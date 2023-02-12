بعد أم فهد.. مقاطع العراقية عسل حسام الإباحية تتسبب بكارثة لها (شاهد)

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وطن- أصدرت محكمة جنح الكرخ بالعراق، الأحد، حكمها بالسجن عامين بحق صانعة المحتوى والمؤثرة الشابة “عسل حسام” بتهمة نشر “المحتوى الهابط”، في خطوة أثارت تفاعلا واسعا معها في بلد الرافدين.

الحبس سنتين للمشهورة العراقية عسل حسام

وأفادت وسائل إعلام محلية، نقلاً عن مصادر قضائية عراقية، أن محكمة جنح الكرخ قد أصدرت حكماً بالسجن سنتين ضد المؤثرة المشهورة على مواقع التواصل عسل حسام، في خطوة أكدت السلطات المعنية أنه ستشمل “مؤثرين” آخرين من مختلِف المحافظات.

وكانت السلطات الأمنية العراقية قد ألقت القبض على الموديل المثيرة للجدل وعارضة الأزياء “عسل حسام”، مطلع الشهر الجاري، بتهمة نشر المحتوى السيئ والخادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

القضاء يحكم على البلوكر عسل حسام بالحبس لمدة سنتين بجريمة "المحتوى السيء" pic.twitter.com/cSuW9Dr0h3 — ِِAmmar Alhadithy | عمار الحديثي (@Ammar_alhadithy) February 12, 2023

ويأتي الحكم على عسل حسام، بعد إعلان وزارة الداخلية العراقية تشكيل هيئة لمتابعة المحتوى المنشور في شبكات التواصل، تحت مسمى خدمة “بلّغ”، وهي منصة إلكترونية خاصة بالإبلاغ عن المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل.

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وتتضمن القائمة: إساءة للذوق العام، وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء، وتزعزع الاستقرار المجتمعي.

من هي المؤثرة عسل حسام؟

عسل حسام، هي صانعة محتوى ومؤثرة عبر “تيك توك” و”سناب” و”إنستغرام”، وهي من مواليد بغداد عام 1995، ما زالت تواصل دراستها كطالبة بكلية الفراهيدي.

وعلى غرار عسل حسام، ألقت السلطات العراقية القبض أيضاً على كلٍّ من حسن صجمة، سيد علي، وكذلك “سعلوسة”، وأم فهد.

ورغم المسار القانوني الذي اتبعته السلطات العراقية في اعتقال ومحاكمة عسل حسام وغيرها من المؤثرين المتهمين/أن بنشر “المحتوى الهابط”، إلا أن الحكم بسنتين سجنا ضدها، أثار ردود فعل واسعة.

جدل حول الحكم الصادر في حق عسل حسام

وأثار الحكم الصادر بحق عسل حسام جدلا بين العراقيين بمواقع التوةاصل، وعلق الناشط “حسين الخزعلي” عبر تويتر قائلا: “القضاء يحكم بالحبس لمدة سنتين على (عسل حسام ).”

وتابع مشيدا بقرار القضاء العراقي: “شكرآ لله…شكرآ حكومة الإطار…شكرآ حكومة السوداني…شكرآ وزير الداخلية..شكرآ للقضاء العراقي..معاً للقضاء على أصحاب المحتوى الهابط جنود الشيطان وجنود اليهود والماسونية من حيث يعلمون او لا يعلمون فهم جند مجنده عند قوى الظلام”.

القضاء يحكم بالحبس لمدة سنتين على (عسل حسام )

شكرآ لله

شكرآ حكومة الإطار

شكرآ حكومة السوداني

شكرآ وزير الداخلية

شكرآ للقضاء العراقي

معاً للقضاء على أصحاب المحتوى الهابط جنود الشيطان وجنود اليهود والماسونية من حيث يعلمون او لا يعلمون فهم جند مجنده عند قوى الظلام pic.twitter.com/CxoMNiahhj — الخزعلي (@hussenn31331) February 12, 2023

فيما اعتبر “حسنين المهندس” أن القرار الصادر في حق عسل حسام ليس باتا، مشيرا أنه سيتم إطلاق سراحها عما قريب” على حد تعبيره.

وقال عبر حسابه على تويتر “هاي المدة مجرد تخويف لا اكثر في الأيام القادمة سوف يتم اخراجها بطريقة ما بكفالة او طريقة اخرى”.

هاي المدة مجرد تخويف لا اكثر في الأيام القادمة سوف يتم اخراجها بطريقة ما

بكفالة او طريقة اخرى — حسنين المهندس 🇮🇶 (@HO000HH) February 12, 2023

أما “نغم” فرفضت الحكم الصادر في حق عسل حسام وقالت في سياق تفاعلها مع الخبر: “المفروض من الأول يضعون غرامة مالية قاسية وتكتفي بالتعهد من صاحب المحتوى الهابط بدل هذا التصرف التعسفي الذي في نهاية المطاف سيستخدم لكل من يعارض أي سلوك سياسي وينسب لمحتوى الهابط”.

وتابعت: “متى ستعي الحكومة ان العراقيين ابنائها وليس اعدائها وان تغادر نظرية الثأر من الجميع بس السوته هي تستاهل”.

المفروض من الأول يضعون غرامة مالية قاسية وتكتفي بالتعهد من صاحب المحتوى الهابط بدل هذا التصرف التعسفي الذي في نهاية المطاف سيستخدم لكل من يعارض أي سلوك سياسي وينسب لمحتوى الهابط

متى ستعي الحكومة ان العراقيين ابنائها وليس اعدائها وان تغادر نظرية الثأر من الجميع بس السوته هي تستاهل — Nagham نــغـــم 🇮🇶 (@ng94_) February 12, 2023

وفي سياق متصل أيضاً، اعتبر “توم يونان” أن العقوبة الصادرة في حق المؤثرة الشابة “ظالم”.

وقال: “سنتين حبس عقوبة ظالمة لكن في هذه الوقت الاغبر العقوبة ضرورية لردع من ضهور حالات مشابهة”.

وأضاف: “من منطلق المثل البدوي الي يرهم في في مجتمعنا البدوي العراقي “اذا ضربت ف اوجع” الفلوس عد هيج نمادج مو مشكلة، العقوبة المالية والتعهد لا يأتي بنتائج ملموسة. طبعا هذه رايي البسيط”.

سنتين حبس عقوبة ظالمة لكن في هذه الوقت الاغبر العقوبة ضرورية لردع من ضهور حالات مشابهة. من منطلق المثل البدوي الي يرهم في في مجتمعنا البدوي العراقي "اذا ضربت ف اوجع" الفلوس عد هيج نمادج مو مشكلة، العقوبة المالية والتعهد لا يأتي بنتائج ملموسة. طبعا هذه رايي البسيط 🤷🏻‍♂️ — Tom Yonan (@tom_yonan) February 12, 2023

إلى ذلك وعلى غرار العراق، انخرطت دول عربية منذ فترة في مكافحة ما أسموه بـ “المحتوى المخل بالآداب عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وذلك في خطوة تهدف خلالها بعض الحكومات لمجاراة النسق المتسارع للسوشيال ميديا وما يترتب عنها من تداعيات أخلاقية واجتماعية غير مسبوقة.