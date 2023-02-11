ما حدث لمريض سوداني وهو في طريقه لغرفة العمليات لا يُصدق (فيديو)

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وطن- في مشهد يحبس الأنفاس تهاوى مصعد كهربائي بمريض كان في طريقه لإجراء عملية قلب مفتوح، بمستشفى حكومي في العاصمة السودانية الخرطوم، وسط ذهول الزوار والمرافقين.

المصعد يهوي بمريض كان في طريقه لغرفة العمليات

وأثار الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل حالة من الاستياء والغضب بين السودانيين، وسط مطالبات بمحاسبة الكادر الإداري للمشفى، وقالوا إنه تعبير صارخ على التردي المريع الذي وصلت إليه المؤسسات الصحية بالبلاد.

وأشار نشطاء إلى أن الواقعة الأليمة حصلت في مشفى “أحمد قاسم”.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول حشداً من الناس في بهو أحد المستشفيات فيما يشاهد المريض فاقداً للوعي ومستلقياً على النقالة، وبدا المصعد وهو يربض على نصف جسد المريض.

🤔⭕📌قبل قليل …. مستشفى أحمد قاسم حدث ولا حرج

مريض خاشي على العمليه الاصانصير بكرتو اتفكت ووقع في نص المريض pic.twitter.com/GiRZMh34fl — lion (@HATIMAl64596256) February 9, 2023

فيما يسمع صوت أحد الأشخاص من أقاربه وهو يصرخ مشيراً إلى المريض قائلاً، إن هذا الشخص مريض كان في طريقه لإجراء عملية قلب مفتوح، لكن المصعد هوى عليه.

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وباءت كل محاولات إسكات صاحب الصوت الغاضب بالفشل من قبل كوادر المستشفى الذي شهد الحادثة.

وحاول العاملون في المستشفى رفع المصعد لكي يتمكنوا من إخراج المريض من أسفله، بحسب ما ظهر بالفيديو.

إدارة المستشفى توضح

وأصدرت إدارة مستشفى أحمد قاسم الذي شهد الحادث بيان اعتذار عن الخطأ غير المقصود الذي حدث لمصعد العناية المكثفة وقسم العمليات.

وأوضحت إدارة المستشفى الواقع في مدينة “بحري”، أن ما حدث مع أحد المرضى في مصعد المستشفى ناتج عن حمولة زائدة بالمصعد أدت إلى تعطله وخروجه عن الخدمة بسبب الاستخدام المكثف لمرافقي المرضى رغم أنه مخصص فقط للمرضى.

ونفت إدارة المستشفى أن يكون هناك إهمالاً أو عدم وجود صيانة دورية.

وأضافت بأن القسم الهندسي متواجد طوال اليوم داخل المستشفى للتأكد من كفاءة المصعد حفاظاً على أرواح المرضى والطاقم الطبي.

ونوهت إلى أن المريض الذي تعطل به المصعد لم يصب بأذى جسيم ما عدا بعض الخدوش في الأرجل وهو الآن يتمتع برعاية طبية كاملة داخل المستشفى.

🔴مستشفى أحمد قاسم تصدر توضيحا حول العطل الطارئ بمصعد المستشفى pic.twitter.com/KuWU1hEIid — ‏هاشتاق السودان 🇸🇩 (@hash_sudan) February 11, 2023

استياء وغضب

وأثار مقطع الفيديو موجة من الاستياء والغضب في أوساط مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي” تويتر” حيث علق أحدهم :”أغلى دولة بندفع فيها للعلاج، لكن مستحيل يشيلوا من الأرباح شوية عشان الصيانة أو التطوير أو النظافة.”

بينما علَّق آخر: “يا أخي قدر الله.. ناس وقعت فيهم عمارات صبروا واحتسبوا.. ما عرفتوا الأقدار الله يهدي” -في إشارة إلى كارثة الزلزال في تركيا وسوريا-.

وفي السياق ذاته كتب ثالث: “ده قدر من الله.. ناس وقعت عليهم بيوت وعمارات.. نسأل الله اللطف ونعوذ بالله من مصارع السوء.”

بينما علقت “نور” :”هذه هى مستشفياتنا: اسانسير يقع فوق مريض في طريقه الى اجراء عملية جراحية في مستشفي أحمد قاسم ببحري، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

هذه هى مستشفياتنا: اسانسير يقع فوق مريض في طريقه الى اجراء عملية جراحية في مستشفي احمد قاسم ببحري

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم pic.twitter.com/d8dnCq3m0L — نور 💙 (@YW3fo8sP5XwPDZ3) February 9, 2023

وعقب “سودانى”:”غياب الصرف على القطاع الصحى وصيانة المستشفيات بسبب الإنقلاب وإحتلال وزارة المالية بيعمل أكتر من كده”.

وطالب “ياسر” بمحاسبة كل المسؤولين في مستشفي احمد قاسم نتيجة الإهمال والتقصير وعدم المسؤولية”.

وقال “فايز” لا يحدث إلا في شبه الدولة السودان مريض في مستشفى أحمد قاسم محجوز داخل المصعد”.

ويعاني القطاع الصحي في السودان من نقص كبير التمويل على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث تركّز الجهات المانحة على حالات الطوارئ في العراق وسوريا واليمن.