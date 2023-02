ما قصة المبنى الذي بقي صامداً وسط الدمار بمدينة قهرمان مرعش جراء الزلزال!؟

- Advertisement -

وطن – وسط الدمار الكبير الذي حلّ بمدينة قهرمان مرعش التركية، نجا مبنى المهندسين المدنيين من أيّ ضرر، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر.

وكان من بين المباني القليلة التي صمدت جراء الزلزال هو “مبنى المهندسين المدنيين” في مدينة قهرمان مرعش التركية، حيث قام المهندسون ببنائه وفق أعلى المعايير الهندسية ومن بينها معايير مقاومة الزلازل، فبقي مكانه وكأن شيئاً لم يحدث، حتى الزجاج لم ينكسر.

One building standing in Kahramanmaras: The Chamber of Civil Engineers pic.twitter.com/tJAfA4whYb

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 10, 2023