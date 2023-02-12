تصدرت التريند.. صور مثيرة لرضوى الشربيني كما لم ترها من قبل (شاهد)

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وطن- خطفت الإعلامية المصرية “رضوى الشربيني” الأضواء هذه المرة ليس بتصريحاتها المستفزة للكثيرين، لكن بإطلالة جميلة وراقية أظهرت جانبا مثيرا في شخصيتها، تفاعل معه كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجعل اسمها يتصدر ترند محرك البحث جوجل.

رضوى الشربيني كما لم ترها من قبل

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، التي تُقدم برنامج “هي وبس” على فضائية “سي بي سي” سفرة المصرية، متابعيها مجموعة من الصور، قبل يومين، من داخل الأستوديو قبل البدء في تصوير حلقة جديدة من برنامجها ذائع الصيت في بلدها وعدد من الدول العربية.

View this post on Instagram A post shared by Radwa El Sherbiny (@radwaelsherbiny)

وظهرت رضوي في إطلالتها الكاجوال مرتدية بنطلون جلد أسود لامع مع سويت شيرت بأكمام جينز وقصير من الخضر وارتدت حذاءً رياضيا باللون الأسود، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات.

واعتمدت رضوى الشربيني في إطلالتها، على تسريحة شعر كيرلس بخصلات شعر مموجه كتفيها.

ووضعت مكياجا جذابا بألوان متناسقة مع لون بشرتها، الذي أبرز جمال ملامحها.

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وكتبت علي الصورة cool w kda، وأغلقت رضوى التعليقات علي الصورة في حين أن باقي الصور تتلقي رضوى التعليقات عليها.

واعتادت رضوى الشربيني على خطف الأضواء منذ سنوات، إما بسبب جمالها وحسنها وإطلالتها المثيرة أو بسبب مواقفها المثيرة للجدل.

رضوى الشربيني تخطف الأضواء

تقدم رضوى الشربيني في برنامجها نصائح في الموضة والجمال والصحة لجمهورها النسائي، وتلقى متابعة كبيرة خاصة لأسلوبها الخاص في البرنامج والذي تعرض به قصص شخصية لها وتشارك به المشاهدين.

وقد تعودت رضوى على مشاركة متابعيها لحظات من حياتها الخاصة من حديثها عن طلاقها وإجراءها عمليات تجميل، بالإضافة إلى قصة خسارتها لوزنها الزائد وتحولها إلى مذيعة ناجحة بعد فترة من الإحباط وعملها في إحدى شركات البترول، بجانب علاقتها بابنتيها.

وبين الفترة والأخرى يتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو طريفة لرضوى الشربيني، وهي تتحدث عن بعض القضايا في صلب المجتمع وحول علاقة الرجل بالمرأة.

ومن هذه المقاطع، عندما نصحت السيدات بعمل “بلوك” لأزواجهن وطلب الطلاق في حال حدوث خلافات بينهما، مما جعلها متهمة بمعاداة الرجال والمساهمة في زيادة نسبة الطلاق.

إلا ان جمهورها دافع عنها بحجة انها تناصر المرأة وتحاول مساعدتهن وحل المشاكل الزوجية، بجانب دفاعها عن نفسها بانها ترفض إهانة السيدات ولا تسعى لخراب بيوتهن.