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رياضة

تشكيلة ليفربول ضد إيفرتون والتوقيت في الدوري الإنجليزي

منافسات الجولة ال23 من الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة ليفربول ضد إيفرتون watanserb.com
تشكيلة ليفربول ضد إيفرتون
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وطن- يستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره إيفرتون، الاثنين، في منافسات الأسبوع ال23 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، على ملعب (الآنفيلد).

وستنطلق مباراة ليفربول وإيفرتون المثيرة والقوية بين كلا الفريقين، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

توقيت مباراة ليفربول وإيفرتون

كما وستكون المباراة بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة العاشرة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

أما بتوقيت دول المغرب وتونس والجزائر دول شمال أفريقيا، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً.

معلق مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

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وسيعلق على مجريات مباراة ليفربول (الريدز) ومنافسه إيفرتون (التوفي)، على شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي رؤوف خليف.

كما وستبث وقائع أحداث المباراة على قناة ( beIN Sports 1)، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 11054، وباستقطاب أفقي. ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 4/3.

تدريبات إيفرتون
تدريبات إيفرتون

تشكيلة ليفربول ضد إيفرتون

وسيلعب المدرب الألماني يورغن كلوب، المباراة القوية أمام منافسه إيفرتون، بتشكيلة أساسية متوقعة، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، كما يلي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

دفاع التشكيلة: فان ديك، جو غوميز، جويل ماتيب (أندرو روبرتسون)، ترينت أرنولد.

خط الوسط: تياغو ألكانتارا، هارفى اليوت (نابي كيتا)، جوردان هندرسون.

مركز الهجوم: محمد صلاح، داروين نويز، كودي جاكبو (فيرمينو).

ولم يحقق فريق ليفربول سوى انتصار وحيد في آخر 5 مباريات خاضها الفريق في منافسات الدوري الإنجليزي، كما وتلقى 3 هزائم وتعادل.

ويحتل فريق ليفربول (الريدز)، في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر أرسنال برصيد 51 نقطة حتى يومنا هذا.

مدرب ليفربول يورغن كلوب وفان ديك
مدرب ليفربول يورغن كلوب وفان ديك
المصدروطن + نادي ليفربول + نادي إيفرتون
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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