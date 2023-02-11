السبت, فبراير 11, 2023
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ما فعلته أمطار الكويت بأرض مقبرة تاريخية لا يصدق (فيديو)

الكويت تضم 61 مقبرة 50 منها موثقة

كتب خالد السعدي
أمطار الكويت والمقبرة التاريخية watanserb.com
مقبرة تاريخية في دولة الكويت
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وطن– انتشر مقطع فيديو، يوثق ما فعلته مياه الأمطار بمقبرة تاريخية في دولة الكويت، لم تنقض مدة 100 عام على دفن آخر جثمان بها، ليكون مسموحا باستغلالها أو البناء عليها.

وأظهر المقطع، أرض المقبرة وأصبحت خضراء اللون، وكأنها تحولت إلى حديقة، ومن ثم أصبحت الأبراج المحيطة بها تطل على ما تشبه الحديقة بعد أن كانت تطل على مقبرة.

ويوجد في الكويت 61 مقبرة، 50 منها موثقة ومعلومة المساحة والمكان، و11 معلومة المكان ولكنها غير مسورة، وكان نصيب مدينة الكويت منها 23 مقبرة، وهو عدد كبير إذا ما قورن بمساحة البلاد التي تبلغ 17.8 ألف كليو متر مربع، وعدد سكان لم يتجاوز 600 ألف نسمة، حتى العام 1990، وفق وسائل إعلام محلية.

الكويت تعرضت لأمطار غزيرة مؤخرا

وتعرضت الكويت في الأيام الماضية، لهطول أمطار غزيرة كان لها الكثير من التبعات، بينها تسببه في انهيار أراضي بالطريق القادم من طريق ميناء عبد الله النفطي، ومنطقة الشعبية بالكويت.

وآنذاك، تعاملت فرق الطوارئ التابعة للهيئة العامة للطرق والنقل البري مع الانهيار الأرضي الناتج عن كثافة الأمطار.

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وقالت وزارة الأشغال الكويتية، إن الكثافة المطرية بلغت بين 40 -50 ملم، وأن الأمطار تفوق القدرة الاستيعابية لشبكة تصريف مياه الأمطار في البلاد.

وأضافت – في بيان أصدرته في يناير الماضي – أن فرق الطوارئ واصلت عملها لمنع توقف الطرق، من خلال سحب كميات المياه لعدم إعاقة حركة السير على هذه الطرق.

وأكّدت أنه لم يتم إغلاق لأي طرق، موضحة أن الأمطار التي شهدتها الكويت تتطلب توخي الحذر والاحتياط من قبل المواطنين والمقيمين خلال هذه الحالة المطرية التي وصفها بالاستثنائية.

طقس اليوم السبت في الكويت

وكشف خبراء الأرصاد الجوية بالكويت عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 11 فبراير.

وقال التقرير اليومي للأرصاد، إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة وغائم جزئيا إلى غائم، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة، وذلك خلال ساعات النهار.

أما عن ساعات الليل، فمن المتوقع أن تشهد البلاد أجواء باردة وغائمة جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطارخفيفة متفرقة قد تكون رعدية في وقت لاحق و فرصة للغبار على المناطق المكشوفة.

وعن حالة البحر، فمن المتوقع أن يكون خفيفا إلى معتدل الموج، وعلى ارتفاع 1 – 3 قدم، خلال ساعات النهار، وخفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا، وعلى ارتفاع 2 – 6 قدم، ليلًا.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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