تشكيلة ليفربول ضد إيفرتون والتوقيت في الدوري الإنجليزي

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وطن- يستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره إيفرتون، الاثنين، في منافسات الأسبوع ال23 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، على ملعب (الآنفيلد).

وستنطلق مباراة ليفربول وإيفرتون المثيرة والقوية بين كلا الفريقين، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

توقيت مباراة ليفربول وإيفرتون

كما وستكون المباراة بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة العاشرة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

رأسية من روبو ومثلها من أوريغي في ديربي الميرسيسايد ⚽️🔴 لنتذكر معًا فوز الريدز في العام الماضي 📽️#ليفربول_إيفرتون

pic.twitter.com/V5gNKMS85F — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 12, 2023

أما بتوقيت دول المغرب وتونس والجزائر دول شمال أفريقيا، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً.

معلق مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

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وسيعلق على مجريات مباراة ليفربول (الريدز) ومنافسه إيفرتون (التوفي)، على شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي رؤوف خليف.

موعدنا مع ديربي الميرسيسايد في آنفيلد يوم الإثنين 🔴#ليفربول_إيفرتون pic.twitter.com/4cWuTxuNsI — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 9, 2023

كما وستبث وقائع أحداث المباراة على قناة ( beIN Sports 1)، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 11054، وباستقطاب أفقي. ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 4/3.

تشكيلة ليفربول ضد إيفرتون

وسيلعب المدرب الألماني يورغن كلوب، المباراة القوية أمام منافسه إيفرتون، بتشكيلة أساسية متوقعة، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، كما يلي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

دفاع التشكيلة: فان ديك، جو غوميز، جويل ماتيب (أندرو روبرتسون)، ترينت أرنولد.

من الرائع أن نراهم في التدريبات من جديد 🙌pic.twitter.com/ip0KKdKSuE — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 9, 2023

خط الوسط: تياغو ألكانتارا، هارفى اليوت (نابي كيتا)، جوردان هندرسون.

مركز الهجوم: محمد صلاح، داروين نويز، كودي جاكبو (فيرمينو).

ولم يحقق فريق ليفربول سوى انتصار وحيد في آخر 5 مباريات خاضها الفريق في منافسات الدوري الإنجليزي، كما وتلقى 3 هزائم وتعادل.

ويحتل فريق ليفربول (الريدز)، في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر أرسنال برصيد 51 نقطة حتى يومنا هذا.