الأحد, فبراير 12, 2023
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البلاستيك الشفاف..7 استخدامات غير متوقعة لم تسمع بها من قبل

يمكن استخدام البلاستيك الشفاف لتنظيف المرحاض من الانسداد

كتب ايمان الباجي
البلاستيك الشفاف..7 استخدامات غير متوقعة لم تسمع بها من قبل watanserb.com
البلاستيك الشفاف
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وطنالبلاستيك الشفاف هو من بين المنتجات التي تحتاجها كل سيدة في المطبخ، فهو موجود دائمًا عندما نحتاج إلى تغليف بقايا الطعام أو الاحتفاظ بالمكونات طازجة لفترة أطول في الثلاجة.

وفي هذا السياق، يقول موقع “yahoo“، إن هناك استخدامات عديدة ومختلفة لورق البلاستيك الشفاف والتي سنذكرها كالآتي:

حقيبة السفر

لمنع أدوات النظافة الخاصة بك من التسرب في حقيبتك عند السفر. قم بفك الأغطية الموجودة على غسول الوجه أو الشامبو أو أي شيء آخر، ثم ضع بعضًا من غلاف التغليف فوق فتحة الغطاء، ثم بعد ذلك قم بوضع الغطاء مرة أخرى لمنع تسرب أي زجاجة داخل الحقيبة.

الثلاجة

يمكن وضع مفارش بسيطة من البلاستيك الشفاف على أرفف الثلاجة، لحمايتها من بقع الطعام والانسكابات الصلبة.

يمكن وضع البلاستيك الشفاف على أرفف الثلاجة، لحمايتها من بقع الطعام

الشاطئ

قبل التوجه إلى الشاطئ، قم بلف هاتفك في غلاف بلاستيكي لمنع الرمال من الوصول إلى منفذ الشحن، أو إلى الثقوب الصغيرة الأخرى الموجودة على الهاتف.

الفواكه

يمكنك استعمال البلاستيك الشفاف لحفظ بقايا الطعام. لكن ما لا يعرفه كثير من الناس أنه يمكن استخدامه كذلك للأطعمة الطازجة.

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على سبيل المثال، يمكن استخدام البلاستيك الشفاف على الموز لإبطاء عملية نضجه. كل ما عليك القيام به هو لف سيقان الموز بقطعة صغيرة من البلاستيك الشفاف.

يمكن استخدام البلاستيك الشفاف على الموز لإبطاء عملية نضجه

الأثاث

في المرة القادمة التي تقوم فيها ببعض أعمال التجديد في المنزل، قم بتغطية أجهزتك وأثاثك بغطاء بلاستيكي شفاف لتجنب تلطخها بالطلاء، بدلاََ من استخدام الشريط وستمنع بالتالي وقوع كارثة كبرى.

ذباب الفاكهة

وفقًا لمجلة ريدرز دايجست، يمكنك اصطياد ذباب الفاكهة عن طريق وضع بعض الفاكهة في كوب، وتغطيتها بغلاف بلاستيكي، ثم قم بإحداث ثقب صغير في الغلاف.

ينجذب الذباب لجميع الروائح، وبهذه الطريقة ستتمكن من اصطياده.

Photo: Anne Webber (Shutterstock)

المرحاض

لتنظيف المرحاض من الانسداد، كل ما عليك القيام به هو تغطية كرسي المرحاض المسدود بورق البلاستيك الشفاف ثم قم بسحب السيفون. بعد ذلك سترى ورق البلاستيك ينتفخ، اضغط عليه بإحكام، وسيؤدي ذلك إلى إزالة الأوساخ التي تسد المرحاض.

ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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