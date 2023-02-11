علا غانم تثير حزن جمهورها بصورتها في المستشفى بعد ارتجاج المخ (شاهد)

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وطن– تصدر اسم الفنانة المصرية علا غانم، محركات البحث بعد انتشار أول صورة لها أثناء تواجدها في المستشفى، بعد إصابتها بارتجاج في المخ.

ارتجاج في المخ

وكشفت كاميليا ابنة علا غانم، في تصريحات صحفية، ما حدث لوالدتها بالتفصيل.

وقالت كاميليا إن علا غانم تعاني من ارتجاج في المخ وكسر في العظام ونزيف داخلي.

وتابعت ابنة الفنانة: “كانت فاكرة إن الأعراض دي من الزعل ونامت أكثر من 20 ساعة. ثم شعرت بأعراض غثيان حتى نقلناها إلى المستشفى”.

زوج والدتي السبب

وأوضحت كاميليا: “طلع عندها ارتجاج فى المخ، كسر في عظام إيديها، وشرخ في القفص الصدر ونزيف داخلي”.

وأكدت ابنة علا غانم أن زوج والدتها، رجل الأعمال عبد العزيز حسن هو السبب في إصابات والدتها.

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وأشارت إلى أنه تهجم عليهما بالمنزل، داعيةً الجمهور بالدعاء لها، بسبب خطورة حالتها.

واستغرب الجمهور عدم تحويل قضية علا غانم إلى رأي عام، ومساندتها أمام ما تتعرض له.

استغاثة

وقبل أيام فقط، استغاثت علا غانم بالمركز القومي للمرأة في مصر، مدعية تعرضها للعنف والبلطجة من قبل زوجها.

وكتبت علا غانم عبر حسابها الموثق على “انستجرام“: “استغاثة للسيدة حرم رئيس الجمهورية. وللمركز القومي لحقوق المرأه للدكتورة مايا. أنا الفنانة علا غانم أتعرض للعنف والقهر والطرد من منزلي. وأتعرض لمؤامرة

وبلطجه وتهديد لي ولأسرتي بالكامل أغيثوني”.

وكشفت علا المزيد من التفاصيل قائلة: “تعرضت يوم الجمعة الماضية لهجوم عنيف من قبل بلطجية فى منزلي بقيادة زوجي السابق. وكان معه رجال ونساء ومعهم شوم، وقد شاهدت الشوم والضرب والسحل”.

لكن زوج علا غانم، عبد العزيز لبيب، كان له رواية أخرى مختلفة تماماً.

في حالة غير طبيعية

وقال عبدالعزيز لبيب في مداخلة في برنامج “حضرة المواطن ” المذاع على قناة “الحدث اليوم“: “وصلت إلى المنزل وكان هناك بلطجية داخل الفيلا وتعرضت للضرب على أيديهم”.

وتابع لبيب: “عندي قطع في يدي واتضربت واتكسرت من البلطجية المتواجدين في بيتي”.

وادّعى لبيب أن علا كانت في حالة غير طبيعية، وقال: “علا غانم لم تكن في طبيعتها وكانت تحت تأثير المخدرات. وضربتي بزجاجة نبيذ في عيني ووالدتها ضربتني بقطعة حديد”.

وتابع: “علا تتعاطى المخدرات وأتمنى إجراء تحليل مخدرات لها. وأنا حاليا مضروب من بلطجية بسببها وكل الاتهامات التي اتهمتني بها غير صحيحة”.

وتابع: “أنا متكسر وعندي قطع في إيدي وواخد 6 غرز، وحاجبي مفتوح 2 سم. وعلا ووالدتها لا يوجد بهما أي إصابات.. إزاي كان معايا بلطجية وأكون كده؟”.

وأشار لبيب إلى أن علا لا تزال على ذمته، لكنها رفعت عليه قضية خلع، وتقدم بدوره ببلاغ ضدها إلى النائب العام.