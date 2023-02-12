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بينهم والديه وزوجته وأبنائه.. 13 فردا من عائلة فادي الحلبي قتلهم الزلزال (شاهد)

الإعلامي السوري فادي الحلبي فقد 13 شخصاً من عائلته تحت أنقاض منزلهم في أنطاكيا ونعاهم بقوله:" "راحت عيلتي.. ماتوا سندي وقوّتي"

كتب خالد الأحمد
عائلة فادي الحلبي قتلهم الزلزال watanserb.com
عائلة فادي الحلبي قتلهم الزلزال
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وطن- نعى الإعلامي فادي الحلبي، وفاة عائلته المؤلّفة من 13 شخصاً الذين قضَوا جميعهم تحت أنقاض منزلهم في أنطاكيا بتركيا، جراء زلزال يوم الاثنين الماضي المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

ونشر فادي الحلبي على حسابه في “فيسبوك” تدوينة مؤثرة أعلن فيها وفاة 13 فردا من عائلته وقال:” راحت عيلتي يارب ماتت عيلتي ماتوا سندي وقوتي 13 قمر راحو عالجنة.”

ونشر فادي تحت التدوينة صورة له مع زوجته وأطفاله الأربعة وصور أخرى لعدد من أفراد عائلته الراحلين.

عائلة فادي الحلبي قتلهم الزلزال
عائلة فادي الحلبي قتلهم الزلزال
عائلة فادي الحلبي قتلهم الزلزال
عائلة فادي الحلبي قتلهم الزلزال

توفيت العائلة في وقت واحد بعد انهيار مبنى من سبعة طوابق بهم

وفقد فادي الحلبي في لحظة واحدة كل أفراد أسرته، بعد أن انهار بهم المبنى المؤلف من سبعة طوابق وسط أنطاكيا.

وهم والده الذي قضى تحت الأنقاض بعد 61 ساعة، ووالدته وزوجته وأولاده الأربعة وشقيقه وزوجته وابنه.

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وفي منشور لاحق على حسابه في “فيسبوك” كتب الحلبي بنبرة أسى: “مازال أبي ينتظر دوره للحصول على بيت جديد داخل مقبرة”.

وأضاف :”بيت أبي الجديد عنوانه 3725 المقبرة انشئت قبل ثلاثة أيام”.

ومنع الحلبي الذي يعيش في الشمال السوري من دخول تركيا ليكون مع أهله قبل وفاتهم جراء الزلزال.

وعلق في منشور أثناء وجودهم تحت الأنقاض :”تحت السقف الرابع أهلي وحبايبي أمي وأبي وأخي يمان وأخي يامن وزوجة أخي وأولاد أخي أحمد وجاد وتيم.”

وتابع :”وتحت السقف الثالث ابن عمتي وعائلته المكونة من خمسة اشخاص”.

وكشف أنه ترجى الجميع مساعدته ليدخل إلى تركيا ويكون مع أهله ولكن الجميع زعم أن الموضوع مستحيل وسد الباب بوجهه -كما قال-.

500 قنبلة ذرية

وتجاوزت حصيلة الوفيات في زلزال تركيا وسوريا 30 ألفا، إضافة إلى نحو أكثر من 88 ألف جريح.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن الطاقة المنبعثة من هذا الزلزال -الذي بلغت قوته 7.7 درجات- تعادل 500 قنبلة ذرية فيما تم إنقاذ مئات الأشخاص بعد بقائهم لساعات طويلة تحت الأنقاض ومنهم أطفال رضع.

وكان مركز إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” أعلن عن إخلاء 147 ألفًا و934 شخصًا من المناطق المنكوبة.

وأوضح نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي أن 32 ألفاً و71 عنصر بحثٍ وإنقاذ يعملون في المناطق المتضررة من الزلزال.

وأضاف أن أعمال الدفن والتحقّق من هويات الوفيات مستمرة، وأن كافة مؤسسات الدولة تقوم بواجباتها على أكمل وجه.

المصدرفيسبوك، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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