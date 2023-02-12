الأحد, فبراير 12, 2023
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بعد أم فهد.. مقاطع العراقية عسل حسام الإباحية تتسبب بكارثة لها (شاهد)

عسل حسام مؤثرة ومشهورة عراقية عُرفت بمشاكرتها مقاطع فيديو وصور مثيرة وخارجة أقرب للإباحية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي

كتب فهمي الورغمي
العراقية عسل حسام watanserb.com
العراقية عسل حسام
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وطن- أصدرت محكمة جنح الكرخ بالعراق، الأحد، حكمها بالسجن عامين بحق صانعة المحتوى والمؤثرة الشابة “عسل حسام” بتهمة نشر “المحتوى الهابط”، في خطوة أثارت تفاعلا واسعا معها في بلد الرافدين.

الحبس سنتين للمشهورة العراقية عسل حسام

وأفادت وسائل إعلام محلية، نقلاً عن مصادر قضائية عراقية، أن محكمة جنح الكرخ قد أصدرت حكماً بالسجن سنتين ضد المؤثرة المشهورة على مواقع التواصل عسل حسام، في خطوة أكدت السلطات المعنية أنه ستشمل “مؤثرين” آخرين من مختلِف المحافظات.

وكانت السلطات الأمنية العراقية قد ألقت القبض على الموديل المثيرة للجدل وعارضة الأزياء “عسل حسام”، مطلع الشهر الجاري، بتهمة نشر المحتوى السيئ والخادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

القضاء يحكم على البلوكر عسل حسام بالحبس لمدة سنتين
القضاء يحكم على البلوكر عسل حسام بالحبس لمدة سنتين

ويأتي الحكم على عسل حسام، بعد إعلان وزارة الداخلية العراقية تشكيل هيئة لمتابعة المحتوى المنشور في شبكات التواصل، تحت مسمى خدمة “بلّغ”، وهي منصة إلكترونية خاصة بالإبلاغ عن المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل.

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وتتضمن القائمة: إساءة للذوق العام، وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء، وتزعزع الاستقرار المجتمعي.

من هي المؤثرة عسل حسام؟

عسل حسام، هي صانعة محتوى ومؤثرة عبر “تيك توك” و”سناب” و”إنستغرام”، وهي من مواليد بغداد عام 1995، ما زالت تواصل دراستها كطالبة بكلية الفراهيدي.

وعلى غرار عسل حسام، ألقت السلطات العراقية القبض أيضاً على كلٍّ من حسن صجمة، سيد علي، وكذلك “سعلوسة”، وأم فهد.

ورغم المسار القانوني الذي اتبعته السلطات العراقية في اعتقال ومحاكمة عسل حسام وغيرها من المؤثرين المتهمين/أن بنشر “المحتوى الهابط”، إلا أن الحكم بسنتين سجنا ضدها، أثار ردود فعل واسعة.

جدل حول الحكم الصادر في حق عسل حسام

وأثار الحكم الصادر بحق عسل حسام جدلا بين العراقيين بمواقع التوةاصل، وعلق الناشط “حسين الخزعلي” عبر تويتر قائلا: “القضاء يحكم بالحبس لمدة سنتين على (عسل حسام ).”

وتابع مشيدا بقرار القضاء العراقي: “شكرآ لله…شكرآ حكومة الإطار…شكرآ حكومة السوداني…شكرآ وزير الداخلية..شكرآ للقضاء العراقي..معاً للقضاء على أصحاب المحتوى الهابط جنود الشيطان وجنود اليهود والماسونية من حيث يعلمون او لا يعلمون فهم جند مجنده عند قوى الظلام”.

القضاء يحكم بالحبس لمدة سنتين على عسل حسام
القضاء يحكم بالحبس لمدة سنتين على عسل حسام

فيما اعتبر “حسنين المهندس” أن القرار الصادر في حق عسل حسام ليس باتا، مشيرا أنه سيتم إطلاق سراحها عما قريب” على حد تعبيره.

وقال عبر حسابه على تويتر “هاي المدة مجرد تخويف لا اكثر في الأيام القادمة سوف يتم اخراجها بطريقة ما بكفالة او طريقة اخرى”.

أما “نغم” فرفضت الحكم الصادر في حق عسل حسام وقالت في سياق تفاعلها مع الخبر: “المفروض من الأول يضعون غرامة مالية قاسية وتكتفي بالتعهد من صاحب المحتوى الهابط بدل هذا التصرف التعسفي الذي في نهاية المطاف سيستخدم لكل من يعارض أي سلوك سياسي وينسب لمحتوى الهابط”.

وتابعت: “متى ستعي الحكومة ان العراقيين ابنائها وليس اعدائها وان تغادر نظرية الثأر من الجميع بس السوته هي تستاهل”.

وفي سياق متصل أيضاً، اعتبر “توم يونان” أن العقوبة الصادرة في حق المؤثرة الشابة “ظالم”.

وقال: “سنتين حبس عقوبة ظالمة لكن في هذه الوقت الاغبر العقوبة ضرورية لردع من ضهور حالات مشابهة”.

وأضاف: “من منطلق المثل البدوي الي يرهم في في مجتمعنا البدوي العراقي “اذا ضربت ف اوجع” الفلوس عد هيج نمادج مو مشكلة، العقوبة المالية والتعهد لا يأتي بنتائج ملموسة. طبعا هذه رايي البسيط”.

إلى ذلك وعلى غرار العراق، انخرطت دول عربية منذ فترة في مكافحة ما أسموه بـ “المحتوى المخل بالآداب عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وذلك في خطوة تهدف خلالها بعض الحكومات لمجاراة النسق المتسارع للسوشيال ميديا وما يترتب عنها من تداعيات أخلاقية واجتماعية غير مسبوقة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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