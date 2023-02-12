بينهم والديه وزوجته وأبنائه.. 13 فردا من عائلة فادي الحلبي قتلهم الزلزال (شاهد)

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وطن- نعى الإعلامي فادي الحلبي، وفاة عائلته المؤلّفة من 13 شخصاً الذين قضَوا جميعهم تحت أنقاض منزلهم في أنطاكيا بتركيا، جراء زلزال يوم الاثنين الماضي المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

ونشر فادي الحلبي على حسابه في “فيسبوك” تدوينة مؤثرة أعلن فيها وفاة 13 فردا من عائلته وقال:” راحت عيلتي يارب ماتت عيلتي ماتوا سندي وقوتي 13 قمر راحو عالجنة.”

ونشر فادي تحت التدوينة صورة له مع زوجته وأطفاله الأربعة وصور أخرى لعدد من أفراد عائلته الراحلين.

توفيت العائلة في وقت واحد بعد انهيار مبنى من سبعة طوابق بهم

وفقد فادي الحلبي في لحظة واحدة كل أفراد أسرته، بعد أن انهار بهم المبنى المؤلف من سبعة طوابق وسط أنطاكيا.

وهم والده الذي قضى تحت الأنقاض بعد 61 ساعة، ووالدته وزوجته وأولاده الأربعة وشقيقه وزوجته وابنه.

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وفي منشور لاحق على حسابه في “فيسبوك” كتب الحلبي بنبرة أسى: “مازال أبي ينتظر دوره للحصول على بيت جديد داخل مقبرة”.

وأضاف :”بيت أبي الجديد عنوانه 3725 المقبرة انشئت قبل ثلاثة أيام”.

ومنع الحلبي الذي يعيش في الشمال السوري من دخول تركيا ليكون مع أهله قبل وفاتهم جراء الزلزال.

وعلق في منشور أثناء وجودهم تحت الأنقاض :”تحت السقف الرابع أهلي وحبايبي أمي وأبي وأخي يمان وأخي يامن وزوجة أخي وأولاد أخي أحمد وجاد وتيم.”

وتابع :”وتحت السقف الثالث ابن عمتي وعائلته المكونة من خمسة اشخاص”.

وكشف أنه ترجى الجميع مساعدته ليدخل إلى تركيا ويكون مع أهله ولكن الجميع زعم أن الموضوع مستحيل وسد الباب بوجهه -كما قال-.

500 قنبلة ذرية

وتجاوزت حصيلة الوفيات في زلزال تركيا وسوريا 30 ألفا، إضافة إلى نحو أكثر من 88 ألف جريح.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن الطاقة المنبعثة من هذا الزلزال -الذي بلغت قوته 7.7 درجات- تعادل 500 قنبلة ذرية فيما تم إنقاذ مئات الأشخاص بعد بقائهم لساعات طويلة تحت الأنقاض ومنهم أطفال رضع.

وكان مركز إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” أعلن عن إخلاء 147 ألفًا و934 شخصًا من المناطق المنكوبة.

وأوضح نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي أن 32 ألفاً و71 عنصر بحثٍ وإنقاذ يعملون في المناطق المتضررة من الزلزال.

وأضاف أن أعمال الدفن والتحقّق من هويات الوفيات مستمرة، وأن كافة مؤسسات الدولة تقوم بواجباتها على أكمل وجه.