فيما يلي سبب عدم إضافة حليب البقر في قهوتك.. وفقًا لخبراء في التغذية

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وطن-وفقًا للعديد من الدراسات حول بروتينات الحليب التي جمعها خبير التغذية في يناير الماضي، فإن إضافة حليب البقر إلى قهوتك لن يكون فكرة جيّدة أبدًا. لذلك، قل وداعًا لقهوة اللاتيه ماتياتو والدالغونا كافيه وحتى الكابتشينو.

وبحسب تقرير لمجلة “فام أكتيال” الفرنسية، يمكن أن يتفاعل عشاق القهوة مع الحليب في ضوء استنتاجات هذا الطبيب الذي كان مهتمًا بمدى فوائد ومضارّ خلط القهوة مع الحليب. وفي الواقع، إذا كانت فوائد الكافيين راسخة، فيبدو أن حليب البقر ليس حليفًا جيّدًا لها.

ما هي فوائد القهوة؟

تمنحنا القهوة النشاط في الصباح، وتساعد على تقليل التعب وتعزيز التركيز. ووفقًا لدراسة أسترالية نُشرت في سبتمبر 2022 في المجلة الطبية European Journal of Preventive Cardiology، فإن شرب كوبين إلى ثلاثة فناجين من القهوة يوميًا يرتبط بعمر افتراضي أطول وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك أمراض القلب التاجية وفشل القلب والسكتة دماغية. وهذا ليس كل شيء! هذا المشروب الأسود الذي يعود جذوره إلى إفريقيا، سيقلل من خطر الوفاة بنسبة 27٪، كما تقول الجمعية الأوروبية لأمراض القلب.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، توصلت الدراسة أيضًا إلى أن البن المطحون يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 20 ٪ وأن الكافيين يعمل كمضاد للاكتئاب من خلال تسهيل إنتاج الناقلات العصبية، مثل السيروتونين أو الدوبامين أو النوربينفرين.

من ناحية أخرى، فإن القهوة هي مركز من المغذيات النباتية والمواد الغذائية التي تنتجها النباتات التي تحمي جسمنا من الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي. لذلك فإن هذا المشروب له فوائد عديدة على صحتنا بشرط ألا نسيء إليه ونشربه دون إضافة أي شيء عليه.

لماذا يجب ألا نخلط الحليب مع القهوة؟

جميع فوائد القهوة لها تأثير أقل على أجسامنا إذا تم خلطها بحليب البقر. يتسبب العفص الموجود في القهوة في تجلط الكازين في الحليب. يعمل هذا البروتين مثل الجلطات الصغيرة التي تعقد وتبطئ عملية الهضم في المعدة. هذا هو السبب في أنك يمكن أن تنتفخ بعد شرب اللاتيه وتشعر بالثقل.

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وفي كانون الثاني (يناير) الماضي، أفاد مايكل غريغر، خبير التغذية والأغذية النباتية، على موقعه الإلكتروني Nutritionfacts.org عن دراسات تفيد بأن بروتينات الحليب تمنع الجسم من امتصاص البروتينات النباتية الموجودة في الكافيين. يوضح المتحدث أنه كلما زاد الحليب، قل استفادتنا من خصائص القهوة المضادة للأكسدة. وقد تكون رشفة صغيرة من حليب البقر كافية لخفض التأثير المفيد للمغذيات النباتية إلى النصف. لذلك إذا كان من المستحيل عليك تناول القهوة السوداء، فهناك بدائل لحليب البقر. اختر حليبًا نباتيًا يحتفظ بفوائد الكافيين مثل فول الصويا أو الشوفان أو اللوز أو البندق أو حليب الأرز.

وعلى الرغم من أن استنتاجات خبير التغذية تستند إلى العديد من الدراسات العلمية، فإنه يجب القول أن تأثير القهوة مع الحليب على الصحة يثير الكثير من الجدل، ناهيك بأن النتائج ليست كلها في نفس الاتجاه، لاسيما وقبل أيام قليلة، قامت دراسة دنماركية نُشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية بتمجيد فوائد الحليب، ووفقًا لهذا الأخير، فإن هذا المزيج من شأنه أن يعزز الخصائص المضادة للالتهابات للخلايا المناعية.