نقص الماء والغذاء بالتأكيد إلى اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية، وربما تسبب ذلك في اندلاع الأوبئة، ما عجل بانهيار الإمبراطورية. وقال ستورت مانينغ، أستاذ علم الآثار في الجامعة الأمريكية كورنيل، والمؤلف الرئيسي المشارك: “هذه الحضارة لم تستطع التعامل مع مثل هذا التغير المناخي الوحشي”.

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وأضاف: “لقد طغى الجفاف على جميع استراتيجيات هذه الحضارة مثل: التكيّف والمرونة في الأوقات الصعبة”.

انقراض الحضارة الحيثية
انقراض الحضارة الحيثية

وختمت المجلة بالقول، إن الشعوب الأخرى من غير الحثيين قد يكونوا أيضًا من ضحايا هذه الكارثة المناخية، حيث يذكرنا هذا الجزء من التاريخ القديم بمدى ضعف المجتمعات البشرية أمام تغير المناخ الجذري. وقال أستاذ علم الأحياء جاد سباركس، المؤلف المشارك للدراسة: “التغيرات المناخية التي من المحتمل أن تحدث لنا خلال القرن القادم ستكون أكثر حدة بكثير من تلك التي عانى منها الحيثيون. وهذا يثير تساؤلات حول قدرتنا على الصمود”.

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المصدرسامانتيريس-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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