الأحد, فبراير 12, 2023
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الأسئلة الصعبة خلال المقابلات..كيف تتعامل معها بنجاح؟

خلال المقابلة، سيأتي وقت ويطرح عليك مدير التوظيف بعض الأسئلة الصعبة

كتب ايمان الباجي
الأسئلة الصعبة خلال المقابلات..كيف تتعامل معها بنجاح؟ watanserb.com
مقابلات العمل
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وطن– تعد المقابلة الشخصية الخطوة الأولى للقبول في أي عمل حيث يجب على الموظف المتقدم إثبات جدارته بشغل هذه الوظيفة.

وللنجاح في المقابلة، يجب على الموظف أن يكون على طبيعته وأن يكون قد جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والأخبار المتعلقة بالشركة.

لكن ماذا عن الأسئلة الصعبة والمعقدة التي يُمكن أن يطرحها المسؤول عن التوظيف في المقابلة؟

في هذا التقرير الذي نشرته مجلة “فوربس” الأمريكية، سنتعرف معا عن أفضل الطرق للإجابة عن الأسئلة الصعبة التي تُطرح عادة في مقابلات التوظيف.

“أخبرني عن نفسك

أحد الأسئلة الأولى التي ستطرح عليك هو “هل يمكنك أن تخبرني عن نفسك؟”.
للنجاح في المقابلة، يجب على الموظف أن يكون على طبيعته
هذا سؤال سهل للغاية. إذا قم بتحضير إجابتك مسبقََا، يمكنك الإجابة عنه ببساطة. في الأساس، من خلال هذا السؤال، يحاول القائم بإجراء المقابلة معرفة حياتك المهنية أكثر.
يخطئ معظم الناس في الإجابة عن هذا السؤال، ودائما ما يتحدثون عن أمور متعلقة بحياتهم الشخصية، بدلاََ عن حياتهم المهنية. الحل هو استخدام السؤال كفرصة لإظهار مدى ثقتك بنفسك، وحول سبب كونك أفضل شخص مناسب للوظيفة.
قبل أن تجيب عن السؤال، يمكنك القول:”شكرًا لك على دعوتي لإجراء مقابلة لهذا المنصب. لقد قرأت الوصف الوظيفي، وبحثت عن شركتك”. علاوة على ذلك، أجب عن السؤال من خلال ذكر وظيفتك، وخبراتك المهنية السابقة. بعد ذلك، قم بمناقشة خططك المستقبلية من خلال التحدث عن ما تريد القيام به بعد ذلك من خلال ذكر مهاراتك.

كيف تجيب عن الأسئلة الصعبة؟

خلال المقابلة، سيأتي وقت ويُطرح عليك المحاور أسئلة صعبة.

إذا حدث هذا وبدأت تشعر بالخوف الشديد والقلق، خذ نفسًا عميقًا وقل بهدوء “هذا سؤال جيد. لست على دراية بالموضوع. لكن، يسعدني أنك سألت، لأن هذا هو أحد الأسباب التي تجعلني أرغب في العمل بهذه الشركة.”

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يمكن أن تضيف:” على الرغم من أنه لدّي منصب جيد في الشركة التي أشتغل فيها حاليََا، إلا أنني أحترم شركتك كثيرًا وأريد التعلم والنمو والتقدم في مسيرتي المهنية.”

دائما ما يطرح المحاور أسئلة صعبة لتقييم الموظف ولفهمه أكثر

يمكنك بعد ذلك أن تسأل المحاور:”من بين جميع السير الذاتية التي تلقيتها، لماذا اخترتني لإجراء مقابلة؟”. سيحث هذا السؤال القائم بإجراء المقابلة على ذكر سبب شعوره بأنك المناسب للوظيفة.

من خلال التحدث عن مهاراتك وخبراتك ومواهبك المناسبة، يعزز القائم بإجراء المقابلة سبب كونك لائقًا بشكل جيد للوظيفة.

“هل لديك أسئلة تريد طرحها عليّ؟”

في نهاية المقابلة، يسأل المحاور دائمًا “هل لديك أي أسئلة؟”. نظرًا لأن هذا يحدث طوال الوقت تقريبًا، فإن الباحثين عن عمل يهتمون بالأسئلة التي يجب طرحها.

في بعض الأحيان ينشغلون بالتفكير في الأسئلة التي يجب طرحها بحيث لا يمكنهم التركيز على المحادثة.

الحل هنا هو إجراء محادثة حقيقية. اطرح أسئلتك على القائم بإجراء المقابلة. ومن خلال القيام بذلك، سيبدأ القائم في معرفة شخصيتك أكثر. وستشعر بالتالي براحة أكبر وستتدفق إجاباتك بشكل أكثر سلاسة.

أثناء حديثك مع القائم بإجراء المقابلة، إذا لم تكن متأكدًا من شيء ما أو كنت بحاجة إلى توضيح، فاطلب منه إلقاء الضوء عليه. لا تتردد في طرح الأسئلة عندما يكون ذلك مناسبًا خلال المناقشة.

مقابلة العمل
بنهاية المقابلة، يمكنك أن تقول:”شكرًا لك على وقتك. لقد استمتعت كثيراََ بمحادثتنا. أنا متحمس جدًا لهذه الفرصة، وأشعر أن مهاراتي وخبراتي تتوافق مع متطلبات الوظيفة.”
المصدرمجلة فوربس، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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