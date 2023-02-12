ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين مع نهاية الجولة ال22

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وطن- يعتلي فريق أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 3 نقاط فقط عن حامل اللقب الوصيف مانشستر سيتي مع ختام منافسات الجولة ال22.

كما وشهدت منافسات الجولة ال22، تعثر المتصدر أرسنال من جديد بالتعادل الإيجابي أمام برينتفورد بهدف لكليهما، وفوز مانشستر سيتي بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد على أستون فيلا.

أبرز نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

كما وحقق فريق مانشستر يونايتد الفوز النظيف على نظيره ليدز يونايتد بهدفين دون مقابل، بينما تعادل تشيلسي أمام منافسه وست هام يونايتد بهدف لكليهما.

كما وستختتم منافسات الجولة ال22، بمواجهة ليفربول أمام إيفرتون، الاثنين، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023

ونضع بين يديكم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، مع ختام الجولة ال22، كما يلي:

(1) أرسنال 51 نقطة.

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(2) مانشستر سيتي 48 نقطة.

(3) مانشستر يونايتد 46 نقطة.

(4) نيوكاسل يونايتد 41 نقطة.

(5) توتنهام 39 نقطة.

All eyes on Wednesday's top of the table clash 👀 pic.twitter.com/ooqV7LZJQ5 — Premier League (@premierleague) February 12, 2023

(6) برايتون 35 نقطة.

(7) فولهام 35 نقطة.

(8) برينتفورد 34 نقطة.

(9) تشيلسي 31 نقطة.

(10) ليفربول 29 نقطة.

ترتيب جدول هدافين الدوري الإنجليزي 2023

كما وجاء أبرز هدافين الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، مع ختام منافسات الجولة ال22، فيما يلي:

(1) إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 25 هدفاً.

(2) هاري كين (توتنهام) 17 هدفاً.

(3) إيفان توني ( برينتفورد) 14 هدفاً.

(4) ماركوس راشفورد ( مانشستر يونايتد) 12 هدفاً.

(5) ألكساندر ميتروفيتش (فولهام) 11 هدفاً.

وستنطلق منافسات الجولة ال24 من منافسات الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، بمواجهة أرسنال وأستون فيلا، السبت، كما وستنتهى منافسات الجولة بمواجهة توتنهام ووست هام يونايتد، الأحد القادم.