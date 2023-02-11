السبت, فبراير 11, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنافيما يلي سبب عدم إضافة حليب البقر في قهوتك.. وفقًا لخبراء في...
حياتنا

فيما يلي سبب عدم إضافة حليب البقر في قهوتك.. وفقًا لخبراء في التغذية

"جميع فوائد القهوة لها تأثير أقل على أجسامنا إذا تم خلطها بحليب البقر..."

كتب معالي بن عمر
إضافة حليب البقر إلى القهوة watanserb.com
إضافة حليب البقر إلى القهوة
- Advertisement -

وطن-وفقًا للعديد من الدراسات حول بروتينات الحليب التي جمعها خبير التغذية في يناير الماضي، فإن إضافة حليب البقر إلى قهوتك لن يكون فكرة جيّدة أبدًا. لذلك، قل وداعًا لقهوة اللاتيه ماتياتو والدالغونا كافيه وحتى الكابتشينو.

وبحسب تقرير لمجلة “فام أكتيال” الفرنسية، يمكن أن يتفاعل عشاق القهوة مع الحليب في ضوء استنتاجات هذا الطبيب الذي كان مهتمًا بمدى فوائد ومضارّ خلط القهوة مع الحليب. وفي الواقع، إذا كانت فوائد الكافيين راسخة، فيبدو أن حليب البقر ليس حليفًا جيّدًا لها.

إضافة الحليب للقهوة يزيد من مضادات الأكسدة watanserb.com
إضافة الحليب للقهوة يزيد من مضادات الأكسدة

ما هي فوائد القهوة؟

تمنحنا القهوة النشاط في الصباح، وتساعد على تقليل التعب وتعزيز التركيز. ووفقًا لدراسة أسترالية نُشرت في سبتمبر 2022 في المجلة الطبية European Journal of Preventive Cardiology، فإن شرب كوبين إلى ثلاثة فناجين من القهوة يوميًا يرتبط بعمر افتراضي أطول وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك أمراض القلب التاجية وفشل القلب والسكتة دماغية. وهذا ليس كل شيء! هذا المشروب الأسود الذي يعود جذوره إلى إفريقيا، سيقلل من خطر الوفاة بنسبة 27٪، كما تقول الجمعية الأوروبية لأمراض القلب.

دراسة دنماركية: إضافة الحليب إلى القهوة يزيد من آثارها المضادة للالتهابات

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، توصلت الدراسة أيضًا إلى أن البن المطحون يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 20 ٪ وأن الكافيين يعمل كمضاد للاكتئاب من خلال تسهيل إنتاج الناقلات العصبية، مثل السيروتونين أو الدوبامين أو النوربينفرين.

من ناحية أخرى، فإن القهوة هي مركز من المغذيات النباتية والمواد الغذائية التي تنتجها النباتات التي تحمي جسمنا من الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي. لذلك فإن هذا المشروب له فوائد عديدة على صحتنا بشرط ألا نسيء إليه ونشربه دون إضافة أي شيء عليه.

لماذا يجب ألا نخلط الحليب مع القهوة؟

جميع فوائد القهوة لها تأثير أقل على أجسامنا إذا تم خلطها بحليب البقر. يتسبب العفص الموجود في القهوة في تجلط الكازين في الحليب. يعمل هذا البروتين مثل الجلطات الصغيرة التي تعقد وتبطئ عملية الهضم في المعدة. هذا هو السبب في أنك يمكن أن تنتفخ بعد شرب اللاتيه وتشعر بالثقل.

بروتينات الحليب تمنع أجسامنا من امتصاص البروتينات النباتية الموجودة في الكافيين
بروتينات الحليب تمنع أجسامنا من امتصاص البروتينات النباتية الموجودة في الكافيين
- Advertisement -

وفي كانون الثاني (يناير) الماضي، أفاد مايكل غريغر، خبير التغذية والأغذية النباتية، على موقعه الإلكتروني Nutritionfacts.org عن دراسات تفيد بأن بروتينات الحليب تمنع الجسم من امتصاص البروتينات النباتية الموجودة في الكافيين. يوضح المتحدث أنه كلما زاد الحليب، قل استفادتنا من خصائص القهوة المضادة للأكسدة. وقد تكون رشفة صغيرة من حليب البقر كافية لخفض التأثير المفيد للمغذيات النباتية إلى النصف. لذلك إذا كان من المستحيل عليك تناول القهوة السوداء، فهناك بدائل لحليب البقر. اختر حليبًا نباتيًا يحتفظ بفوائد الكافيين مثل فول الصويا أو الشوفان أو اللوز أو البندق أو حليب الأرز.

