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آخر ظهور لدينا صبحي.. سر وفاتها الغامضة ولماذا حذفت أسرتها كل صورها ومقاطعها؟ (شاهد)

دينا صبحي بلوجر مصرية شهيرة فجعت وفاتها المفاجئة والغامضة المصريين.. صانعة محتوى خاص بالموضة والأزياء واعتادت على الظهور وهي تعرض أزياء محتشمة

كتب خالد الأحمد
البلوجر دينا صبحي watanserb.com
البلوجر دينا صبحي
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وطن- أصيب مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي بحالة من الصدمة والذهول الممزوجة بالحزن بعد انتشار خبر وفاة البلوجر المصرية “دينا صبحي” عن عمر ناهز 27 عاماً ، وهي صانعة محتوى خاص بالموضة والأزياء واعتادت على الظهور في فيديوهات وهي تعرض أزياء محتشمة.

حسابها الموسوم بـ “دولاب دينا” أكد خبر الوفاة

وأكد الحساب الرسمي الذي يحمل اسم البلوجر دينا صبحي على إنستجرام، والمعروف “بـدولاب دينا” خبر الوفاة، وطالب متابعيها ومحبيها الدعاء لها بالرحمة والمغفرة دون ذكر تفاصيل عن سبب أو ظروف الوفاة المفاجئة.

ونشر الحساب نعي جاء فيه: “إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله دينا صبحي صاحبة الحساب فضلاً وليس أمراً أدعوا لها بالرحمة”.

البلوجر الراحلة دينا صبحي
البلوجر الراحلة دينا صبحي

وبعد كتابة المنشور أكدت حسابات العديد من أصدقائها وأقاربها خبر الوفاة، كما اتخذت أسرة دينا صبحي البلوجر خطوة أخرى، حيث أقدمت على حذف جميع المقاطع المصورة التي أنشئتها ابنتهم عبر تطبيق انستجرام والتي تظهر فيها.

وتبع ذلك عدد من الاستوريهات على صفحة انستجرام الخاصة بها، التي توضح أن الحساب لم يتم سرقته، حيث إن حذف المحتوى أثار الشك لدى متابعيها بأن الصفحة قد سُرقت.

وعمت حالة من الحزن والصدمة على الرحيل المبكر للبلوجر المصرية “دينا صبحي” التي تم تشييع جنازتها أمس، السبت، من مسجد المنارة.

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وتصدر اسم دينا صبحي محركات بحث جوجل ومواقع التواصل، بعد أن انتشر نبأ وفاتها من خلال نعوات انتشرت بكثرة على حسابات أصدقائها ومعجبيها.

وفاة البلوجر دينا صبحي
وفاة البلوجر دينا صبحي

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آخر ظهور لدينا صبحي

وكان آخر ظهور للبلوجر دينا صبحي في أحد البرامج التليفزيونية في شهر نوفمبر الماضي، أي منذ حوالي شهرين، تتحدث خلاله عن أحدث صيحات الملابس والألوان التريند في موسم الشتاء وإعادة تدوير الملابس.

من هي البلوجر الراحلة دينا صبحي؟

والبلوجر”دينا صبحي” مواليد محافظة الإسكندرية عام 1995، التحقت بكلية العلوم وتخرجت منها، ولكنها لم تعمل بمجالها.

حيث اتجهت إلى مجال الموضة والأزياء، وبدأت في تقديم محتوى للفتيات عن كيفية اختيار الملابس المناسبة لهن، وآخر صيحات الموضة، وكيفية تنسيق الملابس، والطرق الصحيحة لوضع الميكب آب.

وكان يتابعها حوالي 224 ألف شخص على حسابها بـ”إنستغرام”، و781.6 ألف شخص على “تيك توك “.

وكان آخر ما كتبته دينا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” هو مشاركة لمقطع فيديو يتضمن آيات وسور من القرآن الكريم.

البلوجر الراحلة دينا صبحي
البلوجر الراحلة دينا صبحي

وسادت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بين متابعي البلوجر دينا صبحي، بعد انتشار نبأ وفاتها.

ودونت آلاف المنشورات الداعية لها بالرحمة والمغفرة، معبرين عن صدمتهم بخبر وفاتها الذي فجع الجميع، ولم يتوقعه أحد.

المصدرفيسبوك، تويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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