ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين مع نهاية الجولة ال22

- Advertisement -

وطن- يعتلي فريق أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 3 نقاط فقط عن حامل اللقب الوصيف مانشستر سيتي مع ختام منافسات الجولة ال22.

كما وشهدت منافسات الجولة ال22، تعثر المتصدر أرسنال من جديد بالتعادل الإيجابي أمام برينتفورد بهدف لكليهما، وفوز مانشستر سيتي بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد على أستون فيلا.

كما وحقق فريق مانشستر يونايتد الفوز النظيف على نظيره ليدز يونايتد بهدفين دون مقابل، بينما تعادل تشيلسي أمام منافسه وست هام يونايتد بهدف لكليهما.

كما وستختتم منافسات الجولة ال22، بمواجهة ليفربول أمام إيفرتون، الاثنين، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونضع بين يديكم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، مع ختام الجولة ال22، كما يلي:

(1) أرسنال 51 نقطة.

(2) مانشستر سيتي 48 نقطة.

(3) مانشستر يونايتد 46 نقطة.

(4) نيوكاسل يونايتد 41 نقطة.

(5) توتنهام 39 نقطة.

All eyes on Wednesday's top of the table clash 👀 pic.twitter.com/ooqV7LZJQ5

— Premier League (@premierleague) February 12, 2023