لهذا السبب يجب ألا تضع الحليب في القهوة

وعلى الرغم من أن استنتاجات خبير التغذية تستند إلى العديد من الدراسات العلمية، فإنه يجب القول أن تأثير القهوة مع الحليب على الصحة يثير الكثير من الجدل، ناهيك بأن النتائج ليست كلها في نفس الاتجاه، لاسيما وقبل أيام قليلة، قامت دراسة دنماركية نُشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية بتمجيد فوائد  الحليب، ووفقًا لهذا الأخير، فإن هذا المزيج من شأنه أن يعزز الخصائص المضادة للالتهابات للخلايا المناعية.

القهوة والحليب
القهوة والحليب
المصدرفام أكتيال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

هذا ما سيحدث لجسمك عندما تتوقف عن تناول القهوة لمدة شهر!

حياتنا

القهوة تخفض ضغط الدم.. كم كوباً يجب أن تشرب في اليوم؟

حياتنا

دراسة علمية: القهوة تقلّل من أمراض الكبد لدى مرضى السكري من النوع الثاني

حياتنا

طبيب فلسطيني يموت بأمر حذر منه قبل أيام (شاهد)

حياتنا

دراسة دنماركية: إضافة الحليب إلى القهوة يزيد من آثارها المضادة للالتهابات

حياتنا

ليس في الصباح.. فيما يلي الوقت المحدد الذي يجب أن تشرب فيه القهوة

حياتنا

لتحمي قلبك..دراسة حديثة تكشف كمية البيض التي يمكنك تناولها أسبوعيًا

حياتنا

لماذا تزداد إصابة الأشخاص بأمراض القلب في فصل الشتاء؟

حياتنا

ثلاث طرق فعّالة لطحن حبوب القهوة إذا لم يكن لديك مطحنة خاصة

حياتنا

منظمة الصحة العالمية: الأحماض الدهنية غير المشبعة لا تزال تشكل خطراً على مليارات البشر

حياتنا

لا تتخلص من القهوة المتبقية.. بهذه الحيلة يمكنك استخدامها لأيام إضافية

حياتنا

تحذير لمن يشربون القهوة على معدة فارغة..مشاكل خطيرة تنتظركم

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لقطات جديدة توثق مطاردة شاب يمني قتله الحوثيون بطريقة بشعة

ابنة عمرو دياب تصدم متابعيها بصورة إباحية على قالب حلوى عيد الميلاد (شاهد)

إيقاف لاعب تنس مغربي مدي الحياة والسبب صادم!

اشتباكات عنيفة بين لاعبي “الكويت” و”كاظمة” بدوري اليد والمعلق: اللي يحب النبي يضرب (شاهد)

الأمن الروسي ينصب فخاً لرجل أعمال مصري استأجر قاتلاً محترفاً لقتل زوجته الروسية (شاهد)

شبيهة “جورجينا” السعودية ريما العنزي ترقص لأنها “وجه الخير” على “رونالدو”! (فيديو)

بكاء أحد رجال الحماية الجزائريين بعد إنقاذه طفلا تركيا من تحت الأنقاض (فيديو)

رشق أعضاء مجلس مرتضى منصور بالأحذية وزجاجات البول بعد خسارة جديدة للزمالك (فيديو)

مفاجأة.. شاكيرا قابلت كلارا شيا قبل علاقتها بـ”بيكيه” وأعطتها هذا اللقب المقرف والمهين!

بسبب طول قضيبه..ممثل إباحي يروي كيف كاد أن يقتل أنجيلا وايت في أول مشهد جنسي لهما (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC