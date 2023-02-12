آخر ظهور لدينا صبحي.. سر وفاتها الغامضة ولماذا حذفت أسرتها كل صورها ومقاطعها؟ (شاهد)

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وطن- أصيب مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي بحالة من الصدمة والذهول الممزوجة بالحزن بعد انتشار خبر وفاة البلوجر المصرية “دينا صبحي” عن عمر ناهز 27 عاماً ، وهي صانعة محتوى خاص بالموضة والأزياء واعتادت على الظهور في فيديوهات وهي تعرض أزياء محتشمة.

حسابها الموسوم بـ “دولاب دينا” أكد خبر الوفاة

وأكد الحساب الرسمي الذي يحمل اسم البلوجر دينا صبحي على إنستجرام، والمعروف “بـدولاب دينا” خبر الوفاة، وطالب متابعيها ومحبيها الدعاء لها بالرحمة والمغفرة دون ذكر تفاصيل عن سبب أو ظروف الوفاة المفاجئة.

ونشر الحساب نعي جاء فيه: “إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله دينا صبحي صاحبة الحساب فضلاً وليس أمراً أدعوا لها بالرحمة”.

وبعد كتابة المنشور أكدت حسابات العديد من أصدقائها وأقاربها خبر الوفاة، كما اتخذت أسرة دينا صبحي البلوجر خطوة أخرى، حيث أقدمت على حذف جميع المقاطع المصورة التي أنشئتها ابنتهم عبر تطبيق انستجرام والتي تظهر فيها.

وتبع ذلك عدد من الاستوريهات على صفحة انستجرام الخاصة بها، التي توضح أن الحساب لم يتم سرقته، حيث إن حذف المحتوى أثار الشك لدى متابعيها بأن الصفحة قد سُرقت.

وعمت حالة من الحزن والصدمة على الرحيل المبكر للبلوجر المصرية “دينا صبحي” التي تم تشييع جنازتها أمس، السبت، من مسجد المنارة.

في ريعان شبابها.. كواليس وفاة البلوجر المصرية دينا صبحي (فيديوجراف)#متن_نيوز pic.twitter.com/wM5ptOHMsL — متن نيوز (@MatnNews) February 11, 2023

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وتصدر اسم دينا صبحي محركات بحث جوجل ومواقع التواصل، بعد أن انتشر نبأ وفاتها من خلال نعوات انتشرت بكثرة على حسابات أصدقائها ومعجبيها.

آخر ظهور لدينا صبحي

وكان آخر ظهور للبلوجر دينا صبحي في أحد البرامج التليفزيونية في شهر نوفمبر الماضي، أي منذ حوالي شهرين، تتحدث خلاله عن أحدث صيحات الملابس والألوان التريند في موسم الشتاء وإعادة تدوير الملابس.

من هي البلوجر الراحلة دينا صبحي؟

والبلوجر”دينا صبحي” مواليد محافظة الإسكندرية عام 1995، التحقت بكلية العلوم وتخرجت منها، ولكنها لم تعمل بمجالها.

حيث اتجهت إلى مجال الموضة والأزياء، وبدأت في تقديم محتوى للفتيات عن كيفية اختيار الملابس المناسبة لهن، وآخر صيحات الموضة، وكيفية تنسيق الملابس، والطرق الصحيحة لوضع الميكب آب.

وكان يتابعها حوالي 224 ألف شخص على حسابها بـ”إنستغرام”، و781.6 ألف شخص على “تيك توك “.

وكان آخر ما كتبته دينا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” هو مشاركة لمقطع فيديو يتضمن آيات وسور من القرآن الكريم.

وسادت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بين متابعي البلوجر دينا صبحي، بعد انتشار نبأ وفاتها.

ودونت آلاف المنشورات الداعية لها بالرحمة والمغفرة، معبرين عن صدمتهم بخبر وفاتها الذي فجع الجميع، ولم يتوقعه أحد.