السبت, فبراير 11, 2023
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ما قصة المبنى الذي بقي صامداً وسط الدمار بمدينة قهرمان مرعش جراء الزلزال!؟

مبنى المهندسين المدنيين في مدينة قهرمان مرعش التركية، صمد جراء الزلزال حيث قام المهندسون ببنائه وفق أعلى المعايير الهندسية ومن بينها معايير مقاومة الزلازل.

كتب أنس السالم
مبنى المهندسين المدنيين بمدينة قهرمان مرعش التركية watanserb.com
مبنى المهندسين المدنيين بمدينة قهرمان مرعش التركية
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وطن – وسط الدمار الكبير الذي حلّ بمدينة قهرمان مرعش التركية، نجا مبنى المهندسين المدنيين من أيّ ضرر، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر.

مبنى المهندسين المدنيين بمدينة قهرمان مرعش التركية

وكان من بين المباني القليلة التي صمدت جراء الزلزال هو “مبنى المهندسين المدنيين” في مدينة قهرمان مرعش التركية، حيث قام المهندسون ببنائه وفق أعلى المعايير الهندسية ومن بينها معايير مقاومة الزلازل، فبقي مكانه وكأن شيئاً لم يحدث، حتى الزجاج لم ينكسر.

وتداول نشطاء ومغرّدون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، صورةً لـ”مبنى المهندسين المدنيين” في “قهرمان مرعش”، إذ لم يتضرر بفعل الزلزال المدمر، فيما يلاحظ حجم الدمار الكبير في المباني المحيطة به، والتي أصبحت أثراً بعد عين.

مبنى المهندسين المدنيين
مبنى المهندسين المدنيين

واعتبر مغرّدون في تعليقاتهم، أنّ “هذا دليل على أنّ سبب العدد الكبير في الضحايا ليس بفعل قوة الزلزال بل البناء الغير موافق لمعالي السلامة”.حسب قولهم

زلزال قهرمان مرعش أقوى بثلاثة أضعاف من زلزال 1999

وفي أحدث إحصائية لعدد قتلى الزلزال في تركيا، اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفاع عدد الضحايا إلى 21848، والمصابين إلى 80.097.

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وأضاف أردوغان أن زلزال قهرمان مرعش أقوى بثلاثة أضعاف من زلزال 1999 -كارثة زلزال أزميد (İzmit)- المعروف أيضا بزلزال مرمرة، الذي تم تصنيفه كثاني أكثر زلزال دموي بتاريخ تركيا الحديثة بعد زلزال أرزنجان الذي تسبب، مع الطقس شديد البرودة حينها، في سقوط أكثر من 100 ألف ضحية بين قتيل وجريح.

بينما قال الرئيس الترمي إنّ عدد المتضررين بمناطق الزلزال ومحيطها يناهز 20 مليونا.بحسب وكالة “الأناضول

وأضاف أردوغان: “سنخرج من هذه الكارثة كما تمكنّا سابقا من الخروج من كوارث سابقة”.

وقال: “460 ألف مواطن يقطنون المدارس والمؤسسات التعليمية وسندعم المواطنين ماديا ليتمكنوا من دفع الإيجارات”.

وتابع: “سننتهي من رفع الأنقاض بأسرع وقت ونبدأ عملية إعادة إعمار المدن”.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” عن وسائل إعلام تركية أنه تم “توقيف 12 مقاولا في تركيا جراء انهيار مبان بسبب الزلزال”.

في السياق، قال مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارتن غريفيث، اليوم السبت، إن الزلزال المدمر الذي وقع في جنوب تركيا وشمال غرب سوريا هو “أسوأ حدث تشهده هذه المنطقة خلال 100 عام”.

المصدروطن - رصد تويتر + وكالات
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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