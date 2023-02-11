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مفتي سلطنة عمان يطلق حملة لإغاثة المنكوبين في الشمال السوري

المفتي العماني أحمد بن حمد الخليلي استنهض المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية لإغاثة ضحايا الزلزال في الشمال السوري

بواسطة
باسل النجار
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الشيخ أحمد بن حمد الخليلي watanserb.com
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
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وطن- أطلق المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، حملة دعا فيه المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية لإنقاذ المنكوبين وضحايا الزلزال في الشمال السوري.

ويشار إلى أنه بسبب زلزال تركيا وسوريا المدمر، ارتفعت حصيلة الوفيات وتجاوزت 26 ألفا، في كارثة تعادل قوتها 500 قنبلة ذرية بحسب وصف إدارة الطوارئ التركية.

وعبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر، نشر الشيخ أحمد الخليلي بيانا رصدته (وطن) ناشد فيه المجتمع الدولي بتذليل الصعاب لإنقاذ الضحايا السوريين، بسبب صعوبة الوصول إليهم.

وقال مفتي عام السلطنة إنه نظرا إلى الكارثة الأليمة التي حلت بإخواننا في الشمال السوري، وصعوبة وصول الإغاثة إليهم؛ نناشد المجتمع الدولي أن يُعنى بتذليل الصعاب.

وتابع موضحا:”حتى تتيسر إغاثتهم وإرسال المعونات الإنسانية إليهم.”

وشدد مفتي سلطنة عمان في بيانه على أنه “إذا كانت هذه مهمة دولية تضطلع بمسؤلياتها جميع الدول رعاية لحقوق الإنسان، فإن الدول الإسلامية عليها مسؤلية خاصة، والدول العربية منها مسؤليتها أخص.. بسبب الأخوة الدينية أولا، ثم أخوة الجنس والجوار.”

واختتم الخليلي بيانه الذي لاقى تفاعلا كبيرا من قبل العمانيين والعرب بقوله:”فنرجو من الجميع رعاية هذه المسؤوليات.. والله ولي التوفيق.”

مفتي سلطنة عمان يطلق حملة لإغاثة المنكوبين في الشمال السوري
مفتي سلطنة عمان يطلق حملة لإغاثة المنكوبين في الشمال السوري

مساعدات سلطنة عمان لضحايا الزلزال

ويشار إلى أنه أمس، الجمعة، وصلت طائراتان عمانيتان لمطار حلب الدولي، على متنهما مواد إغاثية وغذائية موجهة لأبناء مدينة حلب المتضررين من الزلزال الذى ضرب المدينة.

ومن جانبه قال السكرتير الأول فى السفارة العمانية بدمشق سعود محمود حسيني – في تصريح لتلفزيون النظام السوري – إن الطائرتين تحملان العديد من المواد الغذائية والإغاثية والإنسانية، منوها بأننا نقف بجانب الشعب السوري لأن مصابنا واحد ، معربا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل لكل المصابين.

كما أكد “حسيني” أن هناك مزيدا من المساعدات العمانية في طريقها إلى السوريين وذلك بتوجيه من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.

ومن جانبه، أعرب عضو المكتب التنفيذي بمحافظة حلب عبد القادر دواليبي عن خالص شكره لسلطنة عمان حكومة وشعبا على هذه المبادرة التي تنضم للمبادرات المتلاحقة من الشعوب الشقيقة والصديقة لدعم محافظة حلب في تلافي آثار الكارثة الإنسانية الكبيرة التي حلت بسوريا.

اليوم السادس للزلزال

ومع دخول اليوم السادس للزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، ورغم تضاؤل فرص العثور على ناجين، تمكنت فرق الإنقاذ التركية، السبت، من إنقاذ 23 شخصا.

وتسابق فرق البحث والإنقاذ الزمن من أجل العثور على ناجين من بين أنقاض آلاف المباني المدمرة التي انهارت بعد الزلزالين العنيفين اللذين ضربا 10 ولايات تركية وكان مركزهما ولاية كهرمان مرعش.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتفاع وفيات كارثة الزلزال إلى 21 ألفا و43 وإنقاذ 80 ألفا و97 حتى الآن.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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