الأحد, فبراير 12, 2023
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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين مع نهاية الجولة ال22

أرسنال يُحافظ على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 3 نقاط عن الوصيف السيتي

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين watanserb.com
ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين
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وطن- يعتلي فريق أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 3 نقاط فقط عن حامل اللقب الوصيف مانشستر سيتي مع ختام منافسات الجولة ال22.

كما وشهدت منافسات الجولة ال22، تعثر المتصدر أرسنال من جديد بالتعادل الإيجابي أمام برينتفورد بهدف لكليهما، وفوز مانشستر سيتي بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد على أستون فيلا.

أبرز نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

كما وحقق فريق مانشستر يونايتد الفوز النظيف على نظيره ليدز يونايتد بهدفين دون مقابل، بينما تعادل تشيلسي أمام منافسه وست هام يونايتد بهدف لكليهما.

أرسنال وبرينتفورد
أرسنال وبرينتفورد

كما وستختتم منافسات الجولة ال22، بمواجهة ليفربول أمام إيفرتون، الاثنين، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023

ونضع بين يديكم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، مع ختام الجولة ال22، كما يلي:

(1) أرسنال 51 نقطة.

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(2) مانشستر سيتي 48 نقطة.

(3) مانشستر يونايتد 46 نقطة.

(4) نيوكاسل يونايتد 41 نقطة.

(5) توتنهام 39 نقطة.

(6) برايتون 35 نقطة.

(7) فولهام 35 نقطة.

(8) برينتفورد 34 نقطة.

(9) تشيلسي 31 نقطة.

(10) ليفربول 29 نقطة.

رياض محرز لاعب مانشستر سيتي
رياض محرز لاعب مانشستر سيتي

ترتيب جدول هدافين الدوري الإنجليزي 2023

كما وجاء أبرز هدافين الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، مع ختام منافسات الجولة ال22، فيما يلي:

(1) إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 25 هدفاً.

(2) هاري كين (توتنهام) 17 هدفاً.

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

(3) إيفان توني ( برينتفورد) 14 هدفاً.

(4) ماركوس راشفورد ( مانشستر يونايتد) 12 هدفاً.

(5) ألكساندر ميتروفيتش (فولهام) 11 هدفاً.

مباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد
مباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد

وستنطلق منافسات الجولة ال24 من منافسات الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، بمواجهة أرسنال وأستون فيلا، السبت، كما وستنتهى منافسات الجولة بمواجهة توتنهام ووست هام يونايتد، الأحد القادم.

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
المصدروطن + الدوري الإنجليزي تويتر + مانشستر سيتي + أرسنال + مانشستر يونايتد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